Na slovenských cestách pribúdajú nové automatické radary: Podľa PS sú ruskej výroby, ministerstvo reaguje

Polícia meria rýchlosť

Ilustračná foto: TASR - František Iván

Roland Brožkovič
TASR
Nové radary majú byť rozmiestnené po celom Slovensku.

Ministerstvo vnútra (MV) SR pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. S informáciou prišlo opozičné PS, ktoré v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Ministerstvo však rýchlo reagovalo a vyjadrenie opozičnej strany jednoznačne odmietlo.

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Otázne je podľa PS aj obstaranie týchto kamier. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) a spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.

„Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvéry podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia,“ poukázal Bátor s tým, že namontované kamery sa zhodujú s ruským výrobkom.

Technickú špecifikáciu má na západe tento výrobok schválenú v Chorvátsku a na Slovensku. Upozornil, že štát má vo svojich registroch osobné údaje vodičov aj údaje o registrovaných autách. Kamery sa podľa neho dajú zneužiť na sledovanie pohybu techniky i osôb.

Poslanec Jaroslav Spišiak
Foto: TASR – Martin Baumann

Ďalším problémom podľa PS je, že ministerstvo vnútra nezverejnilo zmluvu na nákup zariadení. „Je s najväčšou pravdepodobnosťou utajená. A preto sa pýtame, aký je dôvod takéhoto utajenia, keď takmer identické zariadenie už zverejnené v centrálnom registri zmlúv bolo a o tomto sa absolútne nič nehovorí,“ spytoval sa na tlačovej konferencii.

Ministerstvo reaguje

Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta tvrdenia hnutia PS o údajnom nasadení ruského sledovacieho systému a sprístupnení databáz rezortu Ruskej federácii. Na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz. Rezort konštatuje, že predmetné zariadenie nie je výrobkom ruského výrobcu s tým, že to vyplýva aj z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavom, ktorý identifikuje jeho výrobcu.

„Zariadenie je súčasťou uzavretej a izolovanej komunikačnej infraštruktúry bez prístupu tretích strán. Komunikovať môže výlučne s vyhradeným informačným systémom ministerstva, ktorý zabezpečuje správu a monitorovanie jeho stavu a preberanie vytvorených záznamov,“ uviedol hovorca.

Ako doplnil, technické zariadenie vytvára iba záznamy v rozsahu potrebnom na zákonom požadované zdokumentovanie porušenia pravidiel cestnej premávky. Podľa slov Neumanna zariadenie vykonáva technickú analýzu správania vozidiel na cestnej komunikácii. Samo nevyhodnocuje obsah záznamov vo vzťahu k registrom ani k iným informačným systémom a nemá k nim prístup.

Nový dizajn polepu policajných vozidiel
Foto: TASR/Dano Veselský

„Samotné spracovanie záznamov prebieha až po ich bezpečnom prenose do vlastných informačných systémov MV SR. V nich sa vykoná kontrola záznamu, overenie jeho autentickosti a posúdenie jeho relevantnosti z hľadiska platných právnych predpisov. Až následne môže byť záznam vyhodnotený a ďalej spracovaný podľa určených pravidiel,“ objasnili z rezortu vnútra. Tretie strany preto prostredníctvom technického zariadenia nemajú prístup k databázam ani údajom ministerstva.

MV SR upozorňuje, že certifikát, na ktorý sa predstavitelia PS odvolávali v súvislosti s dodávkou desiatich zariadení nemeckej výroby, sa týka iného typu technického zariadenia. Rovnako aj uvádzaná zmluva súvisí s iným druhom cestných rýchlomerov používaných v mobilnom nasadení.

Neumann priblížil, že MV SR pokračuje v realizácii projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky – ASOPPCP. Míľnik stanovený na jún 2026 bol splnený. Systém bol vyvinutý a nasadený v prostredí ministerstva a v súčasnosti sa postupne uvádza do pilotnej prevádzky v produkčnom prostredí so zvýšeným dohľadom a priebežným dolaďovaním.

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