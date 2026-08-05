Kvíz: Vieš o svete naozaj všetko? Na 2. otázku odpovie len málo Slovákov

Moskva

Foto: Unsplash

Michaela Olexová
Pripravili sme si kvíz, v ktorom preveríš svoje znalosti z geografie, prírody, politiky aj zaujímavostí, ktoré formujú náš svet.

Svet okolo nás je plný faktov, ktoré často prekvapia aj tých, ktorí si myslia, že majú informácie v malíčku a vedia všetko o všetkom. V našom dnešnom kvíze si môžeš preveriť svoje znalosti o krajinách, kontinentoch, histórii, prírode aj svetovej politike.

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Vieš, koľko ľudí žije v USA v porovnaní s Ruskom? Ktoré štáty kedysi tvorili Juhosláviu a kde sa nachádza legendárne mesto Petra?

V našom kvíze na teba čakajú otázky, ktoré preveria nielen tvoju pamäť, ale aj všeobecný prehľad. Zisti, ako dobre poznáš našu planétu, a možno sa dozvieš aj niečo nové. Koľko bodov sa podarí získať tebe?

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