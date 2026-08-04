Malé mesto pod Tatrami dostane nové obchodné centrum. Súčasťou by mohol byť aj McDonald’s

Stará Ľubovňa môže dostať nové obchodné centrum. Spoločnosť PRIMUM plánuje na Popradskej ulici vybudovať nový obchodný areál s viacerými prevádzkami. Investor už svoj zámer predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
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Projekt má vzniknúť na ploche s rozlohou viac ako 17 000 m². Okrem obchodov má priniesť aj veľkoplošnú predajňu potravín a drogérie, reštauráciu rýchleho občerstvenia a desiatky nových pracovných miest.
Dva objekty a reštaurácia
Celková zastavaná plocha areálu dosiahne približne 5 475 m². Ďalšiu časť územia budú tvoriť spevnené plochy, komunikácie a parkovisko. Obchodné centrum má stáť na troch parcelách v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Areál sa napojí na Popradskú ulicu prostredníctvom dvoch nových križovatiek.
Prvý objekt s názvom „OC 1“ bude mať sedem samostatných nájomných jednotiek a zastavanú plochu približne 3 518 m². Druhý objekt „OC 2“ bude predstavovať veľkoplošnú predajňu potravín a drogérie so zastavanou plochou približne 1 450 m². Tretím objektom bude jednopodlažná reštaurácia rýchleho občerstvenia, ktorá zaberie približne 482 m². Je teda možné, že obyvatelia Starej Ľubovne sa dočkajú aj prevádzky McDonald’s alebo KFC.
Na možný príchod reťazca McDonald’s do mesta sme sa spýtali aj samotnej spoločnosti, detaily však poskytnúť nemohla.
„Ďakujeme za váš záujem o reštaurácie McDonald’s. V tejto chvíli nemôžeme poskytnúť informácie o konkrétnych lokalitách. Našou dlhodobou stratégiou je však vyhľadávať atraktívne lokality naprieč Slovenskom, pričom sa čoraz viac zameriavame aj na menšie mestá v regiónoch. Naším cieľom je byť zákazníkom čo najbližšie a prinášať im kvalitné služby a chutné jedlo za dostupné ceny. Hneď ako to bude možné, budeme vás o prípadných novinkách informovať,“ vyjadrila sa pre interez Nicole Baronová z externej komunikácie McDonald’s Česká republika a Slovensko.
Zloženie nájomcov zatiaľ dostupné nie je. Developer priamo uvádza, že v ich obchodných centrách pôsobia reťazce Action, TEDi, KiK, Pepco, Deichmann, Takko, SuperZoo či JYSK. Nepotravinové prevádzky väčšinou dopĺňa väčší potravinový reťazec.
Podobné zloženie nájomcov sa teda dá predpokladať aj v prípade nového centra v Starej Ľubovni. Investor počíta aj s vybudovaním 168 parkovacích miest. Štyri budú vybavené nabíjacími stanicami pre elektromobily.
Takmer 150 pracovných miest
Nové obchodné centrum má byť prínosom aj z pohľadu zamestnanosti. Investor predpokladá vytvorenie približne 142 pracovných miest. Najväčšia časť z nich má vzniknúť v hlavnej budove OC 1, kde sa počíta so 103 pracovnými miestami. Ďalších 25 pracovných miest má vzniknúť vo veľkoplošnej predajni OC 2 a približne 14 ľudí má pracovať v reštaurácii rýchleho občerstvenia.
Stará Ľubovňa mala k 31. decembru 2025 približne 15 534 obyvateľov. Populácia mesta podľa predloženého dokumentu mierne klesá a zároveň starne. Investor preto projekt prezentuje aj ako rozšírenie občianskej vybavenosti a ponuky služieb v meste.
Skúsený developer
Spoločnosť PRIMUM nie je na našom trhu nováčikom. Slovenská firma je súčasťou developerskej skupiny InterCora, ktorá sa špecializuje na výstavbu a prevádzku komerčných nehnuteľností.
Na Slovensku má za sebou viacero obchodných centier, medzi ktoré patria napríklad OC Terminal v Banskej Bystrici, OC Kežmarok, OC Popradská a OC Pri hati v Košiciach, OC Retail Park v Liptovskom Mikuláši, OC Sabinov, OC Mlyn vo Veľkom Krtíši či OC Malavia v Malackách.
Jej najznámejší projekt, banskobystrický Terminal otvorený v septembri 2017, spája nákupné centrum s autobusovou stanicou. Projekt skupina označuje za unikátnu realizáciu na európskej úrovni, ktorá získala ocenenie za najlepší developerský projekt na Slovensku v roku 2017.
Ďalšie centrá na obzore
Projekt v Starej Ľubovni nie je jedinou novinkou, ktorú má spoločnosť PRIMUM a skupina InterCora v príprave. Developer v rovnakom období rozvíja aj ďalšie retailové projekty na Slovensku, konkrétne v Partizánskom a Hlohovci.
Ide tak o pokračovanie stratégie zameranej na menšie a stredne veľké obchodné centrá, ktoré kombinujú potravinový reťazec s ďalšími nájomcami a službami. V prípade OC Sedmička v Komárne, ktoré skupina otvorila minulý mesiac, sa medzi hlavnými nájomcami objavili Billa, Action, Woolworth a lekáreň Benu.
Aj pripravovaný projekt v Starej Ľubovni má podľa predloženého zámeru priniesť podobný koncept, pričom jeho súčasťou bude veľkoplošná predajňa potravín a drogérie, sedem samostatných obchodných jednotiek a reštaurácia rýchleho občerstvenia.
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