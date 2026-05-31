Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo

Prvý muž na Mount Evereste
Novozélanďan Edmund Hillary bol prvý horolezec, ktorý v roku 1953 vystúpil na najvyšší vrchol sveta – Mount Everest. O päť rokov neskôr, v rámci britskej polárnej expedície, dosiahol 4. januára 1958 aj južný pól.
Edmund Percival Hillary sa narodil 20. júla 1919 v Tuakau, južne od Aucklandu na Novom Zélande, v rodine včelára, informuje portál Britannica. Nielen on, ale aj jeho sestra a brat museli ako deti pomáhať otcovi v rozsiahlom včelárskom biznise, údajne vlastnili až 1600 úľov. Až ako žiak gymnázia sa Hillary ocitol v horách a prvý sneh zažil v roku 1935 na školskom výlete. O desať rokov mal budúci slávny horolezec schodené všetky najvyššie pohoria na Novom Zélande.
Vďaka tomu, že sa jeho sestra po vydaji odsťahovala do Spojeného kráľovstva, navštívil Európu. Samozrejme si neodpustil cestu do rakúskych a švajčiarskych Álp, kde absolvoval niekoľko výstupov, ktoré boli preňho potrebnou skúsenosťou pred cestou do Himalájí.
Pred historickým výstupom na Mount Everest pokoril Edmund Hillary jedenásť nižších himalájskych vrcholov. V rokoch 1951 – 1952 sa pripojil k dvom neúspešným expedíciám, na ktorých upútal pozornosť britského dôstojníka a organizátora himalájskych výprav Johna Hunta. Ten sa v roku 1953 postavil na čelo britskej výpravy smerujúcej na 8848 metrov vysoký Mount Everest. Hunt určil dva tímy, ktoré mali dosiahnuť vrchol.
Pred samotným výstupom na Everest bola potrebná aklimatizácia a zosúladenie celej skupiny. Lowe vybral ako prvý cieľ Lhoce. Základný tábor pod Mount Everestom rozložila expedícia v marci 1953. Pomaly sa dostávajúc vyššie sa im nakoniec podarilo postaviť najvyšší, 9. tábor v Južnom sedle vo výške 7 900 metrov. 26. mája sa Bourdillon a Evans pokúsili vystúpiť na vrchol, ale útok vzdali asi 100 m pod vrcholom po poruche Evansovej kyslíkovej fľaše. O druhý útok sa mala následne pokúsiť druhá dvojica skupiny, ktorú tvorili Hillary a Tenzing, informuje portál Biography.
Jesse sa prisťahoval na Slovensko
Nejeden Slovák sníva o živote na opačnom konci sveta – v Austrálii. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, koľko Austrálčanov by sa, naopak, prisťahovalo na Slovensko? Jesse Watt sa pre tento krok rozhodol a hoci je tu zatiaľ len krátko, prezradil nám, aké sú jeho dojmy a čo si u nás obľúbil.
Dozvedeli sme sa, čo ho sem vôbec priviedlo a aké tu má plány. Prezradil nám však aj to, na ktorom jedle si zatiaľ pochutil najviac.
O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Koncom septembra 1941 sa obyvatelia Protektorátu Čechy a Morava dozvedeli, že ich správcom sa stane prominentný nacista a tretí najvyšší predstaviteľ SS Reinhard Heydrich. Nahradil Adolfom Hitlerom na „zdravotnú dovolenku“ poslaného prvého ríšskeho protektora Konstantina von Neuratha, s ktorým bol fašistický vodca nespokojný pre jeho údajnú zhovievavosť a miernosť.
„Mäsiar z Prahy“ alebo „Himmlerov génius zla“, ako Heydricha tiež prezývali, rozpútal na území protektorátu nebývalý teror – zatváral, väznil, popravoval. Ako sme vás informovali v článku, jeho život ukončil atentát, ktorý vykonali v máji 1942 československí výsadkári Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Ako uvádza portál The Past, Heydrich mal hneď niekoľko nelichotivých prezývok. Okrem spomínaných ho volali tiež blonďavá beštia, pražský kat, no samotný Hitler ho nazval muž so železným srdcom.
