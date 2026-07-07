Obľúbená rozprávka Máša a medveď čelí ostrej kritike: Podľa viacerých šíri ruskú propagandu

Reprofoto: Youtube/ Máša a Medvěd

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Populárny seriál Máša a medveď sa stal predmetom medzinárodného sporu.

Milióny detí po celom svete ju poznajú ako nezbedné dievčatko, ktoré neustále privádza svojho medvedieho kamaráta do bláznivých situácií. Populárny seriál Máša a medveď sa však teraz nepreberá pre humor ani sledovanosť. Dôvodom sú obvinenia, že môže slúžiť ako nástroj ruskej propagandy.

Animovaný detský seriál Máša a medveď sa v posledných dňoch stal novým zdrojom sporov Moskvy a západných spojencov. TASR o tom píše podľa denníka The Guardian a agentúry TASS. Snahy o obmedzenie vysielania animovaného seriálu nemôžu zabrániť jeho úspechu, keďže je už celosvetovým hitom popkultúry, uviedol predstaviteľ ruského štátneho mediálneho holdingu Digital Television Ivan Kudriavcev.

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Pozornosť vzbudili vojenské symboly

Kreslený seriál pre najmenších zobrazuje dobrodružstvá malého dievčatka a bývalého cirkusového medveďa. Nedávno sa opäť začal vysielať na Netflixe; ide o produkciu spoločnosti Animaccord so sídlom na Cypre. V jednej z epizód je však Máša oblečená v uniforme a tankistickej „kukle“ pripomínajúcej sovietsku éru. V ďalšej má čiapku s modrým pásom a červenou hviezdou, akú mali tzv. vnútorné vojská a útvary NKVD v časoch ZSSR. Tajná polícia NKVD bola zodpovedná za masové popravy, deportácie a prenasledovanie desiatok miliónov ľudí.

V britskom parlamente sa skupina viac ako 50 poslancov z rôznych politických strán obrátila na vládu, aby preskúmala, či možno zabrániť vysielaniu seriálu v Spojenom kráľovstve. Je dostupný na digitálnej platforme britskej ITV. Poslanci ho považujú za „mäkkú“ formu ruskej propagandy a „aktívnu normalizáciu sovietskej vojenskej ikonografie pre globálne publikum malých detí“.

Kritika zaznela aj z Ukrajiny

Problémové zábery boli aj na platforme X ruského animačného štúdia Animaccord s popisom: „Skutočné dievča z armády so sieťkou na motýle! Veď som teraz v armáde!“ Príspevok je už nedostupný. Máša a medveď podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám „nie je len kreslený film, ale nástroj ruskej mäkkej sily“. Obsahuje „výsmech tradíciám iných národov prostredníctvom Mášinho správania a normalizáciu sovietskych symbolov a militaristických tém“.

Voči seriálu je kritické aj Estónsko. Obsahuje „prokremeľské a militaristické posolstvá“, povedal minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Štúdio Animaccord uviedlo, že ako súkromná spoločnosť vyrába populárnu detskú reláciu a nikdy nedostala žiadne štátne financovanie. „Môj klient kategoricky odmieta nepravdivé a hanlivé tvrdenie, že Máša a medveď je spájaný s propagandou,“ uviedla hovorkyňa Animaccordu.

Kritika seriálu nie je nová

Kritická diskusia o detskom seriáli Máša a medveď sa pritom nezačala až v posledných dňoch. Ako dodáva Denník N, na Ukrajine aj v pobaltských krajinách sa o jeho možnom propagandistickom posolstve hovorí už niekoľko rokov. Kritika zosilnela najmä po ruskej anexii Krymu v roku 2014 a následnej invázii Ruska na Ukrajinu, keď sa pozornosť začala upriamovať aj na obsah ruskej populárnej kultúry určenej pre zahraničné publikum.

Ukrajinské úrady v minulosti upozornili, že seriál môže prostredníctvom nenápadných symbolov a postáv vytvárať pozitívny obraz Ruska. Podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám ide o príklad takzvanej ruskej mäkkej sily, teda snahy ovplyvňovať verejnosť nie vojenskou silou, ale prostredníctvom kultúry, zábavy či médií.

Výhrady zazneli aj z Estónska, kde je medveď dlhodobo vnímaný ako jeden zo symbolov Ruska. Práve preto tam podľa viacerých analytikov vyvolávajú niektoré motívy zo seriálu väčšiu citlivosť než v iných krajinách.

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