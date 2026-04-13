Turistovi vadí, že v mori v Chorvátsku niečo pláva. Na nádhernej pláži „zomieral“, vyslúžil si kritiku

Foto: Screen TikTok (sheehanh)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Každý z nás si pod "najhoršou plážou na svete" predstaví niečo iné.

Mnohí z nás priam milujú plánovanie dovolenky. Inšpiráciu na miesta, ktoré pridať na bucket list môžeme čerpať napríklad na sociálnych sieťach, ktoré sú plné estetických záberov z obľúbených destinácií. Niekedy tak možno narazíte aj na informáciu, ktorá vás prekvapí. Takto sme natrafili na názor turistu, podľa ktorého je jedna pláž v Chorvátsku tá najhoršia, aká môže byť. Upozornil na jednu konkrétnu vec, ktorá mu prekážala a bol nekompromisný. No mnohí s ním nesúhlasia. 

Tiktoker, ktorý si hovorí @sheehanhq, minulú letnú sezónu počas svojich prázdnin navštívil Chorvátsko, podľa jeho opisu konkrétne Split a Hvar. Práve tu zhotovil video, ktoré sa stalo virálnym a dosiahlo cez 870-tisíc prehraní.

Na prvý pohľad pôsobí idylicky. Jeho autor sa kúpe v azúrovom mori, ktoré podľa jeho záberov navyše nie je ani preplnené. Voda je priezračná a ľudí naokolo málo. Pre niekoho by toto mohla byť dokonalá dovolenka. Avšak pridal k nemu popis, že podľa neho ide o „najhoršiu pláž na svete“.

@sheehanhq Worst beach ever #fyp #croatia #hvar #split #summer #beach #holiday ♬ original sound – Aura

Vadili mu kamene aj ryby

Svoj názor argumentoval tým, že je to „najbolestivejšia“ pláž, na akej kedy bol. Prekážali mu kamene vo vode, ktoré ho metaforicky „zabíjali“ a podotkol, že vo vode pláva veľa rýb. Pochopenia od komentujúcich sa však nedočkal.

Viacerí ironicky prízvukovali, že používateľovi TikToku skutočne prekážajú ryby v mori. Či to myslel vážne, alebo len ironicky, je otázne. No v komentárovej sekcii uviedol, že ho to prekvapilo. „Ľudia si zvyčajne v mori zdvihnú nohy a plávajú v ňom,“ odporučil mu niekto ďalší.

No našli sa aj reakcie, ktoré seriózne otvorili tému chorvátskych pláží a nešetrili kritikou. Spomenuli, že voda je tu často znečistená odpadovými vodami. Podľa ďalšej reakcie sa Jadranské more nedá porovnávať s tým okolo Grécka.

Iní odporučili tiktokerovi, aby si zaobstaral topánky do vody a vo vode plával a nechodil.

Ilustračná foto: Unsplash

Skontrolujte si pláže na mape

Ak sa chystáte túto sezónu do Chorvátska a premýšľate, do ktorej časti si to zamieriť, pomôcť vám môže interaktívna mapa, ktorá je každý rok aktualizovaná a ukazuje, ako sú na tom konkrétne pláže.

Podľa poslednej aktualizácie v uplynulom roku obstálo svojou kvalitou vody excelentne až 1108 pláží spomedzi 1144, ktorých vzorky boli skúmané. O jej aktualizácii pre nastávajúcu sezónu vás budeme informovať.

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac