Stojí miliardu dolárov, obloha Slovenska bude chránená tak, ako nikdy predtým. Ako funguje systém Patriot?

Včera minister Obrany Jaroslav Naď oznámil, že na Slovensko postupne prichádzajú prvé jednotky, ktoré majú na starosti rozmiestnenie systému protivzdušnej obrany Patriot. Systém bude dočasne umiestnený na leteckej základni Sliač. Celkovo prídu až tri systémy. Ide tak o ďalší významný prvok na obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Čo to systém Patriot vlastne je a ako funguje?

Neustále modernizovaný

MIM-104 Patriot je raketový mobilný systém určený na obranu pred vystrelenými nepriateľskými balistickými raketami, ale tiež proti nepriateľským lietadlám či dronom. Vyniká svojou efektivitou a presnosťou, čím sa stal obľúbeným obranným systémom.

Jeho počiatky začínajú už v 60. rokoch, no do vyzbroja Spojených štátov sa dostal prvýkrát v roku 1984. Vyrába ho firma Raytheon a prvýkrát bol v akcii počas vojny v Perzskom zálive, ďalej bol použitý aj vo vojne v Iraku a úspechy zaznamenal aj v službách Izraela, kedy sa im v roku 2014 podarilo zostreliť dva drony Hamasu a tiež stíhačku Su-24 sýrskeho letectva, ktorá prenikla do vzdušného priestoru Golanských výšin.

Od svojho prvého nasadenia však systém prechádza neustálymi zmenami a vylepšeniami, čím reaguje na zmeny v zbrojárskom priemysle a odráža vývoj a zdokonaľovanie striel.

Konfigurácia

Systém Patriot má štyri hlavné operačné funkcie a to komunikáciu, velenie a riadenie, radarový dohľad a navádzanie striel. Odpaľovacie zariadenie je namontované na nákladnom vozidle či prívese. Ďalej je potrebná radarová súprava, skupina antén a elektráreň fungujúca na naftu, ktorá celému systému zabezpečuje energiu. Súčasťou systému je aj žeriav, ktorý rakety prebíja.

Triafa rakety počas letu

Systém vykonáva množstvo automatických operácií, ktoré napokon vedú k tomu, na čo bol určený – k zneškodneniu cieľa. Radar najprv zaznamená vystrelenú balistickú raketu. Kontroluje jej rýchlosť, nadmorskú výšku a ďalšie parametre. Keď sa údaje potvrdia aj cez ďalšie systémy, strela sa zobrazí u operátora ako cieľ.

Udelí sa povolenie a odpaľovacie zariadenie sa aktivuje do prevádzkového režimu. Všetko prebieha automaticky, pomocou počítača, ktorý presne zameria a vykoná výstrel v momente najväčšej pravdepodobnosti zasiahnutia cieľa. Verzia Patriotu PAC-3 vystrelí až dve rakety v odstupe 4,2 sekundy. Po vystrelení sú rakety monitorované a prvá presne trafí nepriateľskú balistickú raketu. Druhá raketa sa už zameriava na úlomky, pričom hľadá ten, ktorý môže byť pozostatkom hlavice a trafí ju, čím ju nadobro vyradí.

Denník N píše, že systém funguje proti raketám krátkeho doletu, proti raketám so stredným a dlhým doletom je neúčinný. Funguje na vzdialenosť do 160 kilometrov a dokáže zneškodniť aj ruské strely Iskander.

Stojí miliardu, máme aj ruský systém

Systém Patriot je na Slovensku v rámci NATO iba dočasne. Ak by sme ho mali záujem kúpiť, jedna batéria stojí až miliardu dolárov, pričom používané rakety, podľa ich určenia stoja od 1 do 6 miliónov. Ide tak o mimoriadne nákladný systém, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť.

Slovensko pritom disponuje systémom S-300, ktorý sa dá prirovnať v Patriotovi, avšak nie je taký spoľahlivý a moderný. Jeho najväčším úskalím je vek. Ako pripomína Denník N, máme ho ešte z čias komunizmu a získali sme ho v rámci delenia federácie. Aj keď bol záujem ho modernizovať, napokon k tomu neprišlo.

Ukrajina momentálne požaduje od krajín, aby im v rámci pomoci proti Rusku darovali svoje systémy S-300. Tie dokážu obsluhovať a môžu byť nasadené prakticky okamžite. Slovensko sa však svojho systému nechce zatiaľ vzdať, najmä nie zadarmo.

Príchod systému Patriot na Slovensko môže byť signálom NATO, že má záujem chrániť aj menších členov aliancie, akým sme aj my. So systémom Patriot prišli na Slovensko aj nemeckí a holandskí vojaci, ktorí ho vedia obsluhovať.