Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Bratislavskú hlavnú stanicu, ktorá je často prvým kontaktom turistov s mestom, by mala čakať rekonštrukcia. My sme sa boli pozrieť, ako vyzerá v súčasnosti.

Téma bratislavskej hlavnej stanice je dlhé roky omieľanou témou nielen v hlavnom meste, ale tiež v rámci celého Slovenska. Ide totiž o dôležité miesto, ktoré je v mnohých prípadoch prvým kontaktov turistov či Slovákov s Bratislavou. Rekonštrukcia budovy a okolitej infraštruktúry už bola na stole niekoľkokrát, situácia by sa mohla pohnúť v najbližších mesiacoch.

Počas včerajšieho dňa sme vás informovali o tom, že minister dopravy Jozef Ráž oznámil akúsi malú prerábku.

Od apríla by sa malo začať s prípravnými prácami a následne so stavebnými prácami v rámci malej rekonštrukcie. Tá sa týka najmä sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave, či prepájania traktov. Zároveň sa od tohto týždňa začína s projektovými prácami veľkej rekonštrukcie.

Výsledok tak skoro neuvidíme

Začiatok spomínaných prác sa odhaduje na prelom rokov 2027 a 2028, čiže v najlepšom prípade o dva roky.

„Výsledkom bude nový šat tejto hlavnej stanice v rozmere, v akom ju poznáme. To znamená, že nemusíme čakať žiadne iné vizuálne zmeny ako to, že to bude nové, čisté, pekné, funkčné a v súlade s normami a hygienickými požiadavkami. Pridajme k tomu bezbariérové prístupy a prepojenie východu a vchodu,“ skonštatoval Ráž.

Tzv. malá rekonštrukcia je zameraná na riešenie dlhodobo kritizovaného stavu hygienických zariadení a bezbariérovosť pohybu v budove. Vybudovať by sa mali nové toalety na prvom nadzemnom podlaží a kompletne zrekonštruovať tie v suteréne. V rámci toaliet sa má vytvoriť aj špecializovaná miestnosť pre osoby so zníženou mobilitou. Jedným z najvýznamnejších zásahov má byť nové prepojenie medzi traktmi budovy, ktoré umožní cestujúcim z príchodového podchodu dostať sa priamo do hlavnej haly.

Foto: interez.sk

O tom, že hlavná stanica je pre vládu dôležitou témou, hovoril už v januári premiér Robert Fico. „Minister dopravy si to zobral ako absolútnu prioritu, budova prejde totálnou rekonštrukciou,“ uviedol premiér. Ešte v roku 2024 sa však spomínalo to, že rekonštrukcia súčasnej stanice do požadovaného štandardu by bola veľmi nákladná, pričom sa v médiách objavili správy o iných možných lokalitách.

Je čo zlepšovať

Na bratislavskú hlavnú stanicu sme sa po nejakom čase vybrali aj my a zaujímalo nás, v akom stave sa v súčasnosti nachádza, čo čaká na cestujúcich a či sa „skultúrňovacia“ snaha kompetentných z posledných rokov vypláca.

Počas slnečného doobedia bol pri stanici klasický dopravný ruch. Autobusy mestskej hromadnej dopravy a taxíky prúdili k diskutovanej budove jeden za druhým, na ploche pred ňou sa mleli domáci, tranzitujúci či turisti. Na prvý pohľad nebolo okolie výrazne znečistené, no ako už býva zvykom, časť lavičiek bola obsadená spiacimi ľuďmi bez domova.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo hlavná stanica ponúka cestujúcim;
  • ako vyzerala naša návšteva;
  • aký dojem sme mali z hygienických zariadení.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac