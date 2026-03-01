Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád

Naši redaktori ani tento týždeň nezaháľali a čitateľom opäť priniesli množstvo článkov, ktoré určite stoja za prečítanie. V rámci sekcie PREMIUM si môžete prísť na svoje a zabŕdnuť do rôznych tém. Za zmienku stojí napríklad reportáž o najkrajšom slovenskom vodopáde, v ktorom sa dá aj kúpať. Prečítajte si tiež rozhovor so sestričkou Hanou, ktorá pracuje v Saudskej Arábii, alebo článok o mladíkovi, ktorý ľuďom radí, aby sa udierali kladivom do tváre.
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou
Na sociálnych sieťach nájdeme rôzne typy úspešných tvorcov. Od mikroinfluencerov, ktorí svoj obsah stavajú na autenticite a budovaní bližšieho vzťahu s publikom, cez celebrity, ktoré síce majú na internete veľa sledovateľov, avšak preslávili sa niečím iným, až po tých, ktorých sledujú milióny ľudí z celého sveta práve vďaka obsahu, ktorý pridávajú. Jednou z takýchto influenceriek je Brooke Monk.
Má len 23 rokov, no na TikToku sa môže pochváliť viac než 45 miliónmi sledovateľov, na Instagrame má 8 miliónov followerov a je aktívna aj na YouTube, kde pokorila hranicu 10 miliónov odberateľov. Verili by ste, ak by sme vám povedali, že dievča, ktoré si okolo seba vybudovalo takúto veľkú komunitu, nemalo až do svojich 16 rokov svoj vlastný mobil? A prvý milión sledovateľov získalo len za dva mesiace.
Pre niekoho môže byť až ťažko uveriteľné, že táto mladá žena sa niekedy hanbila postovať na sociálne siete. No každý niekde začínal. Aj ona.
Ako sa jej podarilo získať milión followerov za taký krátky čas a koľko zarába vďaka pridávaniu videí na internet, sa dozviete v našom článku: Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu
Vývoj atómových zbraní v USA neustal ani po zhodení bômb na Hirošimu a Nagasaki. Práve naopak. Už v tom čase si jadroví fyzici uvedomovali veľký potenciál atómových zbraní a možností, ktoré môže priniesť termonukleárna, teda vodíková bomba. Tá totiž dokáže vytvoriť obrovskú silu, aj 1000-násobne väčšiu, ako bomby zhodené na Japonsko. Preto už v roku 1952 otestovali USA prvú vodíkovú bombu na svete, s označením Ivy Mike. O dva roky započali sériu testov s označením Castle. A z nich jeden test skončil katastroficky. Udialo sa to pred 72. rokmi.
Otestovanie prvej vodíkovej bomby Ivy Mike bolo v mnohých smeroch prelomové. Kým dovtedy jadrové testy mali silu na úrovni desiatok kiloton TNT, Ivy Mike dosiahol silu 10 400 kiloton TNT, čo bolo neporovnateľne viac. Test Ivy Mike vytvoril ohnivú guľu o priemere troch kilometrov a hríb o výške 37 a šírke 161 kilometrov. Počas testu sa vytvorili dokonca dva nové prvky, a to einsteinium a fermium. Test dokázal, že vyrobiť bombu o obrovskej ničivej sile je možné.
V roku 1954 USA zahájili sériu jadrových testov s označením Castle (Hrad). Skúšky boli vykonávané od začiatku marca do mája 1954. Naplánovaných bolo celkovo 7 testov, napokon ich bolo realizovaných iba šesť, uvádza archivovaný vládny dokument. Zrušenie testu Echo bolo z dôvodu, že po teste bomby Bravo sa ukázala konštrukcia paliva ako zastaraná a tento test nebol nutný.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Hana je sestrička v Saudskej Arábii
Češka Hana už šesť rokov pracuje ako zdravotná sestra v Saudskej Arábii. Prezradila nám okrem iného aj to, v čom je zdravotníctvo v tejto krajine lepšie a čo sa deje v prípade, ak sa pacient správa k personálu agresívne.
