Skúsili sme nakúpiť ovocie v 6 potravinách: Melón stál 0,39 € aj 1,49 €, rozdiely boli zásadné

Nákup ovocia

Foto: interez.sk

Michaela Olexová
Obchodné reťazce
Ukázalo sa, že rozdiely medzi cenami v jednotlivých reťazcoch môžu byť zásadné a obmedziť sa na jeden obchod nie je ideálnym riešením.

Rozhodli sme sa, že budeme nakupovať banány, červené jablká, pomaranče, mandarínky, hrozno, jahody, mango, kiwi, nektárinky, vodný melón a avokádo. Snažili sme sa vybrať také druhy, ktoré si Slováci nakupujú celoročne, produkty na Slovensku bežne dostupné, sezónne ovocie a niečo, čo si Slováci nakupujú aj vďaka tomu, že ide o súčasný trend.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Nakúpiť sme sa rozhodli v šiestich veľkých slovenských reťazcoch v našom okolí.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Koniec Tesca naberá reálne kontúry. O stovky jeho predajní môžu zabojovať známe reťazce
2.
Do popredia sa tlačia nové reťazce, Slováci tu míňajú desiatky miliónov eur. Kraľuje im Decathlon
3.
Ak použijete samoobslužnú pokladnicu, dostanete zľavu. Zahraničný návrh môže potešiť zákazníkov
Zobraziť všetky články (460)

Stali sa nimi Billa, Kaufland, Fresh, Lidl, Tesco Expres Terno.

Chceli sme zistiť, aké rozdiely v cenách môžu zákazníci bežne nájsť medzi jednotlivými obchodmi, ako veľmi sa môžu pri bežnom nákupe líšiť a či existuje jedna pobočka, kde sa dá všetko kúpiť za dobrú cenu. Výsledok však ukázal, že jednoduchá odpoveď neexistuje. Zorientovať sa dnes nie je ľahké ani z pohodlia domova, ani pri prechádzaní uličkami obchodov.

Upozornenie: Článok nie je komplexným prieskumom ani všeobecným hodnotením slovenského trhu. Porovnanie predajní zachytáva konkrétny nákupný zoznam v určitom čase a slúži najmä ako ilustrácia toho, aké rozdiely môže zákazník pri bežnom nákupe zaznamenať. Ceny potravín sa môžu meniť v závislosti od aktuálnych akcií, dostupnosti tovaru, lokality, zľavových kartičiek či cenovej politiky jednotlivých predajní.

Billa

Našou prvou zastávkou bola košická Billa. Našli sme mandarínky za 2,49 € za kilogram, pomaranče za 2,29 € za kilogram a slovenské červené jablká, ktoré stáli 1,79 € za kilogram.

Banány vychádzali na 1,59 € za kilogram. V zľave bolo aj avokádo, ktoré po 40-percentnom zlacnení stálo 1,19 € za kus.

Nákup ovocia v Bille
Foto: interez.sk

Pri červenom hrozne sme našli viacero možností – 500-gramové balenie stálo 3,29 €, zatiaľ čo iný druh sa predával za 4,99 € za kilogram. Malo byť v zľave, bez zľavy by stálo 5,49 €. Biele hrozno vychádzalo na 4,49 € za kilogram, no v ponuke bolo aj iné so 45-percentnou zľavou, vďaka ktorej jeho cena klesla na 3,58 € za kilogram.

Mango sme našli ako súčasť baleného mixu spolu s jahodami a čučoriedkami, pričom cena balenia vychádzala na 5,49 € za kilogram.

Krájaný melón stál 0,89 € za kilogram, predával sa po kusoch (jeden s hmotnosťou približne 640 gramov vyšiel na 0,57 €). Nektárinky sa v pobočke predávali za 4,99 € za kilogram. Jeden kus kiwi vyšiel na 0,79 €.

Kaufland

V košickom Kauflande sme narazili na žlté nektárinky v 42-percentnej zľave a stáli 1,89 € za kilogram. Iný typ stál 1,69 € za kilogram, malo ísť o 48-percentnú zľavu. Našli sme aj ďalšie, stáli 1,79 € za polkilové balenie (3,58 € za kilogram). Jeden kus kiwi vyšiel na 0,59 €.

Rôzne cenovky boli aj pre červené jablká – 1,79 € za kilogram pri kúpe jedného kilogramu alebo za cenu 2,49 € pri kúpe dvoch kilogramov. Našli sme jahody v 69-percentnej zľave za 0,30 € za 100 g alebo 2,99 € za kilogram. Iná 500-gramová verzia stála už 2,49 € alebo 4,98 € za kilogram a malo ísť o 50-percentnú zľavu.

Nákup v Kauflande
Foto: interez.sk

Červené hrozno s 12-percentnou zľavou vychádzalo na 1,39 € za pol kila (2,78 € za kilogram). Biele hrozno bolo v 34-percentnej zľave, stálo 1,96 € za 500 g (3,92 € za kilogram).

Banány stáli 0,99 € za kilogram, boli v 37-percentnej zľave. Avokádo stálo 1,59 € za jeden zrelý kus alebo 2,99 € za 500-gramové balenie (5,98 € za kilogram).

