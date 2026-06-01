Izrael a militantné hnutie Hizballáh podľa Trumpa súhlasili, že „všetka streľba sa zastaví“

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Netanjahu telefonoval s Trumpom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom oznámil, že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Izrael a militantné hnutie Hizballáh navyše podľa neho súhlasili, že „všetka streľba sa zastaví“, píše TASR.

 „Mal som veľmi produktívny hovor s izraelským premiérom Bibim Netanjahuom a do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť. Podobne som prostredníctvom vysokopostavených predstaviteľov mal veľmi dobrý hovor s Hizballáhom a súhlasili, že všetka streľba sa zastaví – že Izrael na nich nebude útočiť a oni nebudú útočiť na Izrael,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Netanjahu vyzdvihol obsadenie tohto hradu a v pondelok spoločne s ministrom obrany Jisraelom Kacom uviedol, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.

Foto: Profimedia

Rokovania s Iránom podľa Trumpa rýchlo pokračujú

Iránska tlačová agentúra Tasním v pondelok napísala, že z dôvodu izraelských útokov v Libanone iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri.

Trump v samostatnom príspevku napísal, že „rokovania s Iránskou islamskou republikou pokračujú rýchlym tempom“. Pre televíziu NBC News však krátko predtým povedal, že od Iráncov o pozastavení sprostredkúvanej komunikácie dopredu nepočul, ale odmlka je podľa neho v poriadku a je ochotný počkať.

„Myslím si, že sme hovorili priveľa, ak chcete poznať pravdu. Myslím si, že odmlčať sa by bolo veľmi dobré a mohlo by to byť na dlhý čas,“ povedal Trump pre NBC News. „To neznamená, že tam začneme všade zhadzovať bomby. Budeme len mlčať. Ponecháme blokádu,“ doplnil. Americký prezident v rozhovore pre stanicu CNBC uviedol, že ho možné stroskotanie rokovaní s Iránom nezaujíma. „Je mi to úplne jedno. Nemôže ma to zaujímať menej,“ vyhlásil s tým, že rozhovory „začali byť veľmi nudné“.

