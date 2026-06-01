Kaliňák odmietol podozrenia týkajúce sa systémov KUB: Zmluvu uzavrel bývalý minister

Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác.
„My tvrdíme, že súťaže, ktoré máme momentálne vyhlásené, môžu priniesť ešte lepšiu cenu. Ale už sa pozeráme najmä na kvalitu, aby za tú cenu bola dodaná aj kvalita. Pretože nemocnica má stáť dlhé roky,“ podčiarkol. Opozícia chce podľa jeho slov zastaviť výstavbu nemocnice, o čom má svedčiť aj avizovaný podnet na Generálnu prokuratúru SR.
Ako je to so systémami KUB?
Kaliňák na tlačovej konferencii odmietol podozrenia komunikované mimoparlamentnou stranou Demokrati o predaji časti bojaschopných protilietadlových systémov KUB. Minister obrany poukázal na to, že k vyradeniu techniky z Ozbrojených síl SR prišlo už skôr. Odovzdanie do súkromných rúk sa podľa jeho slov uskutočnilo na základe podmienok zmluvy uzavretej bývalým ministrom.
Vzdušné sily podľa Kaliňáka aktuálne disponujú rovnakým počtom bojaschopných batérií systému KUB ako v čase jeho príchodu na čelo rezortu obrany. Demokrati poukázali na kúpnu zmluvu medzi slovenskou spoločnosťou a rumunským subjektom v objeme približne desať miliónov eur bez DPH, ktorej predmetom má byť systém protivzdušnej obrany 2K12 KUB.
