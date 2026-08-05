Do Mesiaca narazila raketa spoločnosti SpaceX: Na mieste mal vzniknúť obrovský kráter

Ilustračný záber rakety Falcon 9 a Mesiaca

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Časť rakety s hmotnosťou približne 4 000 kilogramov mala naraziť do severnej pologule.

Časť rakety Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX pravdepodobne neúmyselne narazila do Mesiaca. Náraz, ktorý zatiaľ nebol potvrdený, ale očakával sa o 6.35 h GMT, podľa vedcov nepredstavuje pre Zem žiadne nebezpečenstvo, ale je možné, že na povrchu Mesiaca vznikne nový kráter.

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Americká vesmírna agentúra NASA a jej sonda Lunar Reconnaissance Orbiter spolu s juhokórejskou sondou Pathfinder Lunar Orbiter plánujú po dopade získať snímky miesta nárazu, no môže trvať niekoľko dní, kým budú tieto informácie dostupné.

„Ľudia s teleskopmi by mohli pozorovať oblaky vyvrhnutého materiálu,“ povedal pred očakávaným nárazom Benjamin Fernando z Los Alamos National Laboratory. Časť rakety s hmotnosťou približne 4 000 kilogramov mala naraziť do severnej pologule Mesiaca v blízkosti krátera Einstein rýchlosťou približne 8 690 kilometrov za hodinu.

Incident by mohol pomôcť

Vedci veria, že tento incident pomôže otestovať metódy lokalizácie nárazov na mesačnom povrchu pre budúce seizmické experimenty a lepšie pochopenie dynamiky prachu a oblakov pri mesačných dopadoch. NASA plánuje vybudovať na Mesiaci trvalo obývanú základňu, preto je dôležité lepšie pochopiť pohyb vesmírneho odpadu na mesačnej orbite.

Ilustračný záber rakety Falcon 9
Foto: SITA/AP

Mesiac je bežne vystavený nárazom vesmírneho odpadu vrátane meteoritov, ale umelé nárazy sú zriedkavé. V 70. rokoch NASA vykonala zámerné nárazy počas programu Apollo na získanie seizmických dát.

Keď už sme pri spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska, jej príjmy v druhom štvrťroku vzrástli o 92 % a prekonali očakávania analytikov o približne jednu miliardu dolárov v prvom finančnom reporte po vstupe na burzu, no akcie spoločnosti klesli, keďže investori zostávajú skeptickí ohľadom schopnosti firmy splniť svoje ambiciózne sľuby.

Spoločnosť uviedla, že výsledky podporili dohody o výpočtovej kapacite pre umelú inteligenciu a rast satelitnej služby Starlink. Výdavky na kapitálové investície presiahli 18 miliárd dolárov za tri mesiace do júna, pričom viac ako 86 % z nich smerovalo do divízie umelej inteligencie. Služba satelitného internetu Starlink dosiahla 12 miliónov predplatiteľov, čo je dvojnásobok oproti minulému roku.

Tradičné raketové štarty, ktoré boli historicky jadrom podnikania SpaceX, priniesli 962 miliónov dolárov tržieb, no vykázali prevádzkovú stratu 542 miliónov dolárov. Starlink tvorí viac ako polovicu tržieb spoločnosti a je jediným segmentom, ktorý nevykazuje stratu.Divízia umelej inteligencie, ktorá zahŕňa sociálnu sieť X, chatbot Grok a dátové centrá, zaznamenala trojnásobný nárast tržieb na 2,6 miliardy dolárov, no vykázala prevádzkovú stratu 1,3 miliardy dolárov. Čistá strata spoločnosti sa znížila na 541 miliónov dolárov.

Elon Musk
Foto: TASR/AP

Počas konferenčného hovoru s analytikmi sa generálny riaditeľ Elon Musk a prevádzková riaditeľka Gwynne Shotwellová snažili upokojiť investorov, že SpaceX sa úspešne transformuje z raketovej spoločnosti na konglomerát s jadrom v oblasti umelej inteligencie.

„Na strane vlády sme získali viac ako 6 miliárd dolárov v kontraktoch v druhom štvrťroku, podporujúcich hlavné programy vesmírnych síl, ktoré poskytujú našej krajine kritické komunikačné a senzorické schopnosti, a vidíme ešte väčší potenciál rastu v tomto sektore v nadchádzajúcom roku,“ povedala Shotwellová.

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