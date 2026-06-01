Nemocnica hlási výpadok: Funguje v núdzovom režime, návštevu radšej zvážte

Fakultná nemocnica Nitra upozorňuje, že momentálne pracuje v núdzovom režime. Dôvodom je technický výpadok informačných sietí. Urgentný príjem je v prevádzke a poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, upozornila nemocnica.
Pacientom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje okamžité ošetrenie, nemocnica odporúča, aby podľa možností zvážili návštevu iného zdravotníckeho zariadenia alebo odložili svoju návštevu na neskôr. „Naši IT špecialisti intenzívne pracujú na odstránení problému a obnovení plnej funkčnosti systémov,“ skonštatovalo vedenie nemocnice.
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku