Archeológovia našli výnimočný poklad: Loď z 18. storočia ukrývala zaujímavý nález

Archeológovia našli vo vraku lode z 18. storočia, ktorú nedávno objavili pri pobreží Nórska, čínsky porcelán a ďalší tovar vyrobený v Európe. V pondelok o tom informovala nórska vláda a predstavitelia Nórskeho námorného múzea, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Medzi predmetmi nájdenými v troskách nemenovanej plachetnice boli tesne nahromadené biele a modré porcelánové misy, ako aj čaše, textílie či časti lustrov, uviedlo Nórske námorné múzeum.
Výnimočný nález
Loď, ktorá sa pravdepodobne potopila okolo polovice 18. storočia, objavil majiteľ záchrannej spoločnosti v prielive Skagerrak pri južnom pobreží Nórska v hĺbke približne 600 metrov, ozrejmilo múzeum.
Riksantikvaren: Spektakulært skipsfunn gjort i Skagerak https://t.co/zfLOfigSKk
— Pressemeldinger via NTB (@NTB_PRM) June 1, 2026
„Tento nález je nielen výnimočný, ale má aj značnú vedeckú hodnotu a svedčí o dôležitom technologickom pokroku v podvodnej archeológii,“ skonštatoval nórsky minister pre klímu a životné prostredie Andreas Bjelland Eriksen v oficiálnom vyhlásení.
Pôvod a destinácia objavenej lode nie sú známe. Nórske námorné múzeum však potvrdilo, že práce s cieľom zistiť ďalšie informácie o vraku a jeho náklade naďalej prebiehajú.
