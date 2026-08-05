Štát predáva luxusné auto, ľudia sa na inzeráte bavia: Za vozidlo bez STK chce vyše 20-tisíc

Štát z času na čas predáva nepotrebný majetok a v dražbe sa tak niekedy ocitnú naozaj zaujímavé veci. Väčšinou ide o nepotrebný majetok alebo majetok pochádzajúci z exekúcií. V ponuke je teraz zaujímavé auto, ktoré baví ľudí na internete.
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Daňový úrad Košice vyhlásil dražbu osobného motorového vozidla Škoda Superb s vyvolávacou cenou 20 638 eur. Daňový úrad o tom informuje prostredníctvom dražobnej vyhlášky. Samotná aukcia sa uskutoční 18. augusta 2026 o 10.00 h v priestoroch úradu na Železničnej ulici v Košiciach.
Predmetom predaja je automobil v čiernej metalíze s benzínovým motorom s objemom 1984 kubických centimetrov a výkonom 206 kilowattov. Ako vyplýva zo zverejnených údajov, vozidlo disponuje sedemstupňovou automatickou prevodovkou a má najazdených 170 537 kilometrov. Dátum jeho prvej evidencie je 15. júl 2022.
Technická aj emisná kontrola automobilu platila do 14. júla 2026, teda auto je už nespôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách. Správca dane v súvislosti so stavom vozidla navyše upozornil, že mu chýba povinná výbava a zdvihák.
Ako reagujú ľudia
Záujemcovia si môžu dražený majetok prezrieť 12. augusta 2026 v čase od 9.00 do 10.00 h. Obhliadku je však potrebné dohodnúť s exekútorom správcu dane minimálne dva pracovné dni vopred na zverejnených telefónnych číslach. Ďalšie informácie o predmete a priebehu predaja poskytuje daňový úrad osobne alebo telefonicky.
Ľudí na sociálnych sieťach zaujal najmä stav draženého vozidla, ktorému by sa pred predajom zišla poriadna údržba. Na zverených fotografiách je auto zvnútra plné prachu, omrviniek, či iného neporiadku. „Za tú vyvolávaciu predraženú cenu ste mohli aspoň povysávať,“ píše jedna komentujúcich. V podobnom duchu reaguje aj ďalší používateľ: „Ešte aj koberčeky si niekto prisvojil a to nechcem vedieť, čo všetko tam ešte chýba.“
Mnohí si neodpustili ani vtipné narážky na samotný úrad. „Presne vystihnuté foto… bordel, ako na finančnej správe,“ dodáva ďalšia diskutujúca.
Hotel za cenu bytu
Iba pre pár dňami sme vás pritom informovali o ďalšej dražbe, tentokrát z Maďarska.Za cenu bežného dvojizbového bytu na Slovensku môžete získať celý hotel s 37 izbami uprostred lesa. Maďarský Národný daňový a colný úrad totiž posiela do dražby Hotel Salgó, ktorý sa nachádza len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc.
Podľa maďarského portálu Telex sa dražba uskutoční od 10. augusta. Ako dodáva portál Rimava, hotel sa predáva preto, že jeho súčasný majiteľ dlhuje štátu približne 115 000 eur (42 miliónov forintov). Hotel Salgó sa nachádza na okraji mesta Salgótarján v nadmorskej výške 440 metrov. Obklopujú ho lesy chránenej oblasti Karancs Medves, pričom ide o pomerne vyhľadávanú turistickú lokalitu.
Hotel má približne 1 200 štvorcových metrov úžitkovej plochy a 37 izieb. Maďarský daňový a colný úrad odhadol jeho hodnotu na približne 357 000 eur (130 miliónov forintov). Dražba sa však začne na sume približne 232 000 eur (84,5 milióna forintov), čo predstavuje 65 percent odhadovanej hodnoty.
Do dražby sa budú môcť zapojiť fyzické osoby aj firmy počas štyroch dní od 10. augusta. Podmienkou je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške približne 35 700 eur (13 miliónov forintov). Ak záujemca hotel nezíska, peniaze mu po skončení dražby vrátia. Štát pristúpil k predaju hotela po tom, ako jeho súčasný vlastník neuhradil daňové záväzky vo výške približne 115 000 eur (42 miliónov forintov).
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