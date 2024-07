Boli sme v slovenských kúpeľoch, kde sa liečili nacisti aj monarchia. Dnes chátrajú, zisťovali sme, čo s nimi bude

Turzovské kúpele sa nachádzajú na východe Slovenska, uprostred nádhernej prírody. Kedysi ich vyhľadávalo množstvo ľudí, no dlhý čas chátrali. Boli sme sa tam pozrieť aj my. Čo sa tam dá robiť v súčasnosti a aká je ich budúcnosť?

Patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele

Len niekoľko kilometrov od Gelnice, na východe Slovenska, sa nachádza miesto s bohatou históriou a jedinečným potenciálom. Ako informuje web Región Spiš, Turzovské kúpele boli zriadené ešte v roku 1889 a do činnosti boli oficiálne uvedené o 4 roky neskôr. Ľudia sem z rôznych kútov chodili liečiť svoje neduhy, napríklad ochorenia nervovej či dýchacej sústavy za pomoci vodoliečby a inhalácie liečivých živíc zmiešaných s prevarenou vodou z umelo vytvoreného jazera.

Fungovala tu dokonca aj nemocnica a jedáleň. Počas prestávky medzi liečebnými kúrami si hostia mohli zašportovať na tenisových kurtoch a zabávala ich kapela, ktorá mala na pozemku kúpeľov zriadený malý dom. Aj vďaka nej sa tu organizovali plesy, tzv. Annabály, ktoré boli povestné široko-ďaleko. Hostí sem chodieval zabávať aj orchester a vystupovali tu aj divadelné súbory.

Podľa webu Košice Región boli kedysi Turzovské kúpele dokonca také slávne, že za čias Rakúsko-Uhorska patrili medzi tie najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie. Chodievali sem obyčajní ľudia, no vyhľadávali ich aj príslušníci monarchie. Nanešťastie, tak ako všetko ostatné, prvá a druhá svetová vojna tvrdo zasiahli aj Turzovské kúpele. Región Spiš informuje, že sa sem istý čas chodili liečiť nemeckí vojaci a priestory využívala aj nacistická organizácia Hitlerjugend.

Kúpele dlho chátrali

Korzár píše, že niektoré z budov zničil aj požiar. V časoch najväčšej slávy ale mali kúpeľné vily kapacitu 79 izieb. V najväčšej z víl bolo hosťom k dispozícii dokonca aj ústredné kúrenie, elektrina a splachovacie toalety. Stretávali sa tu pionieri, ale aj deti v rámci detských táborov či školy v prírode. Časom sa počet kúpeľných domov zmenšoval a tie, ktoré ešte ostali, začali upadať. Ak by ste Turzovské kúpele navštívili dnes, pri pohľade na ne by ste možno neverili, že kedysi boli také slávne.

RTVS informuje, že medzi rokmi 2002 až 2011 boli kúpele majetkom kraja. V roku 2011 putovali do rúk súkromného vlastníka. Dlho sa kúpele nijako nevyužívali a v roku 2007 boli dokonca vylúčené zo siete škôl a školských zariadení. Nás zaujímalo, aký je ich ďalší osud. Boli sme sa tam preto pozrieť a oslovili sme aj Košický samosprávny kraj.

„Čo sa týka Turzovských kúpeľov, kraj je ich vlastníkom od roku 2021. Odvtedy bola zrealizovaná pasportizácia existujúcich objektov a inžinierskych sietí, ukončená bola medzinárodná architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž, do ktorej sa zapojili renomované ateliéry so svojimi návrhmi projektov Turzovských kúpeľov, zrealizovaná bola sanácia vily Praha aj úpravy okolia. V areáli pribudlo smart ohnisko, jazero bolo vyčistené, otvorili sme novú terasu s bufetom a vytvorený bol aj informačný web so všetkými informáciami o jazere a plánovanej rekonštrukcii objektov. Ďalším krokom je príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektov,“ reagoval na naše otázky Rastislav Trnka, predseda KSK.

Aká je budúcnosť Turzovských kúpeľov?

