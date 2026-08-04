Malé mesto pod Tatrami dostane nové obchodné centrum. Súčasťou by mohol byť aj McDonald’s

Ilustračná foto: Fb/Košice na Facebooku

Martin Cucík
V Starej Ľubovni sa chystá nové obchodné centrum. Za projektom stojí skúsený developer, na konte má napríklad hlavnú stanicu v Banskej Bystrici.

Stará Ľubovňa môže dostať nové obchodné centrum. Spoločnosť PRIMUM plánuje na Popradskej ulici vybudovať nový obchodný areál s viacerými prevádzkami. Investor už svoj zámer predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

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Projekt má vzniknúť na ploche s rozlohou viac ako 17 000 m². Okrem obchodov má priniesť aj veľkoplošnú predajňu potravín a drogérie, reštauráciu rýchleho občerstvenia a desiatky nových pracovných miest.

Dva objekty a reštaurácia

Celková zastavaná plocha areálu dosiahne približne 5 475 m². Ďalšiu časť územia budú tvoriť spevnené plochy, komunikácie a parkovisko. Obchodné centrum má stáť na troch parcelách v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Areál sa napojí na Popradskú ulicu prostredníctvom dvoch nových križovatiek.

Prvý objekt s názvom „OC 1“ bude mať sedem samostatných nájomných jednotiek a zastavanú plochu približne 3 518 m². Druhý objekt „OC 2“ bude predstavovať veľkoplošnú predajňu potravín a drogérie so zastavanou plochou približne 1 450 m². Tretím objektom bude jednopodlažná reštaurácia rýchleho občerstvenia, ktorá zaberie približne 482 m². Je teda možné, že obyvatelia Starej Ľubovne sa dočkajú aj prevádzky McDonald’s alebo KFC.

Mapa pripravovaného centra v Starej Ľubovni
Foto: EIA

Na možný príchod reťazca McDonald’s do mesta sme sa spýtali aj samotnej spoločnosti, detaily však poskytnúť nemohla.

„Ďakujeme za váš záujem o reštaurácie McDonald’s. V tejto chvíli nemôžeme poskytnúť informácie o konkrétnych lokalitách. Našou dlhodobou stratégiou je však vyhľadávať atraktívne lokality naprieč Slovenskom, pričom sa čoraz viac zameriavame aj na menšie mestá v regiónoch. Naším cieľom je byť zákazníkom čo najbližšie a prinášať im kvalitné služby a chutné jedlo za dostupné ceny. Hneď ako to bude možné, budeme vás o prípadných novinkách informovať,“ vyjadrila sa pre interez Nicole Baronová z externej komunikácie McDonald’s Česká republika a Slovensko.

Zloženie nájomcov zatiaľ dostupné nie je. Developer priamo uvádza, že v ich obchodných centrách pôsobia reťazce Action, TEDi, KiK, Pepco, Deichmann, Takko, SuperZoo či JYSK. Nepotravinové prevádzky väčšinou dopĺňa väčší potravinový reťazec.

Podobné zloženie nájomcov sa teda dá predpokladať aj v prípade nového centra v Starej Ľubovni. Investor počíta aj s vybudovaním 168 parkovacích miest. Štyri budú vybavené nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Takmer 150 pracovných miest

Nové obchodné centrum má byť prínosom aj z pohľadu zamestnanosti. Investor predpokladá vytvorenie približne 142 pracovných miest. Najväčšia časť z nich má vzniknúť v hlavnej budove OC 1, kde sa počíta so 103 pracovnými miestami. Ďalších 25 pracovných miest má vzniknúť vo veľkoplošnej predajni OC 2 a približne 14 ľudí má pracovať v reštaurácii rýchleho občerstvenia.

Stará Ľubovňa mala k 31. decembru 2025 približne 15 534 obyvateľov. Populácia mesta podľa predloženého dokumentu mierne klesá a zároveň starne. Investor preto projekt prezentuje aj ako rozšírenie občianskej vybavenosti a ponuky služieb v meste.

Skúsený developer

Spoločnosť PRIMUM nie je na našom trhu nováčikom. Slovenská firma je súčasťou developerskej skupiny InterCora, ktorá sa špecializuje na výstavbu a prevádzku komerčných nehnuteľností.

Na Slovensku má za sebou viacero obchodných centier, medzi ktoré patria napríklad OC Terminal v Banskej Bystrici, OC Kežmarok, OC Popradská a OC Pri hati v Košiciach, OC Retail Park v Liptovskom Mikuláši, OC Sabinov, OC Mlyn vo Veľkom Krtíši či OC Malavia v Malackách.

Výstavba OC Sedmička v Komárne
Výstavba OC Sedmička v Komárne. Foto: Primum

Jej najznámejší projekt, banskobystrický Terminal otvorený v septembri 2017, spája nákupné centrum s autobusovou stanicou. Projekt skupina označuje za unikátnu realizáciu na európskej úrovni, ktorá získala ocenenie za najlepší developerský projekt na Slovensku v roku 2017.

Ďalšie centrá na obzore

Projekt v Starej Ľubovni nie je jedinou novinkou, ktorú má spoločnosť PRIMUM a skupina InterCora v príprave. Developer v rovnakom období rozvíja aj ďalšie retailové projekty na Slovensku, konkrétne v Partizánskom a Hlohovci.

Ide tak o pokračovanie stratégie zameranej na menšie a stredne veľké obchodné centrá, ktoré kombinujú potravinový reťazec s ďalšími nájomcami a službami. V prípade OC Sedmička v Komárne, ktoré skupina otvorila minulý mesiac, sa medzi hlavnými nájomcami objavili Billa, Action, Woolworth a lekáreň Benu.

Aj pripravovaný projekt v Starej Ľubovni má podľa predloženého zámeru priniesť podobný koncept, pričom jeho súčasťou bude veľkoplošná predajňa potravín a drogérie, sedem samostatných obchodných jednotiek a reštaurácia rýchleho občerstvenia.

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