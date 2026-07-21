Kaliňákov rezort musí zaplatiť takmer 2 milióny eur: ÚVO rozhodol o pokute za nákup lietadiel

Nákup dvoch tryskáčov Bombardier má pre ministerstvo obrany dohru. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rezortu uložil pokutu vo výške takmer 2 milióny eur, keďže podľa jeho zistení pri obstarávaní porušil zákon. Na rozhodnutie upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK).
Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia ICJK z minulého roka. Na základe zistenia centra podávala jeden podnet aj Nadácia Zastavme korupciu. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné, pretože ministerstvo podalo rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
Nadácia pripomenula nákup bez súťaže
„Zatiaľ čo verejnosť rieši nákupy v Kukurici a falošné tehly, Kaliňákovo ministerstvo rieši podstatne väčšie kšefty,“upozornila Nadácia Zastavme korupciu. Ako pripomenula, minister nakúpil dva tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri.
Nebolo tak overené, kto za ňou reálne stojí. Dva tryskáče Bombardier rezort kúpil pred Vianocami v roku 2024. Z rozhodnutia ÚVO teraz vyplynulo, že ministerstvo obrany porušilo zákon o verejnom obstarávaní. „Kontrolóri dospeli k záveru, že rezort nakúpil lietadlá bez súťaže neoprávnene a uložili mu pokutu za dve zmluvy v celkovej výške 1,7 milióna eur. Ako priťažujúcu okolnosť pri stanovení sankcie úrad zohľadnil, že išlo o nadlimitné zákazky,“ priblížilo ICJK.
ÚVO spochybnil argument o výnimke
Úrad síce uznáva, že rezort tieto lietadlá zaobstaral v situácii akútnej potreby a že išlo o nákup súvisiaci s vyzbrojovaním armády, no podľa kontrolórov to nestačilo na to, aby sa dala využiť výnimka zo zákona. Rezort totiž podľa ÚVO nepreukázal, že lietadlá mali v čase kúpy vojenský charakter a ani to, že ochranu bezpečnostných záujmov nebolo možné zabezpečiť štandardným verejným obstarávaním.
„Ministerstvo obrany sa pri kontrole bránilo tým, že pri nákupe platila výnimka. Obstaranie lietadiel podľa neho spadá pod investičný projekt obmeny dopravného letectva vzdušných síl, teda išlo o strategickú investíciu schválenú vládou,“pripomenulo centrum.
ÚVO však argumentuje, že tryskáče v čase nákupu nemali parametre, z ktorých by sa dalo usúdiť, že boli vyrobené či upravené na vojenské účely. Tvrdenie o výlučne vojenskom využití lietadiel podľa úradu nestačí, a upozorňuje, že pre uplatnenie výnimky musí byť preukázaný výlučne vojenský charakter predmetu zákazky už v čase samotného nákupu.
Firma nebola zapísaná v protischránkovom registri
ICJK okrem chýbajúcej súťaže upozornilo aj na to, že lietadlá rezortu predala floridská spoločnosť United Wings International, ktorá v čase podpisu zmlúv nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora, hoci ide o povinnosť, ktorá platí aj pre firmy obchodujúce so štátom.
Do tohto takzvaného protischránkového registra sa dostala až o niekoľko mesiacov po podpísaní zmlúv a 11 dní po tom, čo na to ICJK upozornilo. Ako priťažujúcu okolnosť pri stanovení pokuty pre ministerstvo ÚVO považuje aj to, že išlo o nadlimitné zákazky, a teda také, ktoré presahujú limity stanovené vyhláškou ÚVO.
Jedno z lietadiel patrilo rodine bývalého kazašského diktátora
Centrum pripomenulo, že lietadlá pred nákupom slúžili ako súkromné business jety. „Jedno z luxusných lietadiel v minulosti patrilo rodine bývalého kazašského diktátora Nursultana Nazarbajeva. Po masových protestoch v krajine, ktorej desaťročia vládol, opustila Kazachstan skupina ľudí z Nazarbajevovho okolia súkromným tryskáčom, ktorý neskôr rezort obrany kúpil,“ priblížilo centrum s tým, že to, ako sa lietadlo dostalo k United Wings International nie je doposiaľ jasné.
To, že floridská firma je skôr sprostredkovateľom než skutočným vlastníkom podľa ICJK naznačuje aj prípad druhého lietadla, ktoré mala ešte začiatkom marca 2025 v ponuke kanadská spoločnosť Aurora Jet. Z ponuky Bombardier zmizol krátko po tom, ako ICJK túto spoločnosť kontaktovalo a o týždeň neskôr lietadlo pristálo na bratislavskom letisku.
Nahlásiť chybu v článku