Poľská vláda pripravuje legislatívnu zmenu, ktorá by jej armáde umožnila zostreľovať ruské drony a ďalšie objekty nad územím Ukrajiny bez toho, aby musela čakať na súhlas NATO alebo Európskej únie.
Podľa denníka Gazeta Wyborcza predložilo poľské ministerstvo obrany návrh novely už v júni a očakáva sa, že v parlamente bude prerokovaný v zrýchlenom režime. Informoval o tom portál Euractiv.
„Diskutujeme o stratégii, ako využiť naše vzdušné sily a protivzdušnú obranu nad Ukrajinou a Bieloruskom na zostreľovanie ruských lietadiel, dronov a rakiet, ktoré ešte neprekročili poľskú hranicu. V súčasnosti stále platí predpis, ktorý našim orgánom bráni rozhodovať o tom samostatne. Túto situáciu musíme rýchlo zmeniť, pokiaľ niekto nechce, aby naša obrana nebola taká účinná, ako môže byť,“ uviedol pre Gazetu Wyborczu odborník, ktorý bol súčasťou správy o ruskom vplyve v Poľsku.
Pred začatím vojny na Ukrajine bol zákon zmenený
Ešte pred ruskou inváziou platilo, že o nasadení poľských vojakov v zahraničí rozhodoval prezident na základe návrhu vlády. Mohlo ísť o situácie ako ozbrojený konflikt, mierové misie, boj proti terorizmu či evakuáciu civilistov.
Len deň pred začiatkom vojny však vláda strany PiS zákon zmenila – nové pravidlá vyžadovali, aby Poľsko získalo súhlas NATO, EÚ aj samotnej krajiny, na ktorej území by vojaci pôsobili.
Tento krok neskôr ostro kritizovala komisia pre vyšetrovanie ruského vplyvu. Podľa nej Poľsko stratilo právo samostatne reagovať na hrozby, napríklad na ruské drony prichádzajúce z Ukrajiny alebo Bieloruska.
Dôvodom nových zmien je flexibilita pri ochrane hraníc
Súčasná vládna koalícia preto plánuje tieto obmedzenia zrušiť a riadiť sa princípom „najprv konať, potom sa pýtať“. Armáda by tak získala väčšiu flexibilitu pri ochrane hraníc aj pri reakcii na bezprostredné hrozby.
V septembri poľská armáda prvýkrát zostrelila podozrivé ruské drony, ktoré narušili jej vzdušný priestor. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát, čo členský štát NATO priamo zasiahol proti ruským objektom od začiatku vojny.
