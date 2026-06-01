Činy zubára nie sú pre slabé povahy: Priznal vinu, napriek tomu ďalej ordinuje

Zubár v Česku túto dôveru pacientov zneužíval. Z fotografií neplnoletých dievčat zo svojej ordinácie vytváral materiál, nad ktorým zostáva rozum stáť. Napriek závažnosti prípadu však dodnes ordináciu nezatvoril a súd mu zákaz činnosti neuložil.
Podrobnosti o kauze priniesol český spravodajský portál CNN Prima News.
Zubárov „modus operandi“ sa začal v momente, keď si v ordinácii odfotil niektorú z neplnoletých pacientok.
„Nie som hrdý na to, čo sa stalo."
Následne sa začal pohybovať na tzv. darknete, teda časti internetu dostupnej len prostredníctvom špeciálneho softvéru alebo technickej konfigurácie, ktorá môže zabezpečovať anonymný prístup. Tieto siete sú pre bežných používateľov skryté a fungujú decentralizovane. Využívané sú nielen na anonymnú komunikáciu, ale aj na šírenie a obchodovanie s nelegálnym obsahom.
Zubár tieto siete navštevoval s cieľom vyhľadávania detskej pornografie. To bol druhý krok v jeho konaní. Materiály s nelegálnym obsahom stiahol a následne ich upravoval v programe. Využíval umelú inteligenciu na to, aby do nich digitálne vkladal tváre svojich pacientok.
Z celkového počtu poškodených malo 30 dievčat menej ako 15 rokov.
Prípad je z viacerých dôvodov mimoriadne zarážajúci. Podľa Kateřiny Klímovej, štátnej zástupkyne Okresného štátneho zastupiteľstva v Olomouci, nekonal páchateľ pre sexuálne uspokojenie, čo označila za paradoxné. „Vstup na darknet ho lákal tým, že išlo o niečo zakázané,“ vysvetlila.
Zubár počas vyšetrovania spolupracoval a priznal vinu, čo umožnilo uzavretie dohody o vine a treste. Súd mu uložil úhrnný trest osem mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva a pol roka. Okrem toho musí zaplatiť viac ako 100-tisíc českých korún (zhruba 4 120 €) a prepadol mu aj technický materiál.
Sám označil svoje konanie za chlapčenské huncúctvo. „Nie som hrdý na to, čo sa stalo. Bola to z mojej strany hlúposť, hlúposť, hlúposť,“ vyhlásil.
Zákaz činnosti mu nebol uložený, a tak môže ordinovať aj naďalej. A zdá sa, že s ukončením svojej zubárskej praxe v budúcnosti ani nepočíta.
Redaktor, ktorý pracuje pre CNN Prima News, navštívil zubára priamo v ordinácii. Na otázku k prípadu reagoval slovami: „Že by sme to mali ďalej rozpitvávať, tak to rozhodne nie.“ Na doplňujúcu otázku, či plánuje o súdnom rozhodnutí hovoriť s rodičmi poškodených dievčat, odpovedal: „S nikým to riešiť nechcem.“
