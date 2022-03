2500-krát ničivejšie ako Hirošima či Nagasaki. 12 najväčších jadrových výbuchov, aké sa kedy udiali na našej planéte

Od prvej jadrovej skúšky uskutočnenej 16. júla 1945 po dnes prebehlo už neuveriteľných 2056 jadrových výbuchov. Z toho iba dva výbuchy stačili na ukončenie 2. svetovej vojny. A práve tieto výbuchy boli z tých vyše 2000 výbuchov tie slabšie. Ostatné explózie, označené ako testy, slúžili na pochopenie fungovania týchto zbraní, otestovanie obrany či chránenia sa voči ním, no v neposlednom rade slúžili aj ako demonštrácia moci počas studenej vojny. Najviac testov uskutočnilo USA, no ani Rusi, resp. Sovietsky zväz v počte skúšok takisto nezaháľali. Dnes vám prinášame prehľad 12 najväčších jadrových výbuchov, aké zažila naša planéta.

Článok bol pôvodne publikovaný v roku 2017.

Atómová zbraň

Atómová bomba bola vyvinutá počas 2. svetovej vojny v tajných amerických laboratóriách Los Alamos. Taká bomba využíva proces štiepenia ťažkých jadier chemických prvkov najčastejšie je to urán alebo plutónium.

Pri samotnom štiepení jadier sa uvoľňuje obrovská ničivá sila. Fyzici ale rýchlo pochopili, že oveľa ničivejšiu silu dosiahnu vďaka vodíkovej bombe, ktorá využíva opačný proces ako štiepenie jadier – ich zlučovanie. A tak už o 7 rokov po prvej atómovej bombe nastupuje na scénu ešte ničivejšia, vodíková bomba. A kým prvý test jadrovej zbrane s názvom Trinity, mal podobne, ako bomby zhodené na Hirošimu a Nagassaki silu približne 20-tisíc ton TNT tak tie „najslabšie“ zbrane z nášho prehľadu majú silu až 10 miliónov ton TNT, teda 500-násobne viac.

Sovietske testy # 158 a #168

25. augusta a 19. septembra 1962, teda v rozostupe menej ako jeden mesiac uskutočnili sovietski jadroví inžinieri dva testy bômb v oblasti Nová Zem v Severnom ľadovom oceáne. Obidva testy mali silu 10 megaton. Intenzita týchto výbuchov bola taká veľká, že všetko v okruhu 3 kilometrov od epicentra výbuchu bolo spálené na prach.

Ivy Mike

V roku 1952 USA otestovala svoju prvú vodíkovú bombu a to na Marshallových ostrovoch. Sila výbuchu bola 10,4 megaton TNT. O jej sile vypovedá už len to, že ostrov – Elugelab, na ktorom bola otestovaná, sa doslova vyparil. Jadrový hríb mal výšku 48 kilometrov.

Castle Romeo

Druhý test vodíkovej zbrane v roku 1954, uskutočnilo USA na atole Bikini. Sila tohto testu bola stanovená na 11 megaton. Castle Romeo bol test, ktorý bol odpálený na vode, keďže sa chcelo predísť vymazaniu ďalšieho ostrova z mapy sveta.

Test # 123

Dňa 23. októbra 1961 Sovietsky zväz vykonal skúšku vodíkovej pumy v severskej oblasti Nová Zem, kde prevádzali veľké množstvo skúšok. Výbuch mal silu 12,5 milióna ton TNT. Popáleniny tretieho stupňa by pri takejto intenzite výbuchu zažil človek aj vo vzdialenosti väčšej ako 30 kilometrov.

Castle Yankee

Táto bomba bola odpálená v roku 1954 na strelnici na atole Bikini a mala silu 13,5 milióna ton TNT. Kvôli silnému vetru však jadrový spád z tejto bomby o štyri dni zasiahol aj Mexiko city.

Castle Bravo

Tento výbuch z roku 1954 bol najväčším jadrovým výbuchom, ktorý urobilo USA. A ten nedopadol najlepšie. Jadroví fyzici zle odhadli silu výbuchu a stanovili ju iba na 6 megaton. Avšak reálna sila výbuchu bola až 15 megaton. To spôsobilo nemalé problémy, ktoré zahŕňali ožiarenie 665 obyvateľov na Marshallových ostrovoch a smrť japonského rybára na chorobu z ožiarenia, ktorý sa nachádzal 130 kilometrov od výbuchu.

Testy # 173, # 174, # 147 a # 219

Od augusta do septembra roku 1962 uskutočnil Sovietsky zväz sériu jadrových skúšok. Bomby mali silu približne 20 megaton, čiže silu približne 1000-krát väčšiu, ako bomba zhodená na Nagasaki. Test # 219 je druhý najsilnejší výbuch na svete vôbec a mal silu až 24,2 megaton TNT. Pri takej sile by sa všetko v dosahu dvoch kilometrov od epicentra bomby vyparilo a ľudia vzdialení aj vyše 42 kilometrov od výbuchu by mali popáleniny 3. stupňa.

Cár Bomba

Asi najpríhodnejšie pomenovanie tejto bomby. Sovietsky test uskutočnený 30. októbra 1961 bol najväčším testom jadrovej bomby v histórii. Výbuch mal silu asi 50 až 60 miliónov ton TNT. Pri takej sile by aj ľudia vzdialení 60 kilometrov od výbuchu mali ťažké popáleniny. A to mala mať pôvodne Cár bomba až dvojnásobne väčšiu silu. Avšak jadroví fyzici presvedčili komunistických vodcov, že výbuch by mohol poškodiť zemskú kôru. Ďalšou významnou úpravou bola výmena plášťa bomby z uránového za olovený. To z nej urobilo paradoxne najčistejšiu doposiaľ odpálenú vodíkovú bombu v pomere k výkonu.

Cár bomba vážila bezmála 25 ton, bola dlhá 8 metrov a v priemere mala 2 metre. Jadrový hríb dosiahol výšku až 64 kilometrov.

Je jasné, že Cár bomba, tak ako aj v podstate všetky testy v našom zozname, mali za cieľ najmä demonštrovať silu mocností a ukázať ostatným krajinám, že viesť konflikt s tým kto vlastní tieto zbrane, by sa mohlo škaredo vypomstiť.