Ukrajina vyslala drony na Petrohrad: V meste sa začína prestížne fórum, letisko muselo obmedziť prevádzku

Úrady Ruskom okupovanej Doneckej oblasti tvrdia, že ukrajinský dron zasiahol na východe Ukrajiny autobus. O život prišlo sedem ľudí. Ďalších 11 osôb utrpelo zranenia, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Diaľkový autobus smeroval z Moskvy do mesta Simferopol na anektovanom Krymskom polostrove. Vozidlo dostalo zásah, keď prechádzalo mestom Jenakijeve v Doneckej oblasti. Ruskom dosadený najvyšší predstaviteľ samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin informoval, že po zásahu dronu prišlo o život najmenej sedem ľudí a ďalších 11 utrpelo zranenia rôznej závažnosti.
Pri ukrajinskom dronovom útoku dostal v noci na stredu zásah zrejme aj ropný terminál v Petrohrade, kde následne vypukol požiar. S odvolaním sa na ruských blogerov o tom v stredu informoval denník Le Monde, podľa ktorého ide o jeden z najväčších terminálov na prekládku ropných produktov v Leningradskej oblasti.
Fotografie, ktoré zachytávajú kúdoly dymu nad terminálom, zverejnila aj ruská nezávislá agentúra ASTRA.
Potvrdil to aj Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ukrajinské drony v noci na stredu zasiahli ropný terminál v Petrohrade, vojenské ciele na základni v neďalekom meste Kronštadt a priemyselný objekt v Tambovskej oblasti v strede európskej časti Ruskej federácie, informovala britská stanica BBC.
Vo svojom príspevku na sieti Telegram Zelenskyj uviedol, že „v noci boli zasiahnuté dôležité objekty na území Ruska. Medzi nimi aj petrohradský ropný terminál. Od štátnej hranice Ukrajiny je tento objekt…, ktorý slúži vojne (rozpútanej Ruskom), vzdialený približne 1100 kilometrov. Zasiahnuté boli aj čisto vojenské ciele na základni v Kronštadte.“
Prípad preveruje ruský Vyšetrovací výbor
Podľa ruských médií prípadom sa začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý preveruje podozrenie, že šlo o teroristický čin.
Útokom najmenej 50 dronov bola počas noci na stredu vystavená aj Leningradská oblasť a mesto Petrohrad, kde sa v stredu začína Medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom sa obvykle zúčastňuje značná časť ruskej politickej, ekonomickej a podnikateľskej elity na čele s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Dronové útoky zasiahli aj Petrohrad
V dôsledku dronových útokov bola dočasne prerušená prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo. Ukrajinské drony zaútočili aj na infraštruktúrne zariadenia v prístavnom meste Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive vzdialenom asi 30 kilometrov západne od Petrohradu. Dronové útoky v Leningradskej oblasti si vyžiadali niekoľko zranených, uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko.
Ruské ministerstvo obrany medzičasom oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov. Zostrelené boli nad Belgorodskou a Kurskou oblasťou a ďalšími regiónmi na západe Ruska, ale aj v blízkosti Moskvy, nad Krymom a Azovským morom. V záujme zaistenie bezpečnosti letov svoju prevádzku dočasne pozastavili viaceré letiská v týchto regiónoch.
Jeden z najväčších útokov od začiatku vojny
Tieto incidenty sa odohrali deň po tom, čo masívna vlna ruských dronových a raketových útokov pripravila na Ukrajine o život najmenej 23 ľudí. Ukrajinské velenie informovalo, že Rusko v utorok vypálilo celkovo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro.
Ukrajina hlási úmrtia
Ukrajinské úrady medzičasom oznámili, že dronové útoky si vyžiadali životy dvoch ďalších civilistov. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pri útoku ruského dronu na automobil zahynul 72-ročný muž. Z tejto oblasti po ruských útokoch na civilnú infraštruktúru hlásia aj niekoľkých zranených vrátane päťmesačného chlapčeka. ďalších päť zranených si v Sumskej oblasti vyžiadal útok ruského dronu na linkový minibus.
Úrady Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny oznámili, že pri dronovom útoku utrpela smrteľné zranenia 86-ročná žena.
Prezident Zelenskyj v utorok večer varoval pred možnosťou ďalšej rozsiahlej vlny ruských útokov. Rusko pritom v noci na utorok vypálilo na Ukrajinu 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro. Pri týchto útokoch zahynulo najmenej 23 ľudí.
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