Mandarínky stáli 2,49 € za kilogram, pomaranče buď 2,99 € za balenie určené na výrobu šťavy o veľkosti 1,5 kg (1 kilogram stál 1,99 €) alebo bežné pomaranče za 2,19 € za kilogram.

Fresh

Našou ďalšou zastávkou bol košický Fresh. Našli sme tam nektárinky v 30-percentnej zľave za 1,99 € za kilogram a mandarínky za 2,55 € za kilogram.

Jeden kus kiwi vyšiel na 0,55 €. Červené jablká stáli 1,35 € za kilogram, zatiaľ čo odroda Crimson Snow bola v ponuke za 2,35 € za kilogram.

Nákup vo Fresh PLUS
Foto: interez.sk

Červené hrozno stálo 3,19 € za 500 gramov, čo predstavuje 6,38 € za kilogram. Biele hrozno vyšlo na 2,95 € za 500 gramov (5,90 € za kilogram). Banány stáli 1,59 € za kilogram.

Vodný melón bol v ponuke za 0,85 € za kilogram, pričom polovica melóna by vyšla približne na 1,97 €.

Lidl

V banskobystrickej pobočke reťazca Lidl sme našli nektárinky za 0,69 € za kilogram. Jablká boli v ponuke za rôzne ceny – 1,39 €, 1,59 € aj 2,99 € za kilogram. Pomaranče stáli 2,19 € za kilogram a mandarínky 2,49 € za kilogram.

Ovocie v LIDL
Foto: interez.sk

Rôzne ceny aj odrody ponúkalo aj hrozno. Najlepšiu cenovku malo biele hrozno – bolo dostupné za 1,99 € za kilogram s aplikáciou Lidl Plus, bez nej stálo 2,19 € za kilogram. Zrelé avokádo vyšlo na 1,39 € za kus, v ponuke bola aj sieťka s cenou 4,27 € za kilogram. Našli sme aj zrelé mango, ktoré stálo 2,19 € za kus. Banány stáli 1,59 € za kilogram.

Najvýhodnejšiu cenu mal jednoznačne vodný melón. Pri kúpe celého kusu vyšiel na 0,39 € za kilogram.

Tesco Expres

Predposlednou zastávkou sa stalo Tesco Expres v Banskej Bystrici.

Ovocie v TESCO expres
Foto: interez.sk

Tam sme narazili na banány, ktoré stáli 1,69 € za kilogram, a jablká stojace 1,69 € za kilogram. Našli sme aj iné jablká, v 50-percentnej zľave stáli 0,69 € za kilogram.

V 35-percentnej zľave bolo aj avokádo, stálo 0,89 €. Mango by vás bez zľavy vyšlo na 1,69 €, pomaranče na 2,29 € a mandarínky na 2,59 €. Našli sme aj vodný melón v miniverzii, stál 1,29 € za kilogram. Hrozno stálo 2,99 € za 500 g.

Terno

Na záver behania po pobočkách sme navštívili banskobystrickú predajňu Terno. Tam sme našli vodný melón za 1,49 € za kilogram, nektárinky za 3,29 € za kilogram, biele hrozno za 5,49 € za kilogram, červené hrozno za 3,29 € (500 g).

Nákup v TERNO
Foto: interez.sk

Našli sme aj jablká v 30-percentnej zľave za 0,97 € za kilogram, dva kusy avokáda za 1,81 € v 48-percentnej zľave, kus manga za 1,99 € a kus kiwi za 0,69 €. Banány stáli 1,59 € za kilogram, pomaranče 2,29 € za kilogram.

Zamerať sa na jediný obchod zabolí vašu peňaženku

Ukázalo sa, že rozdiely medzi cenami v jednotlivých reťazcoch môžu byť markantné a obmedziť sa na jediný obchod nie je ideálnym riešením pre vašu peňaženku. Záležať vám bude aj na tom, či ovocie, ktoré nakupujete, bude dosahovať požadovanú kvalitu. Ak narazíte na nelákavo vyzerajúci melón či obúchané jablká, pomôcť nemusí ani nízka cenovka.

Po tomto článku možno cítite zahltenie. Faktom totiž zostáva, že obehnúť šesť rôznych reťazcov kvôli týždennému nákupu jednoducho nie je udržateľné. Ak by na Slovensku existoval spoľahlivý online nástroj, ktorý by porovnával aktuálne ceny bežných potravín naprieč obchodmi, podobný prehľad by sa dal získať za pár minút. No ukázalo sa, že napriek tomu, že podobné nástroje máme, nám v skutočnom živote pomôžu len obmedzene. Príkladom je stránka Ceny Slovensko, na ktorej nájdete štyri druhy ovocia (červené jablká, zelené jablká, citróny a banány), no mango, avokádo či hrozno už nie.

Porovnávač cien
Foto: Ceny Slovensko, screenshot

Pre mnohých Slovákov je preto dnes šetrné nakupovanie stále mimoriadne náročnou úlohou. Domácnosti, ktoré chcú šetriť, sa musia spoliehať na vlastný systém. Sledujú akcie, snažia sa zapamätať si, kde naposledy nakúpili výhodne, a postupne získavajú prehľad o tom, kde sa konkrétne produkty oplatia najviac. A, ako sa dnes ukázalo, ani po všetkých snahách nemusia mať jednoznačnú odpoveď.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac