Obľúbená rozprávka Máša a medveď čelí ostrej kritike: Podľa viacerých šíri ruskú propagandu

Milióny detí po celom svete ju poznajú ako nezbedné dievčatko, ktoré neustále privádza svojho medvedieho kamaráta do bláznivých situácií. Populárny seriál Máša a medveď sa však teraz nepreberá pre humor ani sledovanosť. Dôvodom sú obvinenia, že môže slúžiť ako nástroj ruskej propagandy.
Animovaný detský seriál Máša a medveď sa v posledných dňoch stal novým zdrojom sporov Moskvy a západných spojencov. TASR o tom píše podľa denníka The Guardian a agentúry TASS. Snahy o obmedzenie vysielania animovaného seriálu nemôžu zabrániť jeho úspechu, keďže je už celosvetovým hitom popkultúry, uviedol predstaviteľ ruského štátneho mediálneho holdingu Digital Television Ivan Kudriavcev.
Pozornosť vzbudili vojenské symboly
Kreslený seriál pre najmenších zobrazuje dobrodružstvá malého dievčatka a bývalého cirkusového medveďa. Nedávno sa opäť začal vysielať na Netflixe; ide o produkciu spoločnosti Animaccord so sídlom na Cypre. V jednej z epizód je však Máša oblečená v uniforme a tankistickej „kukle“ pripomínajúcej sovietsku éru. V ďalšej má čiapku s modrým pásom a červenou hviezdou, akú mali tzv. vnútorné vojská a útvary NKVD v časoch ZSSR. Tajná polícia NKVD bola zodpovedná za masové popravy, deportácie a prenasledovanie desiatok miliónov ľudí.
V britskom parlamente sa skupina viac ako 50 poslancov z rôznych politických strán obrátila na vládu, aby preskúmala, či možno zabrániť vysielaniu seriálu v Spojenom kráľovstve. Je dostupný na digitálnej platforme britskej ITV. Poslanci ho považujú za „mäkkú“ formu ruskej propagandy a „aktívnu normalizáciu sovietskej vojenskej ikonografie pre globálne publikum malých detí“.
Kritika zaznela aj z Ukrajiny
Problémové zábery boli aj na platforme X ruského animačného štúdia Animaccord s popisom: „Skutočné dievča z armády so sieťkou na motýle! Veď som teraz v armáde!“ Príspevok je už nedostupný. Máša a medveď podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám „nie je len kreslený film, ale nástroj ruskej mäkkej sily“. Obsahuje „výsmech tradíciám iných národov prostredníctvom Mášinho správania a normalizáciu sovietskych symbolov a militaristických tém“.
Voči seriálu je kritické aj Estónsko. Obsahuje „prokremeľské a militaristické posolstvá“, povedal minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Štúdio Animaccord uviedlo, že ako súkromná spoločnosť vyrába populárnu detskú reláciu a nikdy nedostala žiadne štátne financovanie. „Môj klient kategoricky odmieta nepravdivé a hanlivé tvrdenie, že Máša a medveď je spájaný s propagandou,“ uviedla hovorkyňa Animaccordu.
Kritika seriálu nie je nová
Kritická diskusia o detskom seriáli Máša a medveď sa pritom nezačala až v posledných dňoch. Ako dodáva Denník N, na Ukrajine aj v pobaltských krajinách sa o jeho možnom propagandistickom posolstve hovorí už niekoľko rokov. Kritika zosilnela najmä po ruskej anexii Krymu v roku 2014 a následnej invázii Ruska na Ukrajinu, keď sa pozornosť začala upriamovať aj na obsah ruskej populárnej kultúry určenej pre zahraničné publikum.
Ukrajinské úrady v minulosti upozornili, že seriál môže prostredníctvom nenápadných symbolov a postáv vytvárať pozitívny obraz Ruska. Podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám ide o príklad takzvanej ruskej mäkkej sily, teda snahy ovplyvňovať verejnosť nie vojenskou silou, ale prostredníctvom kultúry, zábavy či médií.
Výhrady zazneli aj z Estónska, kde je medveď dlhodobo vnímaný ako jeden zo symbolov Ruska. Práve preto tam podľa viacerých analytikov vyvolávajú niektoré motívy zo seriálu väčšiu citlivosť než v iných krajinách.
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