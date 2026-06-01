Jana Majeská otvorene o manželstve s Marekom: Po 20 rokoch prezradila, čo ich stále drží spolu

Aj po rokoch spoločného života môže vzťah fungovať tak, aby v ňom zostala blízkosť, radosť aj priestor pre vlastné plány. Jana a Marek Majeskí patria medzi páry, pri ktorých je vidieť, že pevný vzťah nestojí iba na veľkých gestách, ale najmä na dôvere, slobode a schopnosti tešiť sa na spoločné chvíle.
Herečka Jana Majeská, ktorá v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje charizmatickú Helgu, odhalila denníku Plus Jeden deň, čo podľa nej pomáha ich manželstvu fungovať aj po dlhých rokoch. Obaja majú veľa pracovných povinností a čas, ktorý trávia oddelene, ich vzťahu zrejme v niečom aj prospieva. Keď sa potom opäť stretnú, spoločné chvíle si vedia viac vychutnať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Tajomstvo ich vzťahu vidí aj v tom, že sa na seba stále tešia
Jana Majeská priznala, že pri otázke o fungujúcom manželstve sa musela najskôr zamyslieť. Napokon pomenovala vec, ktorá možno neznie romanticky na prvé počutie, no v ich prípade hrá dôležitú úlohu. Pri množstve pracovných povinností sa o to viac tešia na spoločné chvíle aj plány, ktoré ich čakajú.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Rozmýšľam, ale asi pracovná vyťaženosť, že sa potom na seba veľmi tešíme a máme radi, keď sa vždy máme na čo tešiť. Napríklad, keď máme veľa práce, tak vieme, že nás čaká nejaká cesta do zahraničia alebo nejaký výlet a že sa na to môžeme sústrediť a tešiť a stále potom preklenieme to obdobie a zažijeme niečo pekné. A potom sú dôležité dôvera a sloboda,” prezradila herečka.
Nahlásiť chybu v článku