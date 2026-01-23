Ľudia nemajú čím kúriť ani variť: Energetická kríza na Ukrajine sa prehlbuje. Slovensko spustilo zbierku na pomoc

Foto: Facebook/Mier Ukrajine

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zbierka Teplo pre Ukrajinu má pomôcť počas najťažšej zimy.

Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami občianskeho sektora spustili zbierku Teplo pre Ukrajinu. Cieľom je pomôcť ľuďom na Ukrajine čeliť dôsledkom ruského energetického teroru počas zimy. Ambíciou je vyzbierať 500 000 eur na nákup generátorov, záložných zdrojov energie a ďalšieho technického vybavenia pre najviac zasiahnuté regióny.

Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran. „Ukrajina teraz prechádza najťažšou zimou za celé obdobie ruskej vojny. Cieľom kampane je vyzbierať finančné prostriedky na generátory a nabíjacie stanice, ktoré sú pre Ukrajincov synonymom prežitia. Každé euro dnes znamená skutočné teplo v ukrajinskom dome už o týždeň,“ skonštatoval Kastran.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Kremeľ hovorí o „užitočnej“ schôdzke: Putin rokoval s Witkoffom, nasledovať majú trojstranné stretnutia
2.
Môže ísť o zlomový moment: Ukrajina, USA a Rusko sa po prvý raz stretnú za jedným stolom. Stať sa tak má čoskoro
3.
Rokovania naberajú tempo: Trump sa v Davose stretol so Zelenským, Putinovi poslal jasný odkaz
Zobraziť všetky články (1579)

Ruské útoky cielia na energetickú infraštruktúru

Rusko sa totiž podľa neho systematicky pokúša „vypnúť“ celú krajinu. V priebehu minulého roka vystrelilo na Ukrajinu približne 2000 rakiet a viac ako 54 000 dronov, z ktorých prevažná väčšina bola zámerne vystrelená na energetickú infraštruktúru. Rozsah škôd označuje za šokujúci. Len od októbra 2025 stratila Ukrajina 8,5 gigawattu (GW) výkonu, čo je takmer polovica celej energie, ktorú Ukrajina potrebuje.

Pri mrazoch do mínus 20 stupňov Celzia sa stal deficit kritickým. Ukrajina potrebuje približne 18 GW, avšak dokáže vyrobiť len 6,4 GW. Pre bežného človeka to znamená aj nemožnosť uvariť jedlo, vykúriť byt či nabiť si telefón. „Naše zásoby vybavenia sú vyčerpané. Na skladoch už nie sú náhradné transformátory a generátory a každý ďalší útok, ktorý očakávam v najbližších dňoch, môže byť fatálny,“ poznamenal Kastran.

Pomoc smeruje do najohrozenejších oblastí

V súčasnosti je rizikom úplného výpadku elektriny ohrozená podľa neho celá ľavobrežná Ukrajina, teda približne 15 miliónov ľudí. Vyzbierané finančné prostriedky pôjdu preto na nákup generátorov a nabíjacích staníc a logistiku pre šesť najohrozenejších oblastí – Kyjev, Záporožie, Dnipro, Černihiv, Sumy a Sumskú oblasť, a to podľa aktuálnych potrieb v spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami. Ak sa v rámci zbierky podarí vyzbierať viac peňazí, pomoc rozšíri pre viac regiónov.

Obdobné zbierky sa začali aj v Poľsku a v Česku, veľvyslanec verí, že iniciatíva bude úspešná aj na Slovensku. Poďakoval sa zároveň vláde SR za finančný príspevok koncom minulého roka, za ktorý už nakúpili generátory. Prvé z nich už koncom decembra odoslali na Ukrajinu. Ďalší balík plánujú koncom januára.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac