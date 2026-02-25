Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu

Téma bratislavskej hlavnej stanice je dlhé roky omieľanou témou nielen v hlavnom meste, ale tiež v rámci celého Slovenska. Ide totiž o dôležité miesto, ktoré je v mnohých prípadoch prvým kontaktov turistov či Slovákov s Bratislavou. Rekonštrukcia budovy a okolitej infraštruktúry už bola na stole niekoľkokrát, situácia by sa mohla pohnúť v najbližších mesiacoch.
Počas včerajšieho dňa sme vás informovali o tom, že minister dopravy Jozef Ráž oznámil akúsi malú prerábku.
Od apríla by sa malo začať s prípravnými prácami a následne so stavebnými prácami v rámci malej rekonštrukcie. Tá sa týka najmä sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave, či prepájania traktov. Zároveň sa od tohto týždňa začína s projektovými prácami veľkej rekonštrukcie.
Výsledok tak skoro neuvidíme
Začiatok spomínaných prác sa odhaduje na prelom rokov 2027 a 2028, čiže v najlepšom prípade o dva roky.
„Výsledkom bude nový šat tejto hlavnej stanice v rozmere, v akom ju poznáme. To znamená, že nemusíme čakať žiadne iné vizuálne zmeny ako to, že to bude nové, čisté, pekné, funkčné a v súlade s normami a hygienickými požiadavkami. Pridajme k tomu bezbariérové prístupy a prepojenie východu a vchodu,“ skonštatoval Ráž.
Tzv. malá rekonštrukcia je zameraná na riešenie dlhodobo kritizovaného stavu hygienických zariadení a bezbariérovosť pohybu v budove. Vybudovať by sa mali nové toalety na prvom nadzemnom podlaží a kompletne zrekonštruovať tie v suteréne. V rámci toaliet sa má vytvoriť aj špecializovaná miestnosť pre osoby so zníženou mobilitou. Jedným z najvýznamnejších zásahov má byť nové prepojenie medzi traktmi budovy, ktoré umožní cestujúcim z príchodového podchodu dostať sa priamo do hlavnej haly.
O tom, že hlavná stanica je pre vládu dôležitou témou, hovoril už v januári premiér Robert Fico. „Minister dopravy si to zobral ako absolútnu prioritu, budova prejde totálnou rekonštrukciou,“ uviedol premiér. Ešte v roku 2024 sa však spomínalo to, že rekonštrukcia súčasnej stanice do požadovaného štandardu by bola veľmi nákladná, pričom sa v médiách objavili správy o iných možných lokalitách.
Je čo zlepšovať
Na bratislavskú hlavnú stanicu sme sa po nejakom čase vybrali aj my a zaujímalo nás, v akom stave sa v súčasnosti nachádza, čo čaká na cestujúcich a či sa „skultúrňovacia“ snaha kompetentných z posledných rokov vypláca.
Počas slnečného doobedia bol pri stanici klasický dopravný ruch. Autobusy mestskej hromadnej dopravy a taxíky prúdili k diskutovanej budove jeden za druhým, na ploche pred ňou sa mleli domáci, tranzitujúci či turisti. Na prvý pohľad nebolo okolie výrazne znečistené, no ako už býva zvykom, časť lavičiek bola obsadená spiacimi ľuďmi bez domova.
