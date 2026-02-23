Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať

Niektoré miesta si vás získajú hlučným dobrodružstvom, iné tichom. Nenápadná obec pod Chočom nám spomalila tep. Toto miesto sme si zamilovali a rozhodne sa sem ešte niekedy vrátime. A odporúčame to aj vám.
Región Liptov je mimoriadne turisticky navštevovaný, nachádza sa tu očarujúca príroda, rozľahlé doliny, majestátne hory, zelené lesy a niekoľko vodných nádrží. My ho už máme schodený skrz-naskrz.
Zamilovali sme si Čutkovskú dolinu, ktorá okrem nádhernej prírody láka aj na vodnú nádrž, jazero, zábavný park, kolibu s vynikajúcim jedlom či dokonca kontaktnú farmu. Svoje čaro má aj neďaleká Hrabovská dolina, ktorá je vstupnou bránou k lyžiarskemu stredisku Malinô Brdo, no ponúka aj lezecký park Tarzania a vodnú nádrž, ponad ktorú vedie zipline.
V lete sa na Liptove tiež môžete okúpať vo viacerých prírodných kúpaliskách. Okrem Liptovskej Mary tu nájdete aj liečivé jazierka v Rojkove a v Liptovskom Jáne. Príjemnú turistiku zažijete na Obrovej ceste, ak však túžite po histórii, odporúčame vám navštíviť dedinu Vlkolínec či Archeoskanzen Havránok.
Videli sme najkrajší slovenský vodopád
Tentoraz sme sa vybrali do malej kúpeľnej obce Lúčky na Dolnom Liptove, ktorá sa nachádza v Chočských vrchoch neďaleko Ružomberka. Cieľom našej cesty bolo vidieť vodopád, ktorý je považovaný za najkrajší na Slovensku.
Lúčanský vodopád je najväčším travertínovým vodopádom na Slovensku a zároveň patrí medzi päť vodopádov Slovenska, ktoré boli vyhlásené za Národnú prírodnú pamiatku. Nájdete ho uprostred dediny, a preto je považovaný za raritu. Väčšina vodopádov, a najmä takýchto rozmerov, sa predsa zvyčajne nachádza na okraji obce či uprostred hôr.
Jeho travertínové terasy pozvoľna prechádzajú od polmetrových kaskádových prepadov až k 13 metrov vysokému vodopádu s malým jazierkom, v ktorom je v letnom období dokonca povolené kúpať sa, ale len na vlastnú zodpovednosť. Voda je nádherná, priezračná, sfarbená do bledomodra, za čo môže travertínové podložie. Prístup k vodopádu je možný celoročne; vďaka priesakom teplých prameňov z kúpeľov voda nezamŕza ani v zime.
Zaparkovali sme bez problémov a za symbolickú cenu
V článku sa po odomknutí dozvieš
- či sme vodopád našli bez problémov;
- koľko sme zaplatili za parkovanie;
- ako vyzerá okolie vodopádu;
- čo všetko tu môžete vidieť a zažiť;
- či ide podľa nás skutočne o najkrajší vodopád na Slovensku;
- kde nájdete Lúčanské travertíny;
- aké choroby sa liečia v kúpeľoch v Lúčkach;
- čo okrem vodopádu a kúpeľov Lúčky ponúkajú.
