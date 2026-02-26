Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala

Martin Novák z televíznej šou Na nože bol pomôcť ďalšej reštaurácii. V piatej epizóde novej série sa tentoraz dokonca vybral až za naše hranice. Konkrétne do českej obce Valašské Klobouky, kde sa nachádza reštaurácia Anděl.
Reštaurácia sídli približne 30 minút od Dubnice nad Váhom. So Slovenskom ju spája ešte jedna vec – Sixtína, majiteľka reštaurácie, je zo Slovenska.
V reštaurácii podľa Nováka nebol problém s jedlom či s obsluhou. Majiteľov dlhodobo trápili najmä finančné problémy súvisiace s chodom reštaurácie. Nízka cena v pomere ku kvalite jedla je naozaj sporadický problém, boli sme sa teda presvedčiť, ako je na tom reštaurácia po premene.
Neviditeľná reštaurácia
Prvá kritika Nováka bola v súvislosti s viditeľnosťou podniku. Musíme povedať, že kritika je maximálne oprávnená. Aj keď sme presne vedeli, kam ideme, zorientovať sa bol problém.
Reštaurácia je naozaj nevýrazná a máme pochybnosti, či by tam zavítal náhodný okoloidúci. Fasáda pôsobí zanedbane, nápis s názvom reštaurácie je nenápadný a od hlavnej cesty to nepôsobí ako miesto, kam by ste sa šli spontánne najesť.
Príchod do prázdnej miestnosti
Aj náš príchod pôsobil rovnako, ako v prípade Nováka. Privítala nás prázdna spodná časť reštaurácie, navyše bez obsluhy. Šéfkuchár zo šou síce explicitne majiteľom povedal, aby tam obsluha bola a pri jeho následnej „kontrole“ to tak aj bolo, v našom prípade nás však čakal prázdny bar – jeho slová si tak zjavne k srdcu nevzali.
Po príchode do vrchnej časti nás čakal podobný zážitok ako Nováka. V podniku bolo celkom rušno. Stoly síce boli obsadené asi na 50 %, telefóny však zvonili a ľudia si chodili po zabalené obedy. Zdá sa teda, že miestna klientela má podnik v obľube.
Obsluha bola naozaj skvelá. Jedlo nám priniesla Petra, čašníčka z epizódy, a jej prístup k práci je typickým príkladom českej pohostinnosti.
Prvé sklamanie, možnosti denného menu
Prvý nepríjemný moment prišiel hneď pri objednávke jedla. Ak prídete v čase obeda, na výber budete mať, bohužiaľ, len obedové menu. To znamená výber iba z dvoch pokrmov a pizzu za zvýhodnenú cenu. Tú si, ako jedinú, viete vybrať aj z tradičnej ponuky. Dôvodom je príprava kuchyne na stále menu a pravdepodobne aj šetrenie a snaha o menšie plytvanie surovinami. Rozumieme, je to však škoda.
Na našu otázku, či si nevieme vybrať naozaj nič mimo denného menu však Petra odpovedala maximálne ústretovo. Ihneď šla zistiť do kuchyne, či nie je už pripravené jedlo, ktoré sme si vybrali mimo denného menu. Bohužiaľ, nebolo.
Podobný problém mali aj ostatní hostia. Do reštaurácie chvíľu po nás prišla partia 6 ľudí. Sadli si za veľký stôl. Po oznámení, že na výber je v čase obeda iba denné menu, sa zodvihli a odišli. Reštaurácia takto prišla len počas našej návštevy možno o 100 eur. Obedové menu sa podáva od 11:00 do 14:00.
A teraz k jedlu samotnému
Kritizované menu lístky síce prešli modernizáciou, na výber však bola iba jedna polievka. Špenátová s krutónmi. Možností teda veľa nebolo, cena 35 českých korún však bola prekvapivá. Po prepočte na našu menu je to totiž 1,44 eura. Domáca limonáda k menu je za cenu 25 korún, teda približne 1 euro za 3 dcl.
