Pod Tatrami vybudujú nový termálny bazén. Slováci sa tu zrejme okúpu ešte pred Vianocami

Martin Cucík
Na Slovensku sa s rekonštrukciami termálnych zariadení roztrhlo vrece. Na rade sú populárne bazény pri Tvrdošíne.

Mesto Tvrdošín pripravuje významnú investíciu do rozvoja termálneho kúpaliska Oravice. V areáli má vyrásť nový relaxačný bazén, ktorého predpokladaná cena dosahuje približne 800-tisíc eur. Stavebné povolenie je už právoplatné a projekt sa posúva do realizačnej fázy.

Kúpalisko patrí samospráve a jeho prevádzku zabezpečuje mestská spoločnosť Termalšport TS. Tá už má podľa webu mesta objednanú projektovú dokumentáciu a má financovať výstavbu nového bazéna zo svojich zdrojov. Podľa vedenia mesta ide o reakciu na dlhodobú potrebu obnovy a rozšírenia služieb. Informoval o tom portál My Orava.

Začiatok výstavby už čoskoro

Mesto už spustilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ktoré môže konečnú cenu projektu ešte upraviť. Financovanie podporilo aj mestské zastupiteľstvo, keď vlani schválilo kapitalizáciu pohľadávok voči prevádzkovej spoločnosti vo výške 180 000 eur.

Výstavba by sa mala začať v najbližších mesiacoch a samospráva plánuje jej dokončenie ešte do konca roka. Ambíciou je sprístupniť nový bazén návštevníkom ešte pred Vianocami.

Po uvedení nového bazénu do prevádzky sa súčasné bazény v areáli dočasne zatvoria. Mesto tým plánuje umožniť ich kompletnú obnovu, ktorá sa dotkne aj prevádzkového zázemia vrátane bufetových priestorov. Na financovanie rekonštrukčných prác chce samospráva využiť prostriedky z eurofondov. Naše kúpeľníctvo pritom zažíva vlnu investícií, príkladom je 70-miliónové rozšírenie kúpeľov v Rajeckých Tepliciach.

Jediné na celej Orave

Primátor zároveň pre My Orava uviedol, že existujúce zdroje termálnej vody majú dostatočnú kapacitu na zásobovanie všetkých zariadení v lokalite. Ide o mestské kúpalisko, neďaleký súkromný akvapark aj pripravovaný nový bazén.

Oravice sú jediným miestom na Orave, kde sa využíva prírodná geotermálna voda. Na jej kúpeľné použitie sa upravuje kombináciou s vodou z ďalšieho geotermálneho vrtu a tiež s miestnymi prírodnými prameňmi.

V dvoch vonkajších bazénoch sa teplota vody pohybuje približne medzi 34 a 38 stupňami Celzia. Vďaka tomu je areál využívaný počas celého roka, a to aj vo večerných hodinách.

Voda má minerálne zloženie so síranmi, vápnikom, horčíkom a zvýšeným obsahom železa. Výhodou lokality je aj jej horské prostredie, kde návštevníci môžu tráviť čas vo vyhrievanej vode a zároveň mať výhľad na okolité vrchy. Spojenie zimných aktivít v oblasti Západné Tatry a oddychu v termálnej vode v Oraviciach sa postupne stalo bežnou formou rekreácie v regióne.

Okrem termálnych bazénov majú návštevníci k dispozícii turistické trasy, náučné chodníky či cyklotrasy, pričom obľúbená je napríklad aj Juráňova dolina. Lokalita láka nielen milovníkov prírody, ale aj športu a oddychu, čím si dlhodobo udržiava postavenie jedného z najvyhľadávanejších miest v regióne.

