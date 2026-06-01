Systém ePrihlášok priniesol ovocie, tvrdí Drucker: Napriek kritike hovorí o obrovskom kroku vpred

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Petra Sušaninová
TASR
Výsledky vraj jasne potvrdzujú, že systém funguje.

Systém elektronických prihlášok priniesol očakávané ovocie. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Potvrdil, že systém ePrihlášky bol v pondelok preťažený a mal technické problémy, ktoré budú podľa jeho slov zauditované. Zároveň podotkol, že rozhodnutia o prijatí žiakov, ako aj vývesky sa realizujú podľa harmonogramu od 1. do 5. júna a už v prvý deň bolo zverejnených strednými školami (SŠ) viac ako 60 percent odborov.

„Systém ePrihlášky využilo viac ako 130 000 rodičov a ide o najväčší krok k transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. Vyhodnocovací automat prvýkrát odstránil potrebu potvrdzovania nástupu na školu, výrazne obmedzil blokovanie miest a zabezpečil ich okamžité uvoľňovanie pre ďalších uchádzačov,“ uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva v reakcii na pondelkovú kritiku opozície systému.

Prvé výsledky podľa ministerstva jasne potvrdzujú, že nový systém funguje. „Až 80 percent prijatých žiakov bolo prijatých na školu svojej prvej voľby. Viac ako 10 600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania nedostalo, a viac ako 35 000 žiakov bolo optimalizovaných podľa svojich preferencií,“ priblížili.

Ilustračná foto: Unsplash

Automat nerozhoduje namiesto škôl ani rodičov

Podotkli, že od začiatku platí, že automat nerozhoduje namiesto škôl ani rodičov. Školy určujú kritériá a poradie uchádzačov, rodičia určujú poradie škôl. Automat len zabezpečuje férové a transparentné priradenie bez blokovania miest.

Ministerstvo opätovne vyzvalo opozičných politikov, aby prestali zneisťovať a strašiť rodičov. „Namiesto šírenia nepravdivých tvrdení by bolo vhodné rešpektovať základné fakty o skutočnom fungovaní automatu a prínos pre férovosť výsledkov, ktoré nový systém priniesol,“ dodali z rezortu.

Opozičné KDH a PS v pondelok kritizovali systém ePrihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť prijímacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdĺhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu.

Na ePrihlášky mieri paľba kritiky: „O budúcnosti dieťaťa nemá rozhodovať automat."

Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