Napadnutím Sovietskeho zväzu a otvorením východného frontu (22. júna 1941) potrebovalo nacistické Nemecko pokoj v zázemí a hlavne spoľahlivé dodávky zbraní a ďalšieho materiálu. Jedným z dôležitých dodávateľov sa stal Protektorát Čechy a Morava, spravovaný od marca 1939 prvým ríšskym protektorom Konstantinom von Neurathom.
Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Leto je už za dverami a spolu s ním aj kúpacia sezóna, počas ktorej väčšina ľudí hľadá osvieženie pri vode. Nemusíte však preto cestovať do zahraničia, aj doma nájdete skvelé miesta, kde sa dajú príjemne stráviť horúce dni. Dalo by sa totiž povedať, že Slovensko je veľmoc prírodných kúpalísk. Máme tu až okolo 400 lokalít, kde sa dá reálne kúpať. Prinášame vám tipy na miesta po celej krajine, ktoré stoja za návštevu počas najbližších mesiacov.
Na Slovensku síce nemáme more, ale máme mnoho vodných nádrží, jazier, termálnych prameňov, tajchov, štrkovísk či iných prírodných kúpalísk. Zostavili sme zoznam tých, ktoré rozhodne stoja za návštevu. Zamerali sme sa na celé Slovensko, od západu po východ. Poradie je čisto náhodné.
Na západe sú azda najznámejšie Zlaté piesky v Bratislave a Slnečné jazerá v Senci. Za zmienku však určite stoja aj menej známe jazerá ako Vajnorské a Šulianske jazero.
Vajnorské jazero
Vajnorské jazero, nazývané aj Báger, je prírodné kúpalisko v Bratislave, nachádzajúce sa blízko spomínaných Zlatých pieskov. Je tvorené dvojicou umelých jazier, veľkým a malým, ktoré sú prepojené kanálom. Kúpať sa je však možné len vo veľkom jazere, teplota vody sa pohybuje od 18 do 34 °C. Jazero ponúka čistú modrozelenú vodu, pokojné prostredie a štrkovitú pláž. Môžete si tu požičať vodný bicykel, nájdete tu tiež bufet a reštauráciu. Kým v lete sa návštevníci v jazere kúpu, v zime sa na ňom korčuľujú.
Nahá pózovala pre Playboy, keď mala len 10 rokov
Už od detstva bola stredobodom pozornosti a jej matka ju v tom podporovala. Dokonca ju ako maloletú nechala pózovať pre Playboy a hrať vo filme prostitútku. V dokumente Brooke Shields so slzami v očiach prehovorila o tom, ako ju to poznačilo. Práve 31. mája oslávila obľúbená herečka 61 rokov.
Ako informuje All That Is Interesting, Brooke Shields sa prvýkrát objavila na obrazovkách už ako dieťa. Dalo by sa povedať, že pred kamerami strávila väčšinu svojho detstva. Jej otec Frank bol významný biznismen a syn talianskej princeznej. Jej matka Teri sa snažila stať herečkou a chcela sa presadiť vo svete modelingu, no pracovala v pivovare.
Známosť Teriho a Franka trvala len krátko a Frankova rodina chcela Teri zaplatiť, aby podstúpila potrat. Peniaze si síce vzala, no dieťa si nechala a s Frankom sa rozviedla, keď mala Brooke 5 mesiacov. Len o 6 mesiacov neskôr sa Brooke objavila v reklame na mydlo. Teri si takmer okamžite uvedomila, že Brooke kamery doslova priťahuje a urobila sériu naozaj kontroverzných rozhodnutí, na aké by nemal žalúdok každý rodič.
V čase, keď mala Brooke len 10 rokov, jej matka dovolila, aby nahá pózovala pre Playboy. Keď mala len 11 rokov, stvárnila postavu vo filme Dievčatko (Pretty Baby), v ktorom nechýbali nahé scény. Hrala dievča, ktoré bolo zneužité a bolo nútené k prostitúcii. Podľa Mail Online ju štáb nútil vášnivo bozkávať 27-ročného kolegu Keitha Carradinea napriek tomu, že bola dieťaťom. Jej matka sa tomu vraj len nečinne prizerala.
Slovákov trápi prefíkaný podvod, expert na bezpečnosť reaguje
„Pred chvíľou napadli účet kamaráta a cez jeho WhatsApp mi prišla správa s otázkou, či mu viem požičať 1 000 €, že mi ich zajtra vráti.“
A zdá sa, že nie je jediný, komu sa stalo čosi podobné. Ďalší muž sa ocitol na druhej strane útoku. Uviedol, že o zneužití svojho WhatsApp účtu sa dozvedel až prostredníctvom telefonátov od známych.
„Všetky správy mi to presunulo do archívu a všetkým posledným kontaktom som odoslal rovnakú správu,“ opísal s tým, že útočník následne preposielal komunikáciu na rovnaké číslo účtu.
Jeden z jeho priateľov dokonca peniaze v dobrej viere poslal. Išlo o sumu 1 000 eur. Banka však transakciu, našťastie, vyhodnotila ako podozrivú a platbu zamietla. Mnohí ľudia opisujú rovnaký scenár a často vôbec netušia, ako sa niekto dostal do ich účtu. Ani náš respondent si nespomínal na žiadne riskantné online správanie či prihlasovanie sa na pochybné stránky. Na prvý pohľad to môže pôsobiť, akoby sa útočník k ich účtu dostal „odnikiaľ“.
Na tému sme sa preto pýtali Karola Suchánka, experta na kybernetickú bezpečnosť, ktorý vysvetľuje, čo presne sa podľa neho stalo.
Larry Hillblom
Spoločnosť DHL denne doručuje obrovské množstvo balíkov už desaťročia. Málokto však vie, že za jej vznikom stojí kontroverzná postava. Larry Hillblom rozprávkovo zbohatol. Jedného dňa ale záhadne zmizol – jeho telo sa do dnešného dňa nenašlo.
Okrem doručovacieho impéria však mal na rováši aj temné tajomstvo. Utrácal nemalé sumy za sex s dievčatami, pričom sa neštítil siahať ani na maloleté. Tvrdil, že chce len panny, lebo sa bál pohlavných chorôb. Najmenej so štyrmi dievčatami mal napokon aj deti.
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“, stálo to 509 €
„Od obeda som nemal vodu, večer som nemal vodu, ráno som tiež nemal vodu…“
Peter Hlad je na Instagrame obľúbený vďaka svojmu účtu @pureaspirin. 29-ročný Slovák pochádza zo Senice a ľudí baví, šokuje aj inšpiruje najmä netradičným životným štýlom. Väčšinu svojho obsahu totiž vytvoril na cestách, počas ktorých namiesto hotela prespáva v opustených budovách, na benzínkach, ale aj v parkoch či pod mostami.
Mladého cestovateľa život zaviedol až na miesto prezývané koniec sveta. Dostal sa tam stopom z Petržalky a záhadná prezývka v skutočnosti patrí lokalite známej ako Cabo da Roca – najzápadnejší bod Portugalska aj celej kontinentálnej Európy.
Prehľad slovenských akvaparkov: Ceny rastú, niekde rodina zaplatí aj 238 eur, dá sa však ušetriť
Pri výbere ideálneho akvaparku rozhoduje hneď niekoľko faktorov. Ľudia najčastejšie zohľadňujú cenu vstupného, jednoduchú dostupnosť či ponuku atrakcií a služieb, ktoré areál ponúka. Kvalitné kúpalisko alebo vodný park pritom nájdete takmer v každom regióne Slovenska.
Rozprávali sme sa s generálom Mackom
Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil v noci na piatok ruský dron, oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rezortu narazilo do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia.
Hoci sa prieniky ruských dronov na územie NATO dejú opakovane, tento incident je zrejme doteraz najvážnejší. Interez preto oslovil generála Pavla Macka, aby situáciu ozrejmil a priblížil našim čitateľom, ako by podľa neho malo reagovať NATO či Slovensko. Podobný incident na našom území je pritom podľa neho reálny.
NATO by malo podľa Macka Rusko upozorniť, že v prípade, že by sa takéto veci opakovali, tak môžeme zničiť nielen letiace objekty, ale že „si vyhradzujeme právo na odvetu aj v tom zmysle, že môžeme zničiť aj to miesto, odkiaľ sú vypúšťané.“ To by už znamenalo zasiahnuť na okupované ukrajinské územie, alebo na územie Ruskej federácie.
Podobný incident je pritom podľa Macka „vysoko pravdepodobný“ aj na našom území. „Ide o opakovaný incident, Rusi toto robia opakovane a nesú plnú zodpovednosť za následky. A takýto jazyk by mal ísť aj z nášho ministerstva zahraničných vecí, pretože nabudúce Rusi omylom napadnú nejaký objekt v Michalovciach.“
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nedeľa, príjemné slnečné lúče a takmer 20 stupňov Celzia. Bol by hriech nevyužiť taký pekný deň. Preto sme sa vybrali objavovať nové miesta v našom najobľúbenejšom a podľa nás aj v najkrajšom slovenskom regióne. Narazili sme na malý skrytý poklad severného Slovenska a ocitli sa až „na Marse“.
Región Liptov toho ponúka síce mnoho, no ako domáci ho máme schodený skrz-naskrz, preto nájsť niečo, čo sme v tomto regióne ešte nikdy nenavštívili, je náročné. Na naše počudovanie sa nám to podarilo. V prvú májovú nedeľu sme navštívili jedno nádherné miesto – Bešeňovské travertíny. Boli sme tu po prvý raz a musíme povedať, že nás zaujali a rozhodne vám odporúčame sem zájsť.
Prírodný úkaz Bešeňovské travertíny predstavuje opustený lom, ktorý nájdete severne od obce Bešeňová neďaleko mesta Ružomberok. Od roku 1984 je tento objekt označený ako chránená prírodná pamiatka. Navyše vďaka svojej rozmanitosti patrí k najzaujímavejším útvarom tohto druhu v Európe.
Tvoria ho štyri samostatné celky – Červená terasa, Biela terasa, travertínová skalka nazývaná Kaplnka a pramenný travertínový kráter nad nivou Váhu nazývaný Bazén. Okrem toho je tu aj niekoľko solitérnych minerálnych prameňov. Každá časť travertínov pritom pôsobí trochu odlišne a návštevník má pocit, akoby sa ocitol v úplne inom svete. Niektoré miesta sú pokryté výraznými farebnými nánosmi minerálov, iné zas pôsobia pokojnejšie a pripomínajú malé prírodné terasy vytvorené samotnou vodou počas dlhých rokov.
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Trasa, ktorá je známa ako Great Himalaya Trail (GHT), patrí medzi tie najnáročnejšie diaľkové horské trasy na svete. V typickom nepálskom variante sa tiahne približne 1 700 kilometrov naprieč Himalájami.
„Na každých 4-tisíc ľudí, ktorí zdolali Everest, pripadá jedna osoba, ktorá prešla (nepálsku časť) GHT. Čítate správne – jedna.“
GHT však v širšom zmysle zahŕňa takmer celé Himaláje. To znamená trasu dlhú 4 500 kilometrov, ktorá prepája viacero diaľkových trás naprieč Pakistanom, Nepálom, Bhutánom, Čínou (Tibetom) a Mjanmarskom. A 37-ročný Michal Tlelka a 25-ročná Sofia Bočeva súvisle prešli 3 616 kilometrov z toho.
Na ceste prekonali 163-tisíc výškových metrov a 61 vysokohorských sediel – až 20 z nich vo výške viac ako 5 000 metrov. Celá ich cesta trvala 215 dní, čo znamená, že dvojica kráčala viac ako sedem mesiacov. A o tom, ako sa im to vôbec podarilo, dnes povedia viac aj vám.
