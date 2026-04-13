Turistovi vadí, že v mori v Chorvátsku niečo pláva. Na nádhernej pláži „zomieral“, vyslúžil si kritiku

Mnohí z nás priam milujú plánovanie dovolenky. Inšpiráciu na miesta, ktoré pridať na bucket list môžeme čerpať napríklad na sociálnych sieťach, ktoré sú plné estetických záberov z obľúbených destinácií. Niekedy tak možno narazíte aj na informáciu, ktorá vás prekvapí. Takto sme natrafili na názor turistu, podľa ktorého je jedna pláž v Chorvátsku tá najhoršia, aká môže byť. Upozornil na jednu konkrétnu vec, ktorá mu prekážala a bol nekompromisný. No mnohí s ním nesúhlasia.
Tiktoker, ktorý si hovorí @sheehanhq, minulú letnú sezónu počas svojich prázdnin navštívil Chorvátsko, podľa jeho opisu konkrétne Split a Hvar. Práve tu zhotovil video, ktoré sa stalo virálnym a dosiahlo cez 870-tisíc prehraní.
Na prvý pohľad pôsobí idylicky. Jeho autor sa kúpe v azúrovom mori, ktoré podľa jeho záberov navyše nie je ani preplnené. Voda je priezračná a ľudí naokolo málo. Pre niekoho by toto mohla byť dokonalá dovolenka. Avšak pridal k nemu popis, že podľa neho ide o „najhoršiu pláž na svete“.
Vadili mu kamene aj ryby
Svoj názor argumentoval tým, že je to „najbolestivejšia“ pláž, na akej kedy bol. Prekážali mu kamene vo vode, ktoré ho metaforicky „zabíjali“ a podotkol, že vo vode pláva veľa rýb. Pochopenia od komentujúcich sa však nedočkal.
Viacerí ironicky prízvukovali, že používateľovi TikToku skutočne prekážajú ryby v mori. Či to myslel vážne, alebo len ironicky, je otázne. No v komentárovej sekcii uviedol, že ho to prekvapilo. „Ľudia si zvyčajne v mori zdvihnú nohy a plávajú v ňom,“ odporučil mu niekto ďalší.
No našli sa aj reakcie, ktoré seriózne otvorili tému chorvátskych pláží a nešetrili kritikou. Spomenuli, že voda je tu často znečistená odpadovými vodami. Podľa ďalšej reakcie sa Jadranské more nedá porovnávať s tým okolo Grécka.
Iní odporučili tiktokerovi, aby si zaobstaral topánky do vody a vo vode plával a nechodil.
Skontrolujte si pláže na mape
Ak sa chystáte túto sezónu do Chorvátska a premýšľate, do ktorej časti si to zamieriť, pomôcť vám môže interaktívna mapa, ktorá je každý rok aktualizovaná a ukazuje, ako sú na tom konkrétne pláže.
Podľa poslednej aktualizácie v uplynulom roku obstálo svojou kvalitou vody excelentne až 1108 pláží spomedzi 1144, ktorých vzorky boli skúmané. O jej aktualizácii pre nastávajúcu sezónu vás budeme informovať.