Prekvapí vás, aké výhody tu zamestnávateľ poskytuje. Samozrejme, nie vždy je všetko ružové, no podľa Hany stojí za to zažiť Saudskú Arábiu na vlastnej koži.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Ľuďom z kohútika tiekol jed
Na mnohých miestach sa ľudia spoliehajú na to, že im doma z kohútika tečie čistá voda, ktorú môžu bez obáv piť či používať na varenie. Stačilo však jediné pochybenie a voda sa zrazu zmenila na jed, ktorý zabíjal. Otrava vody v Camelforde bola jedným z najhorších incidentov, aké kedy Británia zažila.
Ľuďom bolo zle, mali bolestivé vredy v ústach a ďalšie problémy. Príslušné úrady ale tvrdili, že je všetko v poriadku. Ľudia si myslia, že situácia nebola spravodlivo vyriešená do dnešného dňa.
Ak sa o incidente chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Mladík zarába 85 000, ľuďom radí udierať sa kladivom do tváre
Zdá sa, že influencerom sa dnes môže stať každý, kto má kameru a prístup na internet. Avšak spôsob, akým sa ľudí snaží ovplyvniť muž vystupujúci pod prezývkou Clavicular, je desivý. Jeho prioritou je jeho zovňajšok. Ľuďom okrem iného radí dosiahnuť ideálny tvar tváre za pomoci kladiva.
Priznal, že štíhlu postavu si udržiava aj za pomoci drog. Roky tiež užíval steroidy, pričom tvrdí, že to nie je také zlé, ako si ľudia myslia. Rôzne lieky vraj berie od 14 rokov.
Ak sa chcete dozvedieť, prečo skončil influencer v rukách polície, prečítajte si náš článok tu: Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Objav, ktorý prepísal dejiny
Mnohé arabské veľkomestá oplývajú futuristickými stavbami, prepracovanou infraštruktúrou a luxusným prostredím, ktoré vyhľadáva aj čoraz viac Európanov. Je až nereálne, že ešte v prvej polovici minulého storočia boli tieto územia chudobné a vyprahnuté. Bolo to tak aj v Saudskej Arábii, ktorej históriu navždy zmenil jeden zásadný objav.
Dejiny Blízkeho východu nie sú v Európe vo všeobecnosti známe a je len málo ľudí, ktorí vedia o historických udalostiach tohto arabského sveta. Ak by sme sa ale mali rozprávať o najdôležitejších momentoch, dozaista by sme sa presunuli do prvej polovice 20. storočia, kedy sa pomaly začala nehostinná a vyprahnutá krajina meniť na veľkého ekonomického hráča so supermodernými veľkomestami.
Keď sa vrátime v čase na začiatok minulého storočia, Saudskú Arábiu tvorili takpovediac štyri separátne regióny. Ako uvádza portál The Times of Israel, v roku 1932 ich zjednotil Abdul Azíz, ktorý sa považuje za prvého kráľa Saudskej Arábie. Ten sa despoticky postavil na čelo krajiny, ktorá sa prakticky nemenila celé stáročia. Veľká časť obyvateľstva bola negramotná, hlavným zdrojom obživy bola práca v poľnohospodárstve a hlavným štátnym príjmom boli financie plynúce z náboženských pútí do Mekky.
Arabi boli v tej dobe pod vplyvom Veľkej Británie, no čoraz viac sa zvyšoval aj vplyv americký. Dnes to už síce môže vyznieť vtipne, no v 30. rokoch minulého storočia boli akékoľvek investície do krajín Arabského polostrova vnímané rizikovo. Tamojšie vládnuce vrstvy sa navyše zameriavali skôr na hľadanie vody, ktorú považovali za najcennejšiu komoditu a mali jej nedostatok.
Viac si môžete prečítať v článku: Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme maďarskú budovu parlamentu
Ak začnete hľadať tipy na výlet v Budapešti, je takmer isté, že medzi prvými výsledkami narazíte na budovu maďarského parlamentu, známu ako Országház.
Ide pravdepodobne o jedinú maďarskú stavbu, ktorú podľa pohľadu z fotografie spoľahlivo pomenuje takmer každý Slovák. V médiách sa pravidelne objavuje pod vznešenými prívlastkami, ako je najkrajšia budova vlády na svete či „neogotické majstrovské dielo na brehu Dunaja“.
