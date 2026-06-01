Z osudu veľryby vám bude do plaču: Jej prípad je tretím na ostrove

Pätnásťtonová samica vráskavca myšoka (Balaenoptera physalus) uviazla a následne za neznámych príčin uhynula na pobreží francúzskeho ostrova Île de Ré.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vráskavec sa priblížil k pobrežiu francúzskeho ostrova pri Atlantickom oceáne v piatok a uhynul tam v noci na sobotu.
Úrady jeho pozostatky s pomocou žeriava a nákladného auta odstránili do sobotňajšieho večera.
Une baleine a été retrouvée échouée sur une plage de l’île de Ré pic.twitter.com/NZVxGJrx2e
— BFM (@BFMTV) May 31, 2026
Na záberoch z miesta vidno, že mŕtvola veľryby ďaleko prečnievala z prívesu nákladného auta. Francúzske médiá píšu, že po incidentoch v rokoch 1920 a 2017 ide o tretí prípad uviaznutia vráskavca myšoka na ostrove Île de Ré.
