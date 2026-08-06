Toto v Tatrách nechcete vidieť: Mladý turista si na strmú trasu obul šľapky, ľudia hovoria o hazardovaní so životom

Pevná turistická obuv patrí medzi základnú výbavu každého, kto sa vydáva do vysokohorského terénu. Napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí toto pravidlo ignorujú. Dôkazom je mladý turista, ktorého na poľskej strane Vysokých Tatier zachytili pri výstupe v obyčajných šľapkách a bielych ponožkách.
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Zábery sa rýchlo rozšírili na sociálnej sieti TikTok a vyvolali búrlivú diskusiu. Na prípad upozornila aj TV Markíza.
Na strmý kamenistý chodník sa vybral v šľapkách
Mladíka zachytili v Doline Malej Lúky (Dolina Małej Łąki), kde sa pohyboval po strmom turistickom chodníku plnom skál. Namiesto turistických topánok mal obuté iba šľapky a na nohách biele ponožky. Práve takáto výbava pritom patrí medzi najčastejšie chyby, pred ktorými horskí záchranári upozorňujú počas celej letnej sezóny.
@usetffcv
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Video sa na TikToku začalo šíriť veľmi rýchlo. Nazbieralo takmer 630-tisíc pozretí a viac ako 37-tisíc označení Páči sa mi to. Väčšiu pozornosť než samotné čísla však vzbudila diskusia pod príspevkom.
Komentujúci sa zhodli, že išlo o zbytočný hazard
Mnohí ľudia priznali, že pri pohľade na turistu im nebolo všetko jedno. Podľa viacerých je len otázkou šťastia, že sa výlet neskončil zranením alebo privolaním horských záchranárov. „Bolí už len pohľad na to,“ napísal jeden z používateľov.
„A potom, záchranári, pomôžte,“ odkázal ďalší. Nechýbal ani humor. „Detskému ortopédovi sa to páči a fyzioterapeut si už pripravuje faktúru,“ znel jeden z komentárov.
Ďalší diskutujúci boli ešte priamejší. „Takto sa človek obúva na pláž, nie do hôr,“ napísal jeden z nich. Ďalší stručne dodal, že „šľapky patria k bazénu, nie na kamenistý tatranský chodník“.
Objavili sa aj názory, že „stačí jediný zlý krok a výlet sa skončí v nemocnici“ alebo že „je zázrak, že sa mu nič nestalo, takéto šťastie však nebude mať každý“. Niektorí používatelia sa domnievali, že mladík pravdepodobne nemal skúsenosti s pohybom vo vysokohorskom prostredí, keďže podľa nich nikto, kto Tatry pozná, by sa na podobnú trasu takto nevybral.
Mnohým video pripomenulo vlastné zážitky z Tatier
Pod príspevkom sa objavili aj spomienky na ďalších turistov, ktorí podľa diskutujúcich podcenili horské prostredie. „Raz v lete som na Kasprovom vrchu uvidela ženu vo vysokých podpätkoch a v minisukni,“ napísala jedna z používateliek.
Ďalší opísal situáciu, ktorú zažil počas zostupu zo Szpiglasového vrchu. „Pred niekoľkými rokmi som musel pomáhať ľuďom, ktorí sa rozhodli vyjsť na vrchol v sandáloch,“ uviedol.
Podobné prípady sa dejú pravidelne
Práve nevhodná obuv patrí medzi faktory, ktoré môžu vo vysokohorskom teréne výrazne zvýšiť riziko pádu či zranenia. Aj preto horskí záchranári každoročne vyzývajú turistov, aby pred odchodom do hôr nepodceňovali výber výbavy a prispôsobili ju náročnosti trasy.
Podobné prípady sa pritom v Tatrách objavujú opakovane. Len v marci tohto roka zaujal internet muž, ktorého na Kasprovom vrchu zachytili, ako sa pri teplote približne -13 °C brodil snehom iba v teplákoch a obyčajných teniskách s odhalenými členkami. Aj vtedy fotografie a video vyvolali množstvo kritických reakcií.
Správa Tatranského národného parku zároveň pripomenula, že podcenenie výstroja môže viesť k rýchlemu podchladeniu, vyčerpaniu či vážnym zraneniam, ktoré neraz končia zásahom horských záchranárov. Zároveň upozornila aj na ďalší problém, keď niektorí návštevníci lepia nálepky na turistické smerovníky, ktoré pracovníci TANAP-u musia pravidelne odstraňovať.
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