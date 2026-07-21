Kristína Svarinská priznala, že dnes žije najautentickejšiu verziu seba: Otvorene o vnútornej premene

Nie každý voľný moment musí byť vyplnený spoločnosťou druhých. Pre niekoho je práve samota priestorom, kde si najlepšie oddýchne, načerpá novú energiu a usporiada si myšlienky. Svoje o tom vie aj obľúbená herečka Kristína Svarinská, ktorá naznačila, že čas strávený sama so sebou si dokáže naplno užiť.
Namiesto toho, aby sa samoty obávala, vníma ju ako príležitosť spoznávať samu seba a venovať sa veciam, na ktoré pri bežnom pracovnom tempe často nezostáva priestor. Kristína Svarinská si očividne zamilovala sólo cestovanie, ako povedala v rozhovore pre podcast 360tka.
Žiadny nabitý itinerár ani naháňanie atrakcií
Herečka patrí medzi ľudí, ktorí radi objavujú nové miesta a neboja sa vyraziť za zážitkami aj bez sprievodu. Cestovanie osamote prináša slobodu, pokoj a možnosť rozhodovať sa presne podľa svojich predstáv. Práve takéto chvíle umožňujú zastaviť sa, načerpať inšpiráciu a užiť si prítomný okamih naplno. Nie div, že herečka z Dunaja, k vašim službám si dokáže zbaliť kufor a sama odísť aj na mesiac preč, hoci mnoho Slovákov na to nemá odvahu. Ona sa však nebojí.
“Nie som zase úplný dobrodruh, že zbalím ruksak a vyberiem sa hocikam bez toho, aby som vedela, čo sa ide so mnou diať. Väčšinou boli miesta, ktoré som navštívila, bezpečné. Vždy som mala zabezpečené ubytovanie, vedela som, čo sa ide diať, a nevyhľadávam nejaké extrémne nebezpečné situácie,” priznala Kristína Svarinská, ktorá nepotrebuje vidieť všetky turistické atrakcie.
Herečku najviac baví sadnúť si na kávu a sledovať, čo sa deje okolo nej, alebo sedieť na pláži a pozerať sa na more. “Pre mňa je to to najupokojujúcejšie a najpríjemnejšie na cestovaní,” dodala umelkyňa, ktorú by ste ťažko našli s itinerárom v ruke. Dáva prednosť oddychu a nasávaniu atmosféry, ktorú daná krajina ponúka.
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Bola v tom, že potrebuje ľudí, dnes to vidí inak
Jedného dňa nastala situácia, keď nemala ísť s kým na dovolenku. Vtedy sa rozhodla, že jednoducho pôjde sama. “To bolo pre mňa zaujímavé zistenie, že viem byť sama a častokrát som si myslela, že už vlastne nedokážem cestovať s niekým iným alebo byť s niekým iným, lebo tá samota bola zrazu veľmi určujúca,” poznamenala Kristína, ktorá bola vždy obklopená kamarátmi a mala skôr extrovertné sklony.
“Vždy som si myslela, že som extrovert a že potrebujem byť s ľuďmi a že to je to, čo ma vlastne napĺňa. Aj keď som bola mladšia, tak som túžila byť stredobodom pozornosti a bola som veľmi obľúbená v kolektíve a vždy som vyhľadávala kamarátky a kamarátov, aby sme spolu trávili čas,” uviedla herečka.
Avšak zmenilo sa to a dnes sa sama zamýšľa nad tým, či prirodzene dospela vekom k tomu, že jej vyhovuje byť sama so sebou, alebo sa prejavilo jej pravé “ja”, ktoré vždy túžilo po samote a malo rado svoj vnútorný svet. “Bola som v tom, že to extrovertné “ja” bolo ako keby nejaká maska, v ktorej som sa naučila fungovať. A teraz mi je omnoho príjemnejšie, keď som sama so sebou alebo s veľmi úzkym okruhom ľudí,” vyšla s pravdou von.
Aká je skutočná Kristína?
Zároveň však odmieta, že by spočiatku bola extrovertkou herectvom. “Nemám to spojené s herectvom. Bolo to možno také prirodzené detské “ja”, ktoré túžilo po nejakej pozornosti a bolo to niečo, čo som poznala a bolo mi to prirodzené. Byť vo veľkom kolektíve alebo byť stále obklopená ľuďmi… Možno tá introvertnosť prišla v momente, kedy si človek dovolí byť sám sebou,” objasnila brunetka, ktorá v marci prezradila, aká je naozaj v súkromí.
Podľa jej slov sa nikto nenarodí hneď s tým, že presne vie, kým je a čo od života chce. Dospeje k tomu postupne. “Človek sa formuje, mení sa a vyvíja pod vplyvom aj rôznych vzorcov, pod vplyvom nejakého spoločenského nastavenia, pod vplyvom výchovy, vplyvom toho, čo ho obklopuje, čím sa on obklopuje, čo nasáva, čím sa živí, čo počúva, pozerá, číta,” myslí si Kristína Svarinská.
Zdá sa, že dnes má herečka jasnú predstavu o sebe samej. “Nemyslím si, že som nebola sama sebou predtým, ale Kristína, ktorá mala 10, Kristína, ktorá mala 20 a Kristína, ktorá mala 30, boli diametrálne odlišné osoby. Momentálne viem, že teraz žijem svoje najautentickejšie “ja”,” dodala herečka s pokojným úsmevom na tvári.
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