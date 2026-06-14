V Česku sa dostanete k chatám aj za 40 000 €: Najlacnejšie stoja 6 200 €

Ceny nehnuteľností na Slovensku aj v okolitých krajinách naďalej rastú. Súčasná realitná situácia ponúka pomerne nepriaznivý obraz a vlastné bývanie sa stáva čoraz menej dostupným.
Ako sme vás informovali nedávno, byty na Slovensku v prvom štvrťroku 2026 sú medziročne drahšie o 11,1 percenta. Ich priemerná cena dosiahla 3 378 eur za meter štvorcový, čo je o 115 eur viac ako na konci minulého roka. Pre kupujúcich aj predávajúcich to neznamená len vyššiu cenu samotnej nehnuteľnosti.
Drahé bývanie, vysoké náklady a rastúce ceny
V praxi rastú aj náklady, ktoré sú na predajnú cenu naviazané percentuálne. Typickým príkladom je realitná provízia. Ak sa pri predaji počíta s priemernou províziou štyri percentá, potom pri byte za 200-tisíc eur ide o 8-tisíc eur, pri byte za 250-tisíc eur o 10-tisíc eur a pri byte za 300-tisíc eur až o 12-tisíc eur.
„Pri rastúcich cenách bývania sa oplatí pozerať nielen na cenu bytu alebo domu, ale aj na všetky náklady, ktoré sú s transakciou spojené. Pri percentuálnej provízii platí, že čím drahšia je nehnuteľnosť, tým vyššia je aj absolútna suma provízie,” uvádza Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Slováci sa preto čoraz viac obzerajú po alternatívach a hľadajú možnosti aj mimo domáceho trhu. Ako totiž uvádza český portál CNN Prima News, realitná kríza síce zasiahla aj Česko, no zatiaľ sa zdanlivo vyhýba jednému segmentu trhu.
Reč je o rekreačných nehnuteľnostiach, ako sú chaty a chalupy. A zdá sa, že ak má Slovák o takýto objekt záujem, nemusí sa obzerať výlučne po ponukách na Slovensku.
Stojí za to zvážiť kúpu chaty v Česku?
Ak by ste aj vy uvažovali o chate za slovenskou hranicou, existuje viacero možností, ako sa k takejto nehnuteľnosti dostať. Jednou z nich je kúpa objektu spolu s pozemkom, čo predstavuje najjednoduchší a právne najistejší variant.
Druhou možnosťou je nadobudnutie samotnej stavby, pričom pozemok zostáva vo vlastníctve obce, záhradkárskeho zväzu alebo iného subjektu. V takom prípade sa rekreačný objekt využíva na základe toho, čo české právo pozná ako tzv. „pachtovní smlouva”.
Hoci ide spravidla o výrazne lacnejšiu alternatívu, nesie so sebou aj viacero rizík. „Zmluva môže byť raz vypovedaná, podmienky sa môžu zmeniť a bez súhlasu vlastníka pozemku bude ťažké nehnuteľnosť predať alebo prestavať,“ upozorňuje CNN Prima News.
V Česku je ponuka rekreačných nehnuteľností pomerne široká a podľa portálu sa dá dostať aj k chatám v cenovej hladine do jedného milióna českých korún, teda približne do 42-tisíc eur.
Príkladom je chata v osade Podprůhon v Kladne, ktorá sa predáva za 149-tisíc českých korún, čo je 6 161 €. Objekt stojí na pozemku s výmerou 350 metrov štvorcových, ktorý je možné užívať na základe zmluvy. Ďalšou možnosťou je drevená chata po rekonštrukcii v Březine u Tišnova v juhomoravskom regióne, ponúkaná za 390-tisíc českých korún (približne 16 128 eur).
Na bývanie je stále možné si našetriť
Ak aj vy patríte do skupiny ľudí, ktorí by oveľa radšej siahli po vlastnej nehnuteľnosti, máme pre vás zaujímavú metódu, ako sa k jednej dostať za menej než dva roky. Nedávno sme vám priniesli príbeh 19-ročného páru, ktorý si kúpil dom po ani nie dvoch rokoch šetrenia.
Megs Clement a jej priateľ Sam Rice si nedávno kúpili svoj prvý dom. Do domu v hodnote 190 000 libier (približne 220 000 eur) investovali z vlastného vrecka celkovo 28 000 libier (približne 32 000 eur), pričom akontácia predstavovala 19 000 libier (približne 22 000 eur). Dvojica je momentálne v procese zariaďovania a zútulňovania svojho nového bývania.
Mladý pár z Devonu si dal za cieľ, že každý mesiac ušetria aspoň 1 000 libier mesačne, pričom túto sumu mali odložiť obaja, takže dokopy 2 000 libier (približne 2 300 eur). Priority si so Samom utriedili, keď dostali za úlohu strážiť dom jej starým rodičom. Vtedy dostali chuť na vlastné bývanie a rozhodli sa začať šetriť. Pár obmedzil jedlo z donášky, nočný život a spojili sa s finančným poradcom. Obaja bývali u rodičov, takže nemuseli platiť nájom niekomu inému.
Vďaka tomu je pár teraz hrdým majiteľom krajného radového domu s dvoma spálňami a príjazdovou cestou, na ktorú sa zmestia tri autá. Viac o ich metóde sa dozviete na tomto odkaze.
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