Farmaceutka odhalila, ktoré vitamíny by ste nemali užívať bez lekárskeho odporúčania

Mnohí si ordinujú užívanie výživových doplnkov sami a bez toho, aby vedeli, či to ich telo skutočne potrebuje. Dokonca bez lekárskeho dozoru. Problém však je, že aj vitamíny, ktoré vnímame ako neškodné či prospešné, môžu pri nesprávnom alebo nadmernom užívaní predstavovať riziko. Preto sme sa na túto tému rozprávali s farmaceutkou.
Rizikové sú vitamíny rozpustné v tukoch
Odborníčka nám vysvetlila, že problém predstavuje nadmerné množstvo vitamínu v tele, ktoré sa odborne nazýva hypervitaminóza. Tento stav sa môže vyskytnúť pri nesprávnom alebo nadmernom užívaní liekov či výživových doplnkov. Vitamíny však delíme na rozpustné vo vode a v tukoch.
Tie, ktoré sú rozpustné vo vode, sa v tele nekumulujú, preto hypervitaminóza vzniká len zriedka. Ich nadmerné užívanie však zaťažuje obličky, v dôsledku čoho môžu vzniknúť obličkové kamene. Zároveň môžu spôsobiť aj tráviace ťažkosti.
Podľa odborníčky sú najrizikovejšie vitamíny rozpustné v tukoch, pretože tie sa v tele kumulujú a ich nekontrolované vysoké dávky môžu mať toxické účinky. Do tejto skupiny patria vitamíny A, D, E, K.
V určitých prípadoch musíte byť obozretní
Farmaceutka tvrdí, že vitamín A môže byť hepatotoxický, má teratogénny účinok – riziko poškodenia plodu, preto ho nesmú užívať tehotné ženy. Zároveň by sa u tehotných žien nemal používať ani topicky – vo forme krémov na tvár. „Bežne sa vitamín A nesuplementuje, stačí nám jeho príjem v strave. Sú špecifické prípady, keď sa používa ako liek, no jeho dávkovanie určuje lekár,“ povedala pre interez doktorka farmácie Lucia Novotná.
V prípade vitamínu D je však podľa odborníčky predávkovanie sa málo pravdepodobné. „V praxi sa však stáva, že si ľudia pomýlia kvapky, ktoré sú určené na použitie raz za týždeň a užívajú ich každý deň, prípadne ich podávajú deťom. Vtedy môžu nastať toxické účinky vitamínu D. Avšak v dávkach, ktoré sú stanovené výrobcom, je použitie vitamínu D bezpečné. V zimnom období a u detí do 1 roka je dokonca nevyhnutné,“ vysvetlila farmaceutka.
Rovnako zriedkavé predávkovanie je aj pri vitamíne K. „Obozretní by však mali byť pacienti, ktorí užívajú Warfarín, pretože vitamín K antagonizuje – ruší jeho účinok, čím dochádza k riziku vzniku trombózy.“
Opatrní by ste mali byť aj pri užívaní vitamínu E. Tento vitamín užívajú najmä pacienti s neurologickými a metabolickými ochoreniami. „V tomto prípade je ale dávka presne prepočítaná pre ich potreby s minimálnym rizikom predávkovania,“ dodala odborníčka.
