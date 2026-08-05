Skúsili sme nakúpiť ovocie v 6 potravinách: Melón stál 0,39 € aj 1,49 €, rozdiely boli zásadné

Rozhodli sme sa, že budeme nakupovať banány, červené jablká, pomaranče, mandarínky, hrozno, jahody, mango, kiwi, nektárinky, vodný melón a avokádo. Snažili sme sa vybrať také druhy, ktoré si Slováci nakupujú celoročne, produkty na Slovensku bežne dostupné, sezónne ovocie a niečo, čo si Slováci nakupujú aj vďaka tomu, že ide o súčasný trend.
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Nakúpiť sme sa rozhodli v šiestich veľkých slovenských reťazcoch v našom okolí.
Stali sa nimi Billa, Kaufland, Fresh, Lidl, Tesco Expres a Terno.
Chceli sme zistiť, aké rozdiely v cenách môžu zákazníci bežne nájsť medzi jednotlivými obchodmi, ako veľmi sa môžu pri bežnom nákupe líšiť a či existuje jedna pobočka, kde sa dá všetko kúpiť za dobrú cenu. Výsledok však ukázal, že jednoduchá odpoveď neexistuje. Zorientovať sa dnes nie je ľahké ani z pohodlia domova, ani pri prechádzaní uličkami obchodov.
Billa
Našou prvou zastávkou bola košická Billa. Našli sme mandarínky za 2,49 € za kilogram, pomaranče za 2,29 € za kilogram a slovenské červené jablká, ktoré stáli 1,79 € za kilogram.
Banány vychádzali na 1,59 € za kilogram. V zľave bolo aj avokádo, ktoré po 40-percentnom zlacnení stálo 1,19 € za kus.
Pri červenom hrozne sme našli viacero možností – 500-gramové balenie stálo 3,29 €, zatiaľ čo iný druh sa predával za 4,99 € za kilogram. Malo byť v zľave, bez zľavy by stálo 5,49 €. Biele hrozno vychádzalo na 4,49 € za kilogram, no v ponuke bolo aj iné so 45-percentnou zľavou, vďaka ktorej jeho cena klesla na 3,58 € za kilogram.
Mango sme našli ako súčasť baleného mixu spolu s jahodami a čučoriedkami, pričom cena balenia vychádzala na 5,49 € za kilogram.
Krájaný melón stál 0,89 € za kilogram, predával sa po kusoch (jeden s hmotnosťou približne 640 gramov vyšiel na 0,57 €). Nektárinky sa v pobočke predávali za 4,99 € za kilogram. Jeden kus kiwi vyšiel na 0,79 €.
Kaufland
V košickom Kauflande sme narazili na žlté nektárinky v 42-percentnej zľave a stáli 1,89 € za kilogram. Iný typ stál 1,69 € za kilogram, malo ísť o 48-percentnú zľavu. Našli sme aj ďalšie, stáli 1,79 € za polkilové balenie (3,58 € za kilogram). Jeden kus kiwi vyšiel na 0,59 €.
Rôzne cenovky boli aj pre červené jablká – 1,79 € za kilogram pri kúpe jedného kilogramu alebo za cenu 2,49 € pri kúpe dvoch kilogramov. Našli sme jahody v 69-percentnej zľave za 0,30 € za 100 g alebo 2,99 € za kilogram. Iná 500-gramová verzia stála už 2,49 € alebo 4,98 € za kilogram a malo ísť o 50-percentnú zľavu.
Červené hrozno s 12-percentnou zľavou vychádzalo na 1,39 € za pol kila (2,78 € za kilogram). Biele hrozno bolo v 34-percentnej zľave, stálo 1,96 € za 500 g (3,92 € za kilogram).
Banány stáli 0,99 € za kilogram, boli v 37-percentnej zľave. Avokádo stálo 1,59 € za jeden zrelý kus alebo 2,99 € za 500-gramové balenie (5,98 € za kilogram).
Mandarínky stáli 2,49 € za kilogram, pomaranče buď 2,99 € za balenie určené na výrobu šťavy o veľkosti 1,5 kg (1 kilogram stál 1,99 €) alebo bežné pomaranče za 2,19 € za kilogram.
Fresh
Našou ďalšou zastávkou bol košický Fresh. Našli sme tam nektárinky v 30-percentnej zľave za 1,99 € za kilogram a mandarínky za 2,55 € za kilogram.
Jeden kus kiwi vyšiel na 0,55 €. Červené jablká stáli 1,35 € za kilogram, zatiaľ čo odroda Crimson Snow bola v ponuke za 2,35 € za kilogram.
Červené hrozno stálo 3,19 € za 500 gramov, čo predstavuje 6,38 € za kilogram. Biele hrozno vyšlo na 2,95 € za 500 gramov (5,90 € za kilogram). Banány stáli 1,59 € za kilogram.
Vodný melón bol v ponuke za 0,85 € za kilogram, pričom polovica melóna by vyšla približne na 1,97 €.
Lidl
V banskobystrickej pobočke reťazca Lidl sme našli nektárinky za 0,69 € za kilogram. Jablká boli v ponuke za rôzne ceny – 1,39 €, 1,59 € aj 2,99 € za kilogram. Pomaranče stáli 2,19 € za kilogram a mandarínky 2,49 € za kilogram.
Rôzne ceny aj odrody ponúkalo aj hrozno. Najlepšiu cenovku malo biele hrozno – bolo dostupné za 1,99 € za kilogram s aplikáciou Lidl Plus, bez nej stálo 2,19 € za kilogram. Zrelé avokádo vyšlo na 1,39 € za kus, v ponuke bola aj sieťka s cenou 4,27 € za kilogram. Našli sme aj zrelé mango, ktoré stálo 2,19 € za kus. Banány stáli 1,59 € za kilogram.
Najvýhodnejšiu cenu mal jednoznačne vodný melón. Pri kúpe celého kusu vyšiel na 0,39 € za kilogram.
Tesco Expres
Predposlednou zastávkou sa stalo Tesco Expres v Banskej Bystrici.
Tam sme narazili na banány, ktoré stáli 1,69 € za kilogram, a jablká stojace 1,69 € za kilogram. Našli sme aj iné jablká, v 50-percentnej zľave stáli 0,69 € za kilogram.
V 35-percentnej zľave bolo aj avokádo, stálo 0,89 €. Mango by vás bez zľavy vyšlo na 1,69 €, pomaranče na 2,29 € a mandarínky na 2,59 €. Našli sme aj vodný melón v miniverzii, stál 1,29 € za kilogram. Hrozno stálo 2,99 € za 500 g.
Terno
Na záver behania po pobočkách sme navštívili banskobystrickú predajňu Terno. Tam sme našli vodný melón za 1,49 € za kilogram, nektárinky za 3,29 € za kilogram, biele hrozno za 5,49 € za kilogram, červené hrozno za 3,29 € (500 g).
Našli sme aj jablká v 30-percentnej zľave za 0,97 € za kilogram, dva kusy avokáda za 1,81 € v 48-percentnej zľave, kus manga za 1,99 € a kus kiwi za 0,69 €. Banány stáli 1,59 € za kilogram, pomaranče 2,29 € za kilogram.
Zamerať sa na jediný obchod zabolí vašu peňaženku
Ukázalo sa, že rozdiely medzi cenami v jednotlivých reťazcoch môžu byť markantné a obmedziť sa na jediný obchod nie je ideálnym riešením pre vašu peňaženku. Záležať vám bude aj na tom, či ovocie, ktoré nakupujete, bude dosahovať požadovanú kvalitu. Ak narazíte na nelákavo vyzerajúci melón či obúchané jablká, pomôcť nemusí ani nízka cenovka.
Po tomto článku možno cítite zahltenie. Faktom totiž zostáva, že obehnúť šesť rôznych reťazcov kvôli týždennému nákupu jednoducho nie je udržateľné. Ak by na Slovensku existoval spoľahlivý online nástroj, ktorý by porovnával aktuálne ceny bežných potravín naprieč obchodmi, podobný prehľad by sa dal získať za pár minút. No ukázalo sa, že napriek tomu, že podobné nástroje máme, nám v skutočnom živote pomôžu len obmedzene. Príkladom je stránka Ceny Slovensko, na ktorej nájdete štyri druhy ovocia (červené jablká, zelené jablká, citróny a banány), no mango, avokádo či hrozno už nie.
Pre mnohých Slovákov je preto dnes šetrné nakupovanie stále mimoriadne náročnou úlohou. Domácnosti, ktoré chcú šetriť, sa musia spoliehať na vlastný systém. Sledujú akcie, snažia sa zapamätať si, kde naposledy nakúpili výhodne, a postupne získavajú prehľad o tom, kde sa konkrétne produkty oplatia najviac. A, ako sa dnes ukázalo, ani po všetkých snahách nemusia mať jednoznačnú odpoveď.
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