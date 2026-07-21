Slovenská automobilka Kia hlási veľké novinky: Ako jediná v Európe spustila výrobu moderných modelov

Záber na výrobný závod Kia Slovakia

Foto: Adulko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Zo závodu budú vychádzať nové modely.

Automobilka Kia Slovakia začala počas júna v závode pri Žiline vyrábať viacero modelových noviniek, ktoré spájajú moderný dizajn a pokročilé technológie. Informoval o tom hovorca automobilky Tomáš Potoček, medzi najnovšie prírastky patria modely Kia EV2 s dlhším dojazdom, GT-line či Black-Line, EV4 vo verzii GT a produktovo vylepšený XCeed.

„Model Kia EV2 predstavuje vstupnú bránu do sveta elektromobility a vyrába sa v Kia Slovakia už od marca tohto roka. Rozšírený rad zahŕňa aj verziu s batériou s kapacitou 61,0 kilowatthodín (kWh), ktorá umožňuje dojazd až do 453 kilometrov. Nové verzie GT-Line a Black-Line prinášajú výraznejší dizajn a športový charakter. Rozšírenie modelového radu EV2 umožňuje ponúknuť zákazníkom ešte väčšiu flexibilitu,“ priblížil hovorca.

Spresnil, že model Kia EV4 schádza z liniek Kia Slovakia od augusta 2025, aktuálna verzia GT posúva hranice elektrickej mobility smerom k športovému zážitku z jazdy. Je navrhnutý pre vodičov, ktorí preferujú dynamiku, agilitu a precíznosť. „Ponúka športovo orientovaný podvozok, GT technológie a výrazný interiér so športovými sedadlami a dedikovaným GT režimom jazdy,“ podotkol Potoček.

Kľúčové centrum v Európe

Produktovo vylepšený Kia XCeed prichádza podľa hovorcu s prepracovaným dizajnom, novými technológiami a lepšou konektivitou. Vo výbave nechýba 12,3-palcový duálny displej, rozšírené asistenčné systémy a zlepšený komfort jazdy.

„Úspešné spustenie výroby týchto modelov potvrdzuje našu pripravenosť reagovať na meniace sa potreby európskych zákazníkov a zároveň posilňuje našu pozíciu ako kľúčového výrobného centra Kia v Európe. Naši zamestnanci a výrobné tímy sú pripravení dodávať produkty najvyššej kvality, ktoré reflektujú najnovšie trendy v mobilite – od elektrifikácie až po digitálne inovácie,“ doplnil Potoček.

Prestavenie modelu Kia EV2
Ilustračná foto: SITA/AP

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v rokoch 2004 až 2006 a sériová výroba vozidiel a motorov sa začala v decembri 2006. Spoločnosť Kia Slovakia zamestnáva približne 3700 pracovníkov.

Hlásia veľké zisky

Automobilka sa zároveň zaradila medzi firmy s najvyšším ziskom v Slovenskej republike. Na prvom mieste sú Slovenské elektrárne, ktorých čistý zisk bol takmer 980 miliónov eur. Firmou s najväčšími tržbami zostala bratislavská automobilka Volkswagen, napriek ich zníženiu o skoro pol miliardy. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Finstat, ktorá porovnávala 294 546 firiem na základe ich účtovných závierok za rok 2025.

Firmou s druhým najvyšším čistým ziskom je Kia Slovakia, ktorá zarobila vyše 451 miliónov eur. Nasleduje SPP Infrastructure s 278-miliónovým ziskom.

Najväčšiu stratu, naopak, v roku 2025 dosiahla firma Arca Investments (60 miliónov eur), druhá v rebríčku je tatranská spoločnosť cestovného ruchu Tatry Mountain Resorts so stratou 58 miliónov eur. Trojku najstratovejších firiem v roku 2025 uzatvára košický oceliar U. S. Steel Košice, ktorý dosiahol stratu 56 miliónov eur.

Najvyšší rast tržieb zaznamenalo odvetvie sprostredkovania, a to o vyše 38 %. Dôvodom bolo strojnásobenie tržieb spoločnosti MSM Export, ktorá mala v roku 2025 tržby vyše 1,8 miliardy eur. Ide o spoločnosť zo zbrojárskeho priemyslu. Druhým najrastovejším odvetvím boli telekomunikácie, v ktorých tržby medziročne vzrástli o 19 %. Časť skoku však podľa analytika Finstatu Martina Lindáka spôsobilo skreslenie dát spojené so založením sesterskej spoločnosti Slovak Telekom.

Tretie v rebríčku rastu tržieb boli služby, ktoré vzrástli o 18 % oproti roku 2024. Výrazne k tomu prispela ZSSK THU, dcéra Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorej tržby vyskočili z 342 000 eur na vyše 18 miliónov eur. Podľa výročnej správy bola založená na zabezpečenie realizácie projektov výstavby a modernizácie pracovísk technicko-hygienickej údržby.

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