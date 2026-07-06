Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu ruskú rafinériu v Omsku: Ide o jeden z najhlbších úderov od začiatku vojny

Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu ruskú rafinériu v meste Omsk na západe Sibíri. Podľa pondelkového vyhlásenia ukrajinskej armády išlo o jeden z najhlbších úderov ukrajinských dronov od začiatku vojny. Útok potvrdili aj miestne ruské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ukrajina stupňuje útoky na ruské ropné rafinérie
Vo svojom stanovisku ukrajinský generálny štáb uviedol, že útok spôsobil požiar v rafinérii v Omsku, ktorá sa nachádza približne 2 700 kilometrov od územia kontrolovaného Ukrajinou a v blízkosti ruskej hranice s Kazachstanom. Hoci gubernátor Omskej oblasti Vitalij Chocenko vo svojom príspevku na Telegrame nešpecifikoval presný cieľ útoku, uviedol, že niekoľko ukrajinských dronov zasiahlo severnú priemyselnú zónu v Omsku. Dodal, že celkový rozsah škôd spôsobených útokom sa v súčasnosti vyhodnocuje a že záchranné zložky sa zaoberajú jeho následkami.
Zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že rafinéria v Omsku, ktorá patrí spoločnosti Gazpromnefť, spracovala v minulom roku približne 23 miliónov ton ropy, čo zodpovedá asi 460 000 barelom ropy. Ukrajina stupňuje svoje útoky na ruské ropné rafinérie, čo spôsobuje akútny nedostatok paliva vo všetkých 11 časových pásmach krajiny, píše Reuters.
Okrem Omska ukrajinská armáda v noci zasiahla aj ruské prístavy Vysock a Usť-Luga, ktoré zabezpečujú vývoz ropy cez Baltské more, ako aj ciele v Jaroslavlianskej a Kalužskej oblasti, uviedli miestni gubernátori. Na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, zahynula jedna žena pri ukrajinskom útoku na prístav Kerč, uviedli ruské orgány. V Sevastopole, najväčšom meste polostrova, došlo k výpadku elektrickej energie, dodali.
The Omsk refinery in Russia has been hit at multiple points. At least two oil processing towers have been struck and are burning.
This is Russia‘s largest and most modern refinery with an annual production capacity of 22 million tons. pic.twitter.com/f5e9W8eQJe
— (((Tendar))) (@Tendar) July 6, 2026
Po ruských útokoch sa otriasal Kyjev
Zo strany Ruska sa zas odohral brutálny útok na Kyjev, počas ktorého prišlo o život 9 ľudí. Nočné ruské útoky si v pondelok vyžiadali najmenej deväť obetí a 46 zranených. “Deväť úmrtí a 46 zranených bolo potvrdených ako výsledok ruského útoku (vrátane piatich zranených detí),“ napísal na Telegrame vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko.
„Žiaľ, toto nie je konečný počet obetí. Záchranné operácie stále prebiehajú,“ dodal. Jedno ďalšie úmrtie bolo hlásené v okrese Buča severozápadne od Kyjeva. Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko predtým uviedol, že záchranári vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov.
Tkačenko tvrdí, že dve telá našli v jednom zo štyroch zničených bytových domov v historickej štvrti Podilskyj. „Z budovy v štvrti Podilskyj, kde došlo k čiastočnému zrúteniu, záchranári evakuovali 15 ľudí,“ napísal Kličko na Telegrame. Dvaja ľudia podľa neho zomreli v štvrti Darnyckyj po zásahu 25-poschodovej budovy úlomkami z dronu.
O život prichádzajú desiatky ľudí
Rusko minulý týždeň pri jednom z dosiaľ najväčších útokov na Kyjev zabilo najmenej 30 ľudí. Cieľom vtedy bola okrem iných aj štvrť Darnyckyj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.
V nedeľu však útočila ja Ukrajina a vzájomné útoky priniesli obete a materiálne škody na oboch stranách. Ako na sociálnej sieti Telegram informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v Kyjeve, v noci bol terčom útoku ruský vojenský úrad Gvardejskoje na Moskvou okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Rozsah škôd nateraz nie je známy, pre ruskú armádu je však toto letisko považované za najdôležitejšiu základňu na Kryme.
Ukrajinská armáda okrem toho zaútočila aj na dôležité dopravné trasy využívané pre ruské zásobovanie. V Donbase boli okrem iného zničené dva cestné mosty. Generálny štáb nespresnil, aké zbrane boli pri týchto útokoch použité. Ruské sily popoludní zamerali svoju pozornosť na rôzne ciele vo východoukrajinskom veľkomeste Charkov. Pri útokoch pomocou dronov a rakiet zahynul najmenej jeden človek a ďalších jedenásť utrpelo zranenia, uviedol na Telegrame gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.
Nahlásiť chybu v článku