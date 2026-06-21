Turzovské kúpele sú jedným z najkrajších miest v okolí Košíc. Svojmu účelu neslúžia, aj tak lákajú ľudí

V okolí Košíc sa skrýva mnoho klenotov, ktoré ste možno ešte nemali šancu navštíviť. Turzovské kúpele majú za sebou bohatú históriu. Hoci dnes už pôvodnému účelu neslúžia, sú krásnym miestom na trochu relaxu mimo mestského ruchu.
Ľudia sem chodia už desaťročia
Ako sme vás pred časom informovali v našej reportáži, na východe Slovenska nájdete miesto s bohatou históriou a jedinečným potenciálom. Reč je o Turzovských kúpeľoch. Ľudia si sem už od roku 1903 chodili liečiť svoje neduhy, napríklad ochorenia nervovej či dýchacej sústavy za pomoci vodoliečby a inhalácie liečivých živíc zmiešaných s prevarenou vodou z umelo vytvoreného jazera.
Súčasťou kúpeľov bola dokonca aj jedáleň a nemocnica. Hostia mali možnosť využiť aj tenisové kurty, alebo si zatancovať pri živej hudbe. Hrala tu totiž kapela, ktorá v kúpeľoch mala zriadený vlastný dom. Organizovali sa tu plesy, vystupovali súbory a konali sa divadelné a orchestrálne predstavenia. Turzovské kúpele boli dokonca také slávne, že za čias Rakúsko-Uhorska patrili medzi tie najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie. Chodievali sem obyčajní ľudia, no vyhľadávali ich aj príslušníci monarchie.
Aký bude ich ďalší osud?
Žiaľ, tak ako napríklad aj chátrajúce Sobranecké kúpele, z ktorých sme vám taktiež priniesli reportáž, aj Turzovské kúpele napokon skončili spustnuté a opustené. Časť budov v Turzovských kúpeľoch vyhorela, iné jednoducho ostali opustené. V priebehu rokov niekoľkokrát zmenili majiteľa. Od roku 2021 sú však majetkom kraja, ktorý sa pustil do úprav.
Predseda KSK Rastislav Trnka nám v čase reportáže prezradil, že bolo vyčistené jazero, pribudol bufet s terasou a plánovaná je aj rekonštrukcia objektov. Turzovské kúpele plánoval kraj oživiť a zriadil dokonca aj web. Nové informácie tam ale zatiaľ nepribudli.
Napriek všetkému však Turzovské kúpele lákajú ľudí. Niektorí sa kúpu v Turzovskom jazere, iní kempujú na jeho brehu. Je vskutku balzamom na dušu zložiť sa medzi stromami pri jazere, ďaleko od hluku a ruchu mesta. Niektorí tu dokonca chytajú aj ryby.
Krásna príroda
Počas našej návštevy síce bufet otvorený nebol, no bolo vidno, že o areál je postarané. Okolitá príroda je krásna a nenašli sme tu len tak rozhádzané odpadky, ako sa na nejednom mieste stáva. Jazero môžete obísť celé dookola a nájdete tu aj miesto vyhradené na posedenie a opekanie.
Milo nás prekvapilo aj pokosené ihrisko v lese, pozostávajúce z niekoľkých hojdačiek. Celkovo v nás Turzovské kúpele zanechali pozitívne pocity. Napriek tomu, že na obnovenie a privítanie turistov v spa kúpeľnom rezorte ešte len čakajú (podľa webu Turzovských kúpeľov by sa stavebné práce mali začať v roku 2026), už teraz tu je čo robiť, ak chcete na chvíľu uniknúť z ruchu mesta a podniknúť nenáročný výlet v okolí Košíc.
Nazrite aj do unikátneho rozária
Čo sa nenáročných výletov týka, nemali by ste premeškať ani možnosť pozrieť si rozárium v Nižnej Myšli. Ako sme vás informovali, je skutočným slovenským unikátom a vstup je bezplatný. Ukrýva desiatky rôznych odrôd ruží, niektoré z nich ste možno ešte nikdy nevideli.
Rozárium sa môže pochváliť čoraz vyššou návštevnosťou, ktorá sa v poslednom čase ráta v tisíckach ľudí. Skôr, ako sa sem vyberiete, si aktuálny stav záhrady môžete pozrieť online, a to prostredníctvom kamier so živým prenosom.
Počas sezóny je otvorené denne od deviatej ráno do šiestej večer. V sobotu a v nedeľu sa ale počas mája a júna konajú od šiestej ranné prehliadky – „ranná vôňa ruží“. Od deviatej večer si zas môžete vychutnať večerné prehliadky. Zapnú sa svetlá a návštevníci si môžu vychutnať jedinečnú atmosféru.
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