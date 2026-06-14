Vešanie bielizne vonku je lákavé, no zároveň môže poškodiť vaše oblečenie. Vyvarujte sa 5 chýb

Keďže teploty stúpajú a leto sa blíži, mnohí vymenili sušičky a sušenie bielizne na sušiaku vo vnútri za čerstvý vonkajší vánok, ktorý šetrí čas aj peniaze. Či už však používajú šnúry, alebo sušiak premiestnili von, mali by si dať pozor, či to robia správne.
Ako píše portál Galaxus, existuje až 5 bežných chýb, ktoré ľudia robia, keď sa rozhodnú vešať vypratú bielizeň vonku. Mnohí si totiž neuvedomujú, že nie všetko sa môže sušiť na slnku a že existujú isté riziká, ak sa rozhodnú porušiť pravidlá. Ich obľúbené kúsky sa tak časom môžu zničiť a hoci rozdiel neuvidia hneď, keď si ho všimnú, už bude neskoro.
1. Preplnenie sušiaka na bielizeň
Môže byť lákavé využiť každý milimeter sušiaka a niekedy oblečenie prekrývať, keď nemáte dostatok miesta. Najmä ak máte veľkú várku bielizne a nemáte ju kam inam dať.
Ak však chcete, aby vaše oblečenie uschlo rýchlo a rovnomerne, tomuto zvyku by ste sa mali rozhodne vyhnúť. Ak zavesíte oblečenie príliš blízko seba, bráni to cirkulácii vzduchu, čo sťažuje odparovanie vlhkosti. Preto je dôležité kúpiť si sušiak, ktorý je dostatočne veľký pre vaše várky bielizne a umožňuje dostatočný priestor medzi jednotlivými kúskami oblečenia. Navyše v modernej dobe existujú už aj rozťahovacie sušiaky a ak často periete veľké množstvo šatstva, možno by ste mali zvážiť ich kúpu.
2. Vešanie všetkého priamo na šnúru
Azda najjednoduchšie je len tak prehodiť bielizeň cez tyče sušiaka alebo vonku cez šnúru, no nie vždy je to najlepšie riešenie, ktoré využívajú tí, ktorí bývajú v byte, aj tí, ktorí majú vlastnú záhradu.
Treba si však dať pozor. Ak je látka tenká, šnúra môže spôsobiť jej otlačenie či zalomenie. Prehnutie oblečenia navyše znižuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri odevu. Preto je najlepšie používať štipce na bielizeň alebo dokonca vešiaky. Napríklad tričká môžete zavesiť hore nohami pomocou štipcov za ľavý a pravý šev, takže miesta otlačenia nebude vidieť.
Skvelým riešením sú tiež štipce s mäkkými vložkami, pretože sú k látke šetrné a nezanechávajú takmer žiadne stopy. Košeliam a blúzkam zasa dodá najlepší možný vzhľad, ak ich zavesíte na vešiak.
3. Neotrasenie oblečenia
Vešanie bielizne je domáca práca, ktorá nepatrí k tým najobľúbenejším a ktorú chcete mať čo najskôr za sebou. Napriek tomu sa oplatí investovať trochu času, ktorý neskôr ušetríte pri žehlení. Namiesto toho, aby ste mokré oblečenie vešali na sušiak priamo z bubna práčky, je najlepšie ho najprv poriadne vytriasť. Následne ho môžete pekne vyhladiť a jemne natiahnuť do správneho tvaru. Týmto spôsobom minimalizujete záhyby a pokrčenie a na druhý deň si zabezpečíte ten najlepší výsledok.
4. Umiestňovanie farebného oblečenia na priame slnko
Je pravda, že slnečné lúče urýchľujú sušenie bielizne a dokonca znižujú tvorbu baktérií. Napriek tomu nie je dobrý nápad vešať pestrofarebné alebo tmavé oblečenie na priame slnečné svetlo. UV žiarenie totiž môže časom spôsobiť vyblednutie farieb vášho oblečenia, čo ešte viac zintenzívňuje voda vo vlhkých odevoch. Preto urobíte lepšie, ak budete bielizeň vždy sušiť v tieni alebo v dobre vetranej miestnosti.
5. Vešanie jemných látok
Pri jemných látkach, ako je hodváb, vlna a kašmír, hrozí, že pri zavesení stratia svoj tvar. Preto si vyžadujú trochu špeciálnej starostlivosti. Po vypraní oblečenia jemne vytlačte zvyšnú vodu pomocou uteráka – ale nežmýkajte ho krútením – a potom ho nechajte uschnúť vodorovne rozložené. To si, samozrejme, vyžaduje priestor, ale stojí to za to, keďže vďaka tomu zostane vaše oblečenie dlho ako nové.
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