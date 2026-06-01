Mladí ľudia sa otvárajú vzťahom s AI: Tvrdí to prieskum v šiestich veľkých ekonomikách

Takmer polovica mladých ľudí v šiestich veľkých ekonomikách sveta si myslí, že romantické vzťahy s umelou inteligenciou budú v nasledujúcom desaťročí zvyšovať ľudské šťastie a emocionálnu pohodu.
Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu spoločnosti YouGov, ktorého výsledky zverejnila v pondelok agentúra AFP.
Prieskum medzi takmer 10-tisíc respondentmi v Spojených štátoch, Japonsku, Nemecku, Británii, Indonézii a Hongkongu ukázal výrazné generačné aj geografické rozdiely v pohľade na intímne vzťahy s umelou inteligenciou.
Čo si myslí 48 % mladých respondentov?
Až 48 % respondentov vo veku 18 až 24 rokov a 47 percent ľudí vo veku 25 až 34 rokov uviedlo, že „AI partneri pre intimitu“ – od chatbotov po sexuálne roboty – podľa nich zlepšia ľudské šťastie prostredníctvom emocionálnej podpory.
„Zatiaľ čo západné publikum väčšinou vníma syntetickú intimitu ako hrozbu pre autentickú ľudskú blízkosť, ázijské spoločnosti sú čoraz viac pripravené integrovať umelú inteligenciu do osobného a intímneho života,“ uviedol Philippe Chan zo spoločnosti YouGov.
Výsledky zároveň ukázali výrazne vyššiu otvorenosť voči AI partnerom v Ázii. V Indonézii si polovica respondentov myslí, že AI zlepší emocionálne spojenie a sexuálnu pohodu, zatiaľ čo v Británii to bolo iba deväť percent a v Nemecku 15 percent.
Prieskum tiež naznačil rastúci záujem mladých ľudí o takzvané „AI intimné bábiky“. Celkovo by ich zvážilo používať 17 percent respondentov, pričom v Japonsku viac než tretina mladých uviedla, že AI roboty môžu poskytovať pocit lásky.
„Kým väčšina svetovej populácie zostáva opatrná, mladá generácia aktívne nanovo definuje hranice partnerských vzťahov,“ uvádza správa.
Rozvoj umelej inteligencie v posledných rokoch viedol k rastúcemu využívaniu chatbotov ako dôverníkov či romantických partnerov. Psychologické dopady používania AI na zraniteľných ľudí však čoraz viac skúmajú odborníci aj úrady.
