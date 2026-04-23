Záchrankový tender má dohru: Polícia začala trestné stíhanie, veci sa pohli

Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s tendrom na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Urobila tak na základe trestného oznámenia, ktoré v auguste 2025 podal opozičný poslanec Národnej rady SR František Majerský (KDH). Vyplýva to z oznámenia, ktoré vo štvrtok vyšetrovateľ doručil poslancovi. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia KDH.
„Od začiatku bojujem proti tomuto netransparentnému tendru, pretože všetko nasvedčovalo tomu, že bol vopred dohodnutý. Začatie trestného stíhania ukazuje, že polícia vníma tieto podozrenia rovnako vážne. Budem tento prípad pozorne sledovať, pretože na záchrankách sa kšeftovať nesmie,“ uviedol Majerský.
Kritizovaný tender
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v rozpore so zákonmi a podal protesty prokurátora. Rezort im nevyhovel, preto Žilinka podal vo veci 32 správnych žalôb.
Ministerstvo trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Je pripravené obhájiť svoj právny názor na správnom súde. Polícia vo februári informovala, že protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite sa zaoberá viacerými trestnými oznámeniami k záchrankovému tendru.
Nahlásiť chybu v článku