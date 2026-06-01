Na liečbu používali jedovatú ortuť: Analýza kostier odhalila niečo zvláštne

Ilustračná foto: Peter van der Sluijs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Toxické látky sa kedysi považovali za liečivé.

Ani dnes medicína nemá odpovede na všetko. Jednoznačne sa však posúva vpred míľovými krokmi. Vedcom sa podarilo odhaliť, ako sa na liečenie zákerného ochorenia kedysi používala ortuť.

Vedci testovali novú metódu

Ako informuje web Interesting Engineering, vedci vykonali prvú analýzu svojho druhu – skúmali využívanie ortuti na liečbu ochorení v stredoveku na základe vzoriek zubného kameňa a nie samotnej kosti. Zistenia publikovali začiatkom roka prostredníctvom časopisu Journal of Archeological Science.

Čo sa ortuti týka, v neskorom stredoveku sa využívala nielen na liečbu malomocenstva (lepry), ale napríklad aj na liečbu syfilisu. V zmieňovanej štúdii vedci skúmali prítomnosť ortuti v zubnom kameni kostrových pozostatkov z obdobia stredoveku. Zisťovali tak, či ľuďom, ktorí pravdepodobne trpeli malomocenstvom, bola ako liek skutočne podávaná toxická látka.

Ilustračná foto: Otis Historical Archives Nat’l Museum of Health & Medicine, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

„Zachovaný zubný kameň bol nedávno identifikovaný ako médium, ktoré dokáže viazať a uchovávať organické aj anorganické látky. Stal sa kľúčovým prostriedkom pri skúmaní stravovacích návykov, povolaní a liečebných postupov, s ktorými sa jednotlivci počas svojho života stretávali. Nikdy sa však nepoužíval na skúmanie používania ortuti ako liečebného prostriedku u starovekých populácií,“ vysvetlili autori štúdie.

Prístup k nej mali najmä bohatí

Vedci odobrali vzorky z pozostatkov 76 ľudí nájdených celkovo na štyroch cintorínoch, pričom o dvoch je známe, že sa tam pochovávali obete lepry. Okrem iného odoberali aj vzorku zeminy priamo z hrobu. Hoci boli ľudia pochovaní v tzv. leprosáriách, často sa stávalo, že im bola stanovená nesprávna diagnóza.

Ilustračná foto: Dead Men Tell Tales, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Výsledky výskumu ukázali, že u jedincov pochovaných v leprosáriách boli hladiny ortuti výrazne vyššie ako u tých z iných cintorínov. Podarilo sa potvrdiť, že ortuť telesné pozostatky neabsorbovali z pôdy, ale ľudia ňou boli „liečení“ ešte počas svojho života, dozvedáme sa z webu Phys.

U osôb pochovaných v kaplnke leprosária boli zistené najvyššie hladiny ortuti, čo naznačuje, že ich vyššie sociálne postavenie im umožňovalo lepší prístup k lekárskej starostlivosti. Tento fakt poukazuje na to, že ortuť bola skutočne uznávanou liečbou lepry, avšak pre ľudí s nižšími príjmami bola menej dostupná.

