Ľudia nemajú čím kúriť ani variť: Energetická kríza na Ukrajine sa prehlbuje. Slovensko spustilo zbierku na pomoc

Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami občianskeho sektora spustili zbierku Teplo pre Ukrajinu. Cieľom je pomôcť ľuďom na Ukrajine čeliť dôsledkom ruského energetického teroru počas zimy. Ambíciou je vyzbierať 500 000 eur na nákup generátorov, záložných zdrojov energie a ďalšieho technického vybavenia pre najviac zasiahnuté regióny.
Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran. „Ukrajina teraz prechádza najťažšou zimou za celé obdobie ruskej vojny. Cieľom kampane je vyzbierať finančné prostriedky na generátory a nabíjacie stanice, ktoré sú pre Ukrajincov synonymom prežitia. Každé euro dnes znamená skutočné teplo v ukrajinskom dome už o týždeň,“ skonštatoval Kastran.
Ruské útoky cielia na energetickú infraštruktúru
Rusko sa totiž podľa neho systematicky pokúša „vypnúť“ celú krajinu. V priebehu minulého roka vystrelilo na Ukrajinu približne 2000 rakiet a viac ako 54 000 dronov, z ktorých prevažná väčšina bola zámerne vystrelená na energetickú infraštruktúru. Rozsah škôd označuje za šokujúci. Len od októbra 2025 stratila Ukrajina 8,5 gigawattu (GW) výkonu, čo je takmer polovica celej energie, ktorú Ukrajina potrebuje.
Pri mrazoch do mínus 20 stupňov Celzia sa stal deficit kritickým. Ukrajina potrebuje približne 18 GW, avšak dokáže vyrobiť len 6,4 GW. Pre bežného človeka to znamená aj nemožnosť uvariť jedlo, vykúriť byt či nabiť si telefón. „Naše zásoby vybavenia sú vyčerpané. Na skladoch už nie sú náhradné transformátory a generátory a každý ďalší útok, ktorý očakávam v najbližších dňoch, môže byť fatálny,“ poznamenal Kastran.
Pomoc smeruje do najohrozenejších oblastí
V súčasnosti je rizikom úplného výpadku elektriny ohrozená podľa neho celá ľavobrežná Ukrajina, teda približne 15 miliónov ľudí. Vyzbierané finančné prostriedky pôjdu preto na nákup generátorov a nabíjacích staníc a logistiku pre šesť najohrozenejších oblastí – Kyjev, Záporožie, Dnipro, Černihiv, Sumy a Sumskú oblasť, a to podľa aktuálnych potrieb v spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami. Ak sa v rámci zbierky podarí vyzbierať viac peňazí, pomoc rozšíri pre viac regiónov.
Obdobné zbierky sa začali aj v Poľsku a v Česku, veľvyslanec verí, že iniciatíva bude úspešná aj na Slovensku. Poďakoval sa zároveň vláde SR za finančný príspevok koncom minulého roka, za ktorý už nakúpili generátory. Prvé z nich už koncom decembra odoslali na Ukrajinu. Ďalší balík plánujú koncom januára.
