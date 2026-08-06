Čaká nás ďalší pekelný deň: Teploty vystúpia nad 38 stupňov, výstrahy varujú aj pred búrkami

Ženy sa skrývajú pred slnkom dáždnikmi

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Nina Malovcová
TASR
Slovensko sa bude opäť piecť.

Horúčavy na Slovensku ešte nepovedali posledné slovo. Štvrtok prinesie teploty presahujúce 38 °C, pre veľkú časť územia preto meteorológovia vydali výstrahy tretieho stupňa. Okrem extrémneho tepla upozorňujú aj na zvýšené riziko požiarov a večer sa v časti krajiny môžu vyskytnúť búrky s prudkým vetrom.

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Aj štvrtok bude na Slovensku horúci. Pre okresy na západnom a južnom Slovensku a niektoré okresy v strede a na východe krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Teploty majú dosahovať nad 38 stupňov Celzia, informujú o tom meteorológovia na svojom webe. SHMÚ tiež na večer vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre západné Slovensko a na búrky si treba dávať pozor v severných okresoch.

Najvyššie výstrahy platia pre veľkú časť Slovenska

Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je podľa SHMÚ vysoká. Výstrahy tretieho stupňa platia od 12.00 do 20.00 h. Týkajú sa celého Nitrianskeho i Košického kraja, väčšiny územia Bratislavského, Trnavského, Banskobystrického kraja a niektorých okresov v Trenčianskom a Prešovskom kraji.

Výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami platia pre okres Malacky v Bratislavskom kraji, okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskobystrickom kraji, okresy Gelnica, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, okresy Senica a Skalica v Trnavskom kraji a pre takmer všetky okresy v Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto okresoch sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia.

Mapa výstrah na Slovensku
Reprofoto: Slovenský hydrometeorologický ústav

Pre okresy Námestovo a Tvrdošín vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. V týchto okresoch môže teplota vystúpiť na 33 stupňov Celzia. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

ÚVZ upozorňuje na zdravotné riziká

„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

ÚVZ upozorňuje na zdravotné riziká

Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Zároveň v okresoch Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Čadca platí počas štvrtka od 18.00 h do polnoci výstraha prvého stupňa pred búrkami. V týchto okresoch je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Majiteľka sa ukážkovo stará o svojho štvornohého miláčika v horúčavách
Foto: SITA/AP

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od 18.00 h do polnoci pre celý Bratislavský a Trnavský kraj a niektoré okresy Nitrianskeho kraja a pre okres Myjava. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.

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