Vstup stojí vyše 20 €, prehliadka trvá necelú hodinu, zahŕňa 6 hlavných zastávok a ponúka pohľad dovnútra najznámejšej budovy v Maďarsku. Dostať sa dovnútra však nie je ľahké. My sme sa o to pokúsili a prinášame vám reportáž priamo z lokality.
Viac sa dozviete v článku: Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Kritizované toalety za euro či zatvorená reštaurácia. Boli sme na hlavnej stanici
Téma bratislavskej hlavnej stanice je dlhé roky omieľanou témou nielen v hlavnom meste, ale tiež v rámci celého Slovenska. Ide totiž o dôležité miesto, ktoré je v mnohých prípadoch prvým kontaktov turistov či Slovákov s Bratislavou. Rekonštrukcia budovy a okolitej infraštruktúry už bola na stole niekoľkokrát, situácia by sa mohla pohnúť v najbližších mesiacoch.
Na bratislavskú hlavnú stanicu sme sa po nejakom čase vybrali aj my a zaujímalo nás, v akom stave sa v súčasnosti nachádza, čo čaká na cestujúcich a či sa „skultúrňovacia“ snaha kompetentných z posledných rokov vypláca.
Viac z nášho zážitku si prečítate v článku: Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu.
Vlna solidarity rastie: Za posledných 5 dní prispeli na Teplo pre Ukrajinu tisíce ľudí
Zbierka Teplo pre Ukrajinu, ktorú realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s platformou Donio a viacerými partnermi z občianskeho sektora, prekročila hranicu 1 368 623 eur. Do kampane sa zapojilo 25 036 darcov a do jej ukončenia zostáva sedem dní.
Projekt vznikol ako reakcia na cielené útoky Ruska na energetickú infraštruktúru počas zimy, keď výpadky elektriny a tepla ohrozujú základné fungovanie miest aj samotné životy ľudí. Ešte k 18. februáru bola na účte zbierky suma viac ako 1 150 000 eur.
Zvýšený záujem o zbierku zaznamenali organizátori aj po tom, ako premiér Robert Fico 21. februára vyhlásil, že ak sa neobnoví tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko, požiada o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Následne o zastavenie dodávok skutočne požiadal.
Redakcia interez sa obrátila na Donio s otázkou, ako sa situácia premietla do výšky darov.
Celý článok aj s odpoveďou od Donia si môžete prečítať tu: Vlna solidarity rastie: Za posledných 5 dní prispeli na Teplo pre Ukrajinu tisíce ľudí
Štyri roky od zničenia najväčšieho lietadla na svete
Ak sa chystáte letieť lietadlom, pri nastupovaní sa mnohí určite zamyslíte nad jeho impozantnou veľkosťou a objemom ľudí či nákladu, ktorý dokáže prepraviť. Väčšina má skúsenosti s bežnými lietadlami, ktoré sú nasadené na komerčné lety, zvyčajne typu Airbus či Boeing. Samozrejme, aj tieto lietadlá sú veľké, avšak ak by pri nich zaparkovalo lietadlo Antonov An-225 Mrija, okamžite by sa na prvý pohľad veľké lietadlá zmenili na nevinné malé hračky.
Impozantný Antonov An-225 Mrija bol pred štyrmi rokmi zničený po ruskom útoku. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vtedy oznámil, že ruskí vojaci pri útočení na Ukrajine zničili najväčšie lietadlo na svete, Antonov An-225. Informovala o tom britská stanica BBC na svojom webe. Kuleba na Twitteri napísal: „Rusi síce zničili našu Mriju, ale nikdy nezničia náš sen o silnom, slobodnom a demokratickom európskom štáte. Zvíťazíme!“
Označenie Mrija znamená v slovenčine sen alebo inšpirácia. Lietadlo bolo navrhnuté v 80. rokoch 20. storočia s jedným hlavným cieľom: malo prepravovať raketové motory pre sovietsky kozmický program a takisto raketoplán Buran, uvádza web Antonov. Vzniklo pod záštitou konštrukčnej kancelárie Antonov ako náhrada za lietadlo Miasiščev VM-T, určené na prepravu rakiet.
An-225 po prvýkrát vzlietol 21. decembra 1988. Podnikol 74 minút dlhý let z Kyjeva a následne pristál. Konštruktéri dokázali postaviť najťažšie lietadlo na svete, a to sa dokázalo odlepiť od zeme a následne aj bezpečne pristáť. Sen sa stal skutočnosťou. Svoj primárny účel, teda prepravu raketoplánu Buran, splnilo 13. mája 1989, keď raketoplán na svojej streche previezlo z letiska v meste Žukovskij na kozmodróm Bajkonur.
Ak si chcete prečítať viac, určite sa bližšie pozrite na náš článok: Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Martin Novák z televíznej šou Na nože bol pomôcť ďalšej reštaurácii. V piatej epizóde novej série sa tentoraz dokonca vybral až za naše hranice. Konkrétne do českého mesta Valašské Klobouky, kde sa nachádza reštaurácia Anděl. My sme sa boli pozrieť, či sa mu jeho zámer podarilo splniť.
O tom, čo sa nám v reštaurácii páčilo, čo nie a či sa Martinovi Novákovi podarilo vdýchnuť jej nový život, sa dozviete v našom článku: Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Unikátny supermarket skončil
Keď vo februári 2025 vyrástol na diaľničnom odpočívadle neďaleko Bratislavy zaujímavý projekt RestPoint D4, okamžite si získal priazeň tranzitujúcich či obyvateľov z blízkych lokalít. Ako sme vás ale nedávno informovali, unikátny koncept tu nevydržal ani rok a potichu zatvoril svoje brány. Na povrch sa postupne dostávajú nové informácie, ktoré k ukončeniu prevádzky prispeli.
V posledných mesiacoch vlaňajšieho roka začali na googli pribúdať recenzie zákazníkov, podľa ktorých supermarket upadal – v regáloch chýbal tovar, zúžila sa ponuka sortimentu, výpadky mala podľa recenzentov aj reštaurácia. Bolo to v období, počas ktorého už v pozadí prevádzkujúce spoločnosti bojovali s dlhmi.
Viac sa dozviete v článku: Zatvorené dvere a prázdne priestory. Unikátny supermarket skončil potichu, v pozadí sa hovorí o obrích dlhoch.
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Niektoré miesta si vás získajú hlučným dobrodružstvom, iné tichom. Nenápadná obec pod Chočom nám spomalila tep. Toto miesto sme si zamilovali a rozhodne sa sem ešte niekedy vrátime. A odporúčame to aj vám.
Región Liptov je mimoriadne turisticky navštevovaný, nachádza sa tu očarujúca príroda, rozľahlé doliny, majestátne hory, zelené lesy a niekoľko vodných nádrží. My ho už máme schodený skrz-naskrz.
Tentoraz sme sa však vybrali do malej kúpeľnej obce Lúčky na Dolnom Liptove, ktorá sa nachádza v Chočských vrchoch neďaleko Ružomberka. Cieľom našej cesty bolo vidieť vodopád, ktorý je považovaný za najkrajší na Slovensku.
Do obce Lúčky, ktorú môžete poznať ako kúpeľnú oblasť, sme sa vybrali tretiu februárovú nedeľu popoludní. Navigácia nás bez akéhokoľvek poblúdenia zaviedla priamo na malé parkovisko, ktoré sa nachádza kúsok od vodopádu. Navyše, cesta je skutočne dobre značená, vodopád tak nie je možné prehliadnuť. Parkovisko bolo úplne prázdne, zaparkovali sme teda bez problémov a len za symbolickú sumu, za hodinu parkovania sme zaplatili 1 euro.
Toto miesto je skutočne nádherné. Vyžaruje obrovský pokoj, ktorý vás zláka na chvíľu sa zastaviť, sadnúť si na lavičku, čítať knihu alebo len tak rozjímať pri pohľade na padajúcu vodu.
Celú reportáž si môžete prečítať tu: Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
