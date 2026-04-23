Petra Dubayová priznala, že je všetko okolo dcéry hlavne na nej: Silné slová o tom, čo bude po Let’s Dance

Zatiaľ čo každodenný život Petry Dubayovej nadobudol úplne iný rozmer a točí sa okolo malej dcérky, Jakub Jablonský “zarezáva” na tanečnom parkete a predvádza, že má stále tanec v krvi. To automaticky znamená, že je menej doma a herečka sa venuje Vesne v prevažnej miere sama.
V rozhovore pre Koktejl však naznačila, že jej to príliš nevadí. Teší sa totiž na chvíle po skončení Let’s Dance, keď bude celá rodina pokope a užijú si leto tak, ako sa patrí. Zatiaľ si Petra Dubayová užíva dcéru Vesnu plnými dúškami a pochvaľuje si momenty, ktoré môže s ňou stráviť.
O momentoch s dcérkou a návrate do formy
Herečka, ktorá hviezdila v seriáli Dunaj, k vašim službám, má jasné pomenovanie toho, ako si nažíva s dcérkou. Podľa nej je to jednoducho nádherné. “Je to naozaj úžasné obdobie plné nových vecí, každodenných zážitkov a sú to naozaj niekedy veľmi náročné chvíle a potom vždy prídu tie najkrajšie. Každé jedno ráno, keď sa zobudím vedľa mojej dcéry, je pre mňa najnádhernejšie,” uviedla nadšená Petra.
Umelkyňa si nenechala ujsť priamy prenos tanečného súboja, kde sa ukázala s výrazným mejkapom a bledoružovými elegantnými šatami. Málokto by povedal, že len pred nejakým časom porodila. “Ja som sa zo začiatku vôbec takto necítila, to musím priznať. A mala som trošku problém s tým, že sa to moje telo zmenilo, takže som sa potrebovala naspäť dostať do nejakej svojej formy,” uviedla na pravú mieru.
Začala na sebe makať, no zase nepreháňa to. “Začala som naozaj veľa cvičiť, ale tak, že mi to robí dobre a že je to pre mňa aj psychohygiena. Čiže netýram sa niekde v posilňovni, ale iba sa snažím proste počúvať telo, zdravo jesť a hýbať sa čo najviac. A najviac inak na prechádzkach s kočíkom to ide jedna radosť,” pokračovala.
