Schádzal sa tu celý svet, ľudia verili, že voda vylieči aj paralýzu: Boli sme v kúpeľoch, ktoré dnes desivo chátrajú

Na Slovensku nájdete mnoho krásnych a jedinečných miest. História niektorých siaha hlboko do minulosti. Patria medzi ne aj Sobranecké kúpele. Kedysi sa tešili mimoriadnej popularite a navštevovali ich ľudia z rôznych kútov sveta. Dnes ale desivo chátrajú. Boli sme sa tam pozrieť a zisťovali sme, aká je ich budúcnosť.

Ľudia verili, že sa tu vyliečia z paralýzy

Sobranecké kúpele ležia na východe Slovenska, blízko hranice s Ukrajinou. Ako sa dozvedáme z webu História Michaloviec, prvá zmienka o liečivých prameňoch (hovorilo sa im aj slané pramene) v tejto oblasti pochádza ešte z roku 1336. Je ale pravdepodobné, že miestni obyvatelia o liečivej sile prameňov vedeli už dávno predtým a vodu využívali vo svoj prospech. Mnísi slanými prameňmi dokonca kedysi liečili i chudobných.

Z informačnej tabule priamo v Sobraneckých kúpeľoch sa dozvedáme, že už v roku 1400 boli Sobrance vyhľadávaným a populárnym miestom. Hovorí sa dokonca, že sa tu takpovediac schádzal celý svet. Chodievali sem návštevníci z Poľska, Maďarska, Ruska, ale aj z ďalších krajín. Voda z prameňov sa údajne rozvážala takmer do celého Uhorska. Podľa Denníka N je voda zo sobraneckých prameňov údajne ešte lepšia ako liečivá voda v Piešťanoch. Obsahuje napríklad desaťkrát vyššie množstvo sírovodíka (aj vďaka tomu voda z prameňa špecificky zapácha).

Z historických listín je známe, že rovnakú sumu – 4 grajciare, platili za kúpanie sa v prameňoch tak chudobní, ako aj zámožní páni. Liečili sa tu napríklad kožné ochorenia, ale aj zažívacie problémy. Niektorí verili, že tunajšia voda má také zázračné liečivé účinky, že dokáže pomôcť aj pri liečbe dny či dokonca paralýzy.

Kúpele putovali z rúk do rúk

Časy najväčšej slávy si kúpele podľa webu Sobranecké kúpele užívali v období 19. storočia, kedy sa o ne príklade starala rodina Sztáryovcov. V tom čase prebiehal stavebný rozmach, no rodina sa starala aj o miestny lesopark. Z rôznych neduhov sa tu vyliečilo mnoho ľudí, pookriať im pomohlo aj príjemné prostredie. Ľudia si užívali bahenné zábaly, kúpanie (kedysi tu bol dokonca aj bazén), no vodu aj pili (samozrejme, s mierou).

Tak ako mnohé iné miesta, aj Sobranecké kúpele ale tvrdo zasiahla druhá svetová vojna. Počas tohto smutného obdobia boli takmer úplne zdevastované. Našťastie, neskôr sa ich opäť podarilo obnoviť a spustiť do prevádzky. V priebehu nasledujúcich rokov kúpele putovali z rúk do rúk. Istý čas patrili pod sobraneckú nemocnicu, potom prešli do správy mesta a v roku 2006 putovali do súkromných rúk.

Žiaľ, kúpele, ktoré boli kedysi také známe a vyhľadávané, v tom čase už dva roky ostávali prázdne a bez hostí. V roku 2004 v nich totiž bola ukončená prevádzka. Od tých čias Sobranecké kúpele chátrajú.

Boli sme sa na chátrajúce kúpele pozrieť

Rozhodli sme sa, že sa na vychýrené miesto pozrieme. V tesnej blízkosti toho, čo zostalo z kúpeľov, sa nachádza reštaurácia. V čase našej návštevy bola, žiaľ, zatvorená. Zaparkovali sme teda a vybrali sa preskúmať okolie. Hneď pri vstupe do areálu je vidieť veľkú budovu. Pôsobí ako rozostavaná ubytovňa. Celé jej okolie je zarastené vysokou burinou.

