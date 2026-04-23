Tesco prichádza s ďalšou novinkou, dotkne sa desaťtisícov zákazníkov. Reaguje na trend v nakupovaní

Ilustračná foto: Tesco

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Britský reťazec pokračuje v rozširovaní obľúbenej služby.

So zmenou nákupných trendov vo svete sa postupne mení aj správanie domácich spotrebiteľov. Tí čoraz viac preferujú efektivitu/pohodlie a tak nie je divu, že rozmach zažíva okrem online nakupovania oblečenia či elektroniky aj nakupovanie potravín. Takúto službu na Slovensku výrazne rozvíja britské Tesco.

Ešte v septembri sme vás informovali o tom, že známy reťazec ju sprístupnil už pre 4,25 milióna Slovákov. Ako vyplýva z najnovších informácií, od štvrtka 23. apríla sa takáto možnosť rozšírila pre ďalších viac ako 80-tisíc ľudí. Tesco o tom informovalo v tlačovej správe.

Doručenie až domov

Služba Tesco Online nákupy aktuálne spotrebiteľom ponúka možnosť objednania tovaru z pohodlia domova – v rovnakej cene ako v predajni s doručením v ten istý deň. Zákazníci môžu okrem doručenia domov využiť aj službu Klikni+Vyzdvihni s možnosťou naloženia online nákupu pri vybranej Tesco predajni priamo do kufra auta.

Najnovšie majú túto službu možnosť využiť obyvatelia z regiónu Čadca, vrátane Turzovky, Krásna nad Kysucou a Oščadnice. V rámci promo akcie si navyše môžu tovar objednávať s doručením zadarmo až do polovice septembra. Od mája do začiatku júna si doručenie zadarmo užijú všetci zákazníci naprieč Slovenskom.

Online nakupovanie potravín a potrieb pre domácnosť sa v posledných rokoch stalo pevnou súčasťou životov Slovákov. Naši zákazníci oceňujú najmä úsporu času a námahy, ktorú im Tesco Online Nákupy prinášajú bez ohľadu na to, či ide o veľký víkendový nákup alebo doplnenie základných zásob,“ uviedla na margo novinky Ľubica Barčíková, prevádzková riaditeľka spoločnosti Tesco na Slovensku.

Foto: TS Tesco

Viac ako 180 slovenských predajní

Okrem digitálneho priestoru posilňuje britský reťazec aj portfólio svojich kamenných pobočiek. Ako sme vás ešte počas februára informovali, Tesco otvorilo v Bratislave už svoju 182. slovenskú pobočku. Konkrétne sa tak stalo na najväčšom sídlisku – v Petržalke.

Počas uplynulého roka sa Tescu podarilo otvoriť nové predajne v Nových Zámkoch a Leopoldove, zároveň s ohľadom na efektívnosť, udržateľnosť a väčší komfort prešlo rekonštrukciou ďalších deväť obchodov.

Tesco má na Slovensku okrem 182 pobočiek aj tri distribučné centrá – v Beckove, Gáni a Prešove. Ponúka tiež služby v telekomunikačnej oblasti a prevádzkuje 18 čerpacích staníc. V roku 2024 sa tržby akciovky Tesco Stores vyšplhali na 1,75 miliardy eur.

