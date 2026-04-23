Tesco prichádza s ďalšou novinkou, dotkne sa desaťtisícov zákazníkov. Reaguje na trend v nakupovaní

So zmenou nákupných trendov vo svete sa postupne mení aj správanie domácich spotrebiteľov. Tí čoraz viac preferujú efektivitu/pohodlie a tak nie je divu, že rozmach zažíva okrem online nakupovania oblečenia či elektroniky aj nakupovanie potravín. Takúto službu na Slovensku výrazne rozvíja britské Tesco.
Ešte v septembri sme vás informovali o tom, že známy reťazec ju sprístupnil už pre 4,25 milióna Slovákov. Ako vyplýva z najnovších informácií, od štvrtka 23. apríla sa takáto možnosť rozšírila pre ďalších viac ako 80-tisíc ľudí. Tesco o tom informovalo v tlačovej správe.
Doručenie až domov
Služba Tesco Online nákupy aktuálne spotrebiteľom ponúka možnosť objednania tovaru z pohodlia domova – v rovnakej cene ako v predajni s doručením v ten istý deň. Zákazníci môžu okrem doručenia domov využiť aj službu Klikni+Vyzdvihni s možnosťou naloženia online nákupu pri vybranej Tesco predajni priamo do kufra auta.
Najnovšie majú túto službu možnosť využiť obyvatelia z regiónu Čadca, vrátane Turzovky, Krásna nad Kysucou a Oščadnice. V rámci promo akcie si navyše môžu tovar objednávať s doručením zadarmo až do polovice septembra. Od mája do začiatku júna si doručenie zadarmo užijú všetci zákazníci naprieč Slovenskom.
„Online nakupovanie potravín a potrieb pre domácnosť sa v posledných rokoch stalo pevnou súčasťou životov Slovákov. Naši zákazníci oceňujú najmä úsporu času a námahy, ktorú im Tesco Online Nákupy prinášajú bez ohľadu na to, či ide o veľký víkendový nákup alebo doplnenie základných zásob,“ uviedla na margo novinky Ľubica Barčíková, prevádzková riaditeľka spoločnosti Tesco na Slovensku.
Viac ako 180 slovenských predajní
Okrem digitálneho priestoru posilňuje britský reťazec aj portfólio svojich kamenných pobočiek. Ako sme vás ešte počas februára informovali, Tesco otvorilo v Bratislave už svoju 182. slovenskú pobočku. Konkrétne sa tak stalo na najväčšom sídlisku – v Petržalke.
Počas uplynulého roka sa Tescu podarilo otvoriť nové predajne v Nových Zámkoch a Leopoldove, zároveň s ohľadom na efektívnosť, udržateľnosť a väčší komfort prešlo rekonštrukciou ďalších deväť obchodov.
Tesco má na Slovensku okrem 182 pobočiek aj tri distribučné centrá – v Beckove, Gáni a Prešove. Ponúka tiež služby v telekomunikačnej oblasti a prevádzkuje 18 čerpacích staníc. V roku 2024 sa tržby akciovky Tesco Stores vyšplhali na 1,75 miliardy eur.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku