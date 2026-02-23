Je to definitívne: Fico ruší núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, hrozí ďalšími opatreniami

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Slovensko zastavilo núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu.

Predseda vlády Robert Fico po pondelkovom rokovaní s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD) ako stopercentným akcionárom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu.

Premiér to uviedol na sociálnej sieti. Od dnešného dňa podľa Fica platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc nedostane.

Fico hovorí o recipročnom opatrení

 „Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta (Volodymyra) Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Dostali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roka. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené ihneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam,“ spresnil slovenský premiér.

„Na dnešnom rokovaní s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým ako stopercentným akcionárom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a najvyšším predstaviteľom tejto akciovej spoločnosti som zúčastnených požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Od dnešného dňa platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc nedostane. Ako som uviedol, ide o prvý recipročný krok, na ktorý má slovenská vláda oprávnenie bez porušenia akýchkoľvek medzinárodných pravidiel a záväzkov,“ oznámil Fico.

Vláda hovorí aj o ďalších krokoch

Pokiaľ bude podľa neho ukrajinská strana pokračovať v poškodzovaní záujmov Slovenska v dodávke strategických surovín, slovenská vláda prehodnotí aj doterajšie konštruktívne postoje k členstvu Ukrajiny v EÚ a pripraví ďalšie opatrenia. Slovenský premiér poznamenal, že Slovensko pomáha Ukrajine na všetkých frontoch.

Napriek tomu sa ukrajinský prezident správa k Slovensku ako nepriateľ. „Najskôr nás poškodil zastavením tranzitu plynu, straty na našej strane sú 500 miliónov eur ročne na tranzitných poplatkoch. Jeho argumenty, že kupovaním ruského plynu podporujeme Ruskú federáciu, sú falošné a nepravdivé, pretože viaceré západné krajiny vo veľkom nakupujú ruský skvapalnený plyn. Je úplným paradoxom, že ešte aj plyn, ktorý podľa európskeho práva musíme doručiť na Ukrajinu, má ruský pôvod,“ podčiarkol Fico.

Spor o ropu cez ropovod Družba

„Ukrajinský prezident nás úmyselne poškodil aj zastavením dodávok ropy cez ropovod Družba. Museli sme vyhlásiť stav ropnej núdze, čerpáme z vlastných zásob, rafinéria Slovnaft musí hľadať ropu komplikovane po celom svete, čo zvyšuje jej cenu, ako aj prepravné náklady. Pritom naše spravodajské služby hlásia, že ropovod na Ukrajine je funkčný. Ukrajinská strana nám každý deň poskytuje iné informácie o stave ropovodu, ako aj o pripravenosti pokračovať v tranzite ropy. Nášmu veľvyslancovi v Kyjeve nebolo doteraz umožnené navštíviť tú časť ropovodu, o ktorej ukrajinská strana tvrdí, že je poškodená,“ uviedol premiér.

Ilustračná foto: TASR/AP

Fico zdôraznil, že Slovensko je suverénna krajina a vydierať sa nedá. „Chápeme ťažkú situáciu Ukrajiny, tá však neoprávňuje ukrajinského prezidenta na takéto neseriózne a nepriateľské útoky proti Slovensku, ktoré ho poškodzujú finančne a spôsobujú mu vážne logistické ťažkosti,“ dodal Fico

