Pozor na falošných kuriérov: Zoberú vám mobil a vybielia účet. Takýto podvod tu ešte nebol

Ilustračný pohľad na kuriéra a mobil v ruke

Ilustračná foto: PxHere/Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Kuriérovi nikdy nedovoľte, aby si odniesol váš mobil, hoci je presvečivý.

Slovenská sporiteľňa upozorňuje na nový sofistikovaný spôsob podvodu, pri ktorom útočníci neostávajú iba v anonymite digitálneho priestoru, ale zapájajú do hry osobný kontakt prostredníctvom falošných kuriérov.

Ako sporiteľňa ďalej informovala, podvodníci ľudí presviedčajú, aby im fyzicky odovzdali svoje mobilné telefóny, čím získavajú úplnú kontrolu nad ich elektronickým bankovníctvom. Základom je podľa sporiteľne už známy investičný podvod s telefonátom o tom, že človek, na ktorého je cielené, zarobil na investovaní do krypta niekoľko tisíc eur.

Na ich vyplatenie však potrebuje aplikáciu s NFC technológiou. „Podvodníci vás už nenavigujú na stiahnutie a inštalovanie tejto aplikácie. Profilujú sa ako veľmi proklientsky, a preto sa ponúknu, že vám túto aplikáciu nainštalujú priamo v banke. Na to ale potrebujú, aby ste svoj telefón poslali po ich kuriérovi,“ vysvetlil šéf bezpečnosti v Slovenskej sporiteľni Ján Adamovský.

Majú to premyslené

Ak obeť váha alebo odmietne mobil vydať, páchatelia stupňujú nátlak a presviedčajú ju, že bez tohto kroku nie je možné výnos vyplatiť. Kuriér na výmenu odovzdá iný mobil aj s predplatenou SIM kartou. Na tento telefón podvodníci svojej obeti následne aj volajú, ak majú pocit, že sa nevyvíja situácia v ich prospech. Napríklad, ak si človek dodatočne uvedomí, že ide o podvod a zmení si prístupové údaje k bankovej aplikácii.

Súčasťou manipulácie totiž je, že ho cyberzločinci presvedčia aj na odovzdanie PIN kódu k internetbankingu. Tým pádom nepotrebujú ani jeho tvárovú biometriu, ani občiansky preukaz. S telefónom a PIN kódom získajú plný prístup k ich úsporám či možnosťou načerpať vysoké úvery.

Policajné autp
Ilustračná foto: TASR/Dano Veselský

„Tento podvod sa začal rozmáhať len nedávno, ale rastie veľmi rýchlo. Preto by sme chceli apelovať na ľudí, aby nikdy nedávali svoj mobil do ruky cudziemu človeku a už vôbec neodovzdávali prístupové údaje k akýmkoľvek svojim aplikáciám,“ doplnil Adamovský. Slovenská sporiteľňa v rámci prevencie týchto podvodov odporúča nikdy neodovzdávať mobilný telefón cudzej osobe, a to ani vtedy, ak tvrdí, že prichádza v mene banky, investičnej spoločnosti, technickej podpory alebo kuriérskej služby.

„Nikdy neposkytujte prístupové kódy. Heslá, PIN kódy ani autorizačné údaje do bankovníctva sú prísne tajné. Banka ich od vás nikdy nebude žiadať telefonicky, cez kuriéra ani prostredníctvom tretej osoby,“ zdôraznila sporiteľňa. Takisto odporúča neinštalovať si aplikácie na pokyn neznámej osoby. Podvodníci totiž často tvrdia, že aplikácia je potrebná na vyplatenie peňazí, overenie účtu alebo technické nastavenie mobilu.

„Neverte zázračným výnosom. Ak vám niekto telefonicky sľubuje rýchle vyplatenie výnosu z investičného alebo kryptoúčtu, pričom ste o takúto službu sami nežiadali, hovor okamžite ukončite,“ radí sporiteľňa. Dôležitá je tiež okamžitá reakcia. „Ak máte pochybnosti, kontaktujte banku cez oficiálne telefónne číslo uvedené na jej webovej stránke. Ak ste už mobil alebo kódy odovzdali, okamžite požiadajte o blokáciu elektronického bankovníctva a platobných kariet a podajte trestné oznámenie na polícii,“ dodala sporiteľňa.

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