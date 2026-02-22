Mesačne zarába 200-tisíc, do 16 rokov nemala mobil: Brooke začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou

Na sociálnych sieťach nájdeme rôzne typy úspešných tvorcov. Od mikroinfluencerov, ktorí svoj obsah stavajú na autenticite a budovaní bližšieho vzťahu s publikom, cez celebrity, ktoré síce majú na internete veľa sledovateľov, avšak preslávili sa niečím iným, až po tých, ktorých sledujú milióny ľudí z celého sveta práve vďaka obsahu, ktorý pridávajú. Jednou z takýchto influenceriek je aj Brooke Monk.
Má len 23 rokov, no na TikToku sa môže pochváliť viac než 45 miliónmi sledovateľov, na Instagrame má 8 miliónov followerov a je aktívna aj na YouTube, kde pokorila hranicu 10 miliónov odberateľov. Verili by ste, ak by sme vám povedali, že dievča, ktoré si okolo seba vybudovalo takúto veľkú komunitu, nemalo až do svojich 16 rokov svoj vlastný mobil? A prvý milión sledovateľov získalo len za dva mesiace.
Brooke Monk pôsobí na svojich videách priam dokonale. Má nádhernú postavu, dlhé husté vlasy, profesionálne upravený mejkap, ktorého tutoriálom sa mimochodom venuje vo svojich videách na YouTube, a sympatického priateľa menom Samuel Dezzani, ktorý je známy ako Sam Dezz, pričom spolu tvoria aj spoločný obsah.
Pre niekoho môže byť až ťažko uveriteľné, že táto mladá žena sa niekedy hanbila postovať na sociálne siete. No každý niekde začínal. Aj ona.
@brookemonk_♬ back to the basics – samvel.
Prvý milión sledovateľov získala len za dva mesiace
- v akej rodine vyrastala a prečo hneď povedala rodičom, že začala na internet pridávať svoj obsah;
- akými videami získala milióny sledovateľov;
- aká kauza vznikla medzi ňou a Natalie Reynolds;
- akú hodnotu má jej majetok.
