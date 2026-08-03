Zažili sme plavbu po „slovenskom mori“ za 11 €. Čakal nás zážitok, s ktorým sme nerátali

Plavba po Zemplínskej Šírave

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Tip na výlet
Zemplínska šírava sa počas leta mení na miesto plné života. Pozrieť si ju môžete aj z inej perspektívy – počas okružnej plavby.

Ako domáci z východného Slovenska sme k „slovenskému moru“ počas života vyrazili nespočetne veľakrát. Poznáme jeho pláže, chatkové oblasti, amfiteáter aj zábavný park. Jedno sme však ešte nezažili. Reč je o okružnej plavbe po nádrži. Rozhodli sme sa preto zistiť, aký zážitok ponúka Zemplínska šírava z úplne inej perspektívy.

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K nádrži sme sa vybrali aj minulý rok. Bohužiaľ, bolo to práve počas vrcholiacej párty sezóny. Po necelých dvoch hodinách sme preto vzali nohy na plecia a ušli do neďalekého národného parku, kde nás očarilo nádherné, takmer nedotknuté Morské oko.

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Tento rok sme sa rozhodli dať miestu, ktoré je prezývané slovenským morom, druhú šancu. Vyrazili sme na okružnú plavbu loďou, ktorá láka návštevníkov túžiacich spoznať krásy tejto lokality, vidieť jej zákutia z vodnej hladiny a popritom sa dozvedieť aj množstvo zaujímavostí.

Nápor ľudí sa dal zvládnuť, radler stál 2,73 €

Plavba loďou Labe sa počas leta koná niekoľkokrát denne. Počas pracovných dní zaplatia dospelí za lístok 10 €, deti od 4 do 12 rokov 6,50 €, študenti vo veku od 13 do 18 rokov a dôchodcovia 8 €.

Cez víkend sú ceny o niečo vyššie – lístok pre dospelého stojí 11 €, pre deti od 4 do 12 rokov 7,50 € a pre študentov od 13 do 18 rokov a dôchodcov 9 €. My sme sa na plavbu vybrali počas víkendu a za dve dospelé osoby a jedno dieťa do 12 rokov sme zaplatili spolu 29,50 €.

Na parkovisko priamo pri prístavisku sme dorazili približne 25 minút pred odchodom lode. Za parkovanie sme zaplatili 4 € na celý deň, no návštevníci si môžu zvoliť aj kratší čas – hodina parkovania stojí 1 €.

Plavba pritom rozhodne nepatrí k zážitkom, ktoré by sa dali označiť za neobjavené. Spolu s nami sa v sobotu o piatej popoludní nalodili desiatky ďalších ľudí a počet návštevníkov bol už takmer na hranici pohodlia. Dorazili páry, rodiny s deťmi aj skupiny priateľov. Miesta na hornej palube sa zaplnili veľmi rýchlo a keď sme nastupovali my, zostali nám už len sedadlá v zadnej časti bez tieňa.

Slnko v túto sobotu nepoľavovalo ani po 17.30 h, a tak sme sa po chvíli presunuli do vnútorných priestorov, aby sme sa ukryli pred horúčavou.

Pohľad na plavbu po Zemplínskej Šírave
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Vnútorná časť lode bola našťastie klimatizovaná, takže ponúkala príjemné útočisko pred páľavou. Nachádza sa tu aj bar s obsluhou a toalety.

Ochladili sme sa čapovaným radlerom za 2,73 € a napriek veľkému počtu cestujúcich sme čoskoro zistili, že loď poskytovala dostatok priestoru. Ľudí však bolo veľa, a ak sa chcete vyhnúť náporu turistov, odporúčame zvoliť iný čas ako my. Sobotná plavba o 17.15 h rozhodne nebola najpokojnejšia.

Bol náučný výklad obohatením?

Súčasťou plavby bol náučný výklad prostredníctvom edukačnej nahrávky, ktorá sprevádza návštevníkov počas celej cesty po nádrži. Prekvapilo nás, že jej hlavnou témou nebolo to, čo by sme od „slovenského mora“ možno očakávali. História samotnej priehrady či jej rekreačného významu bola informačne v úzadí.

Dostali sme najmä príbeh ľudí zo Zemplína a ich životných osudov v rôznych obdobiach. Veľká časť výkladu sa venovala vysťahovalectvu, cestám za lepším životom do Ameriky a takzvaným Amerikáncom – slovenským vysťahovalcom, ktorí odišli do USA, a buď sa po rokoch vrátili s nadobudnutým majetkom, alebo za veľkou mlákou zostali natrvalo.

Pohľad na plavbu po Zemplínskej Šírave
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Región Zemplín nám nahrávka približovala aj prostredníctvom piesní či dobových rozhovorov. Bolo z nich cítiť veľa bolesti spätej s odchodom z rodného kraja, ale aj vnútorný konflikt, ktorý sprevádzal mnohých ľudí hľadajúcich šťastie ďaleko od domova. Výklad na nás pôsobil citlivo, melancholicky a v mnohom aj aktuálne. Vyvolal v nás silné emócie a odchádzali sme rozcitlivení.

Nie všetci návštevníci však mali rovnaký názor. Našim spoločníkom prekážalo, že v ňom bolo podľa nich „veľa Zemplína a málo Šíravy“. Očakávali viac informácií o samotnej nádrži, jej vzniku, jednotlivých lokalitách, projektoch či špecifikách oblasti. Mali pocit, že napriek tomu, že sa tieto témy vo výklade objavovali, neboli dostatočne vybalansované.

Cítili sme sa ako na Jadrane

Plavba loďou po Zemplínskej šírave podľa nás rozhodne patrí medzi zážitky, ktoré sa oplatí vyskúšať. Loď mala osobnosť“, výhľady boli pôsobivé a voda nádherná. O spestrenie programu sa často starali rekreanti na menších loďkách, ľudia mávajúci z pobrežia či postupne sa odhaľujúce zákutia nádrže. Dobrú atmosféru sa počas celej plavby darilo udržať aj priamo na palube lode.

Súčasťou trasy boli pohľady na významné objekty na brehoch nádrže. Prezývku „slovenské more“ si toto miesto nevyslúžilo náhodou. V niektorých úsekoch sa pred vami otvárajú široké vodné panorámy, okolité kopce ustupujú do diaľky a na chvíľu môžete takmer nadobudnúť dojem, akoby ste sa ocitli kdesi pri Jadrane. Teplota navyše postupne klesala a slnko čoskoro prestalo byť také intenzívne, vďaka čomu sme si mohli zvyšok plavby naplno užiť na hornej palube.

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Po viac než hodine plavby nás vysadili späť na rovnakom brehu. Dĺžka výletu bola podľa nás taká akurát. Odchádzali sme s presvedčením, že ide o príjemný spôsob, ako spoznať Zemplínsku šíravu z úplne inej perspektívy.

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