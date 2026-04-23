Nočná mora: Do jaskyne je vstup zakázaný, môžete si z nej odniesť smrtiaci vírus, ľudia sem ale chodia aj tak

Možno poznáte ten pocit aj vy, keď vám niekto povie, že niečo urobiť nesmiete, o to viac vás to láka. Ak však hrozí smrteľné nebezpečenstvo, malo by to byť dostatočným varovným prstom. Zdá sa ale, že nie je. Ľudia chodia napriek výstrahám do jaskyne, kde sú netopiere prenášajúce smrtiaci vírus.
Jaskyňa plná nakazených netopierov
Ako informuje IFL Science, vedci pred časom nainštalovali sériu fotopascí v jaskyni Python Cave v Národnom parku Queen Elizabeth v západnej Ugande. Výsledky pozorovaní boli pred niekoľkými dňami publikované prostredníctvom časopisu Current Biology.
Počas 368 nocí pozorovali množstvo rôznych druhov, ktoré chodili do jaskyne, a zdokumentovali ich správanie. Podarilo sa zachytiť viac ako 300 živočíchov, pričom medzi nimi bolo najmenej 14 rôznych druhov. V jaskyni sa objavili hady, paviány, leopardy, ale aj rôzne druhy operencov.
Vedcom ale robí vrásky na čele to, že viaceré z pozorovaných zvierat sa v jaskyni kŕmili netopiermi alebo ich zvyškami. Netopiere v Python Cave sú pritom známe tým, že prenášajú marburský vírus.
Vírus zabije 50 % nakazených
Podľa WHO je marburský vírus, kedysi známy aj ako marburská hemoragická horúčka, extrémne nebezpečný a môže mať fatálne následky. Zomrie približne 50 % ľudí, ktorí sa ním nakazia. V súčasnosti naň neexistujú žiadne schválené vakcíny ani antivírusové lieky.
Inkubačná doba je 2 až 21 dní, po ktorých sa dostavia príznaky v podobe vysokej horúčky, hnačky, brušných kŕčov a vyrážky na koži. Následne sa objavuje krvácanie, okrem iného z nosa a z ďasien.
Jeden z pozorovaných leopardov sa do jaskyne vracal opakovane a lovil v ňom najmenej 43-krát. Zaujímavé je, že samotné netopiere pritom netrpia príznakmi choroby. Pre vírus však slúžia ako hostiteľ a vďaka netopierom sa prenáša ďalej.
Hrozí ďalšia pandémia
Žiaľ, v bezprostrednej blízkosti jaskyne kamery zaznamenali aj ľudí. Návštevníci parku majú príkaz zdržiavať sa vo vzdialenosti 30 metrov od vchodu do jaskyne. Kamery však zachytili v 22 rôznych prípadoch celkovo 214 osôb, medzi ktorými boli školské skupiny, výskumníci aj turisti. Hrozba pritom nie je len hypotetická, ale reálna.
Už v minulosti bolo zaznamenaných viacero prípadov, kedy sa ľudia po návšteve jaskyne nakazili marburským vírusom. V jednom z prípadov išlo o 40-ročnú Holanďanku, ktorá do jaskyne vstúpila v roku 2008. Po návrate do Holandska ochorela a trpela zlyhaním pečene a ťažkým krvácaním. Zomrela do týždňa od hospitalizácie. Ide o nočnú moru virológov.
Každé takéto riskovanie poskytuje vírusu novú príležitosť na preskočenie medzi druhmi, prispôsobenie sa a potenciálne vyvolanie ďalšej celosvetovej epidémie. Ak chce svet zabrániť ďalšej pandémii, je nevyhnutné sledovať a obmedzovať takéto interakcie, najmä tie, na ktorých sa podieľajú ľudia. Keďže však človek varovania ignoruje a ľudská činnosť naďalej zasahuje do prírody, je pravdepodobné, že počet takýchto stretnutí bude len rásť.
