Budeme prepisovať mapy: Tretia najmenšia krajina sveta sa premenovala. Zmena má posilniť jej národnú identitu

Krajina, ktorá bola kedysi jednou z najbohatších na svete v prepočte na obyvateľa, píše novú kapitolu svojej histórie. Po desaťročiach používania názvu Nauru sa rozhodla vrátiť k tradičnému označeniu Naoero. Podľa tamojších predstaviteľov má tento krok zdôrazniť kultúrne dedičstvo a pôvodnú identitu ostrova.
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Tichomorský ostrovný štát Nauru oficiálne zmenil svoj názov na Republika Naoero. Vrátil sa tak k svojmu tradičnému názvu, ktorý má posilniť národnú identitu a kultúrne dedičstvo krajiny, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Referendum napokon nebude potrebné
Nauruský parlament v máji schválil novelu ústavy o premenovaní krajiny, pričom návrh pôvodne počítal s potrebou potvrdiť zmenu referendom. Prezident David Adeang však v stredu večer na sociálnych sieťach napísal, že od plánovaného referenda sa upustilo.
„Rozhodnutie neusporiadať referendum bolo prijaté po dôkladnom zvážení, že Naoero nie je nový názov, ktorý sa usiluje o prijatie ľuďmi. Už je to identita ľudu, je to na štátnom znaku, hovorí sa o tom v komunite a čo je dôležité, je to povolené ústavou,“ napísal Adeang.
Prezident hovorí o návrate ku koreňom
Skrátený názov Republiky Naoero bude Naoero a občania budú označovaní ako „dei-Naoero“. Agentúra Reuters uvádza, že európski kolonizátori zmenili názov krajiny na Nauru, pretože zistili, že je pre nich ťažké vysloviť pôvodný názov Naoero. Vláda o zmene už formálne upovedomila medzinárodné organizácie a ostatné krajiny.
Tichomorský ostrov je s populáciou približne 12 000 ľudí treťou najmenšou krajinou sveta po Vatikáne a Monaku. Rozhodnutie zmeniť svoj názov podľa Adeanga nie je o politike, ale o identite, dedičstve a „zachovaní odkazu našich predkov a posilnení budúcnosti našich detí“.
Po získaní nezávislosti v roku 1968 sa ekonomike ostrova mimoriadne darilo. Príjmy z ťažby fosfátov boli také vysoké, že štát financoval zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie aj bývanie svojich obyvateľov. Istý čas tu dokonca neexistovali dane ani nezamestnanosť a Nauru patrilo medzi najbohatšie krajiny sveta v prepočte na jedného obyvateľa. Prosperita maličkej krajiny však netrvala dlho. Intenzívna ťažba postupne zdevastovala veľkú časť ostrova a po vyčerpaní všetkých hlavných ložísk fosfátov sa hospodárska situácia výrazne zhoršila.
Dnes krajina čelí viacerým problémom
Veľká časť pôdy už ani nie je vhodná na poľnohospodárstvo, preto je krajina vo veľkej miere odkázaná len na dovoz potravín z iných štátov. Práve závislosť od spracovaných potravín je jedným z dôvodov, prečo Nauru dlhodobo patrí medzi štáty s najvyšším podielom obéznych obyvateľov na svete. Ďalšou výzvou je nedostatok sladkej vody. Na ostrove nie sú rieky ani jazerá, obyvatelia preto zachytávajú dažďovú vodu alebo využívajú odsoľovanie morskej vody.
Napriek týmto problémom zostáva Naoero jednou z najzaujímavejších krajín Tichomoria. Návrat k pôvodnému názvu má podľa tamojšej vlády pripomenúť históriu ostrova, posilniť národnú identitu a zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Tento krok tak podľa prezidenta Davida Adeanga nepredstavuje len administratívnu zmenu, ale symbolický návrat ku koreňom krajiny.